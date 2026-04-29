Sexo libre, drogas y los Beatles como inspiración: la intimidad del rancho hippie en el que Charles Manson planeó sus crímenes

En ese paisaje, aislado y libre de relojes o periódicos, Manson construyó su dominio

El terreno parece inofensivo desde el aire. Se trata de casi siete hectáreas de lomas secas, cuevas y matorrales a las afueras de Los Ángeles. En los avisos inmobiliarios, los dueños lo llaman “Xanadu” y prometen aventuras entre construcciones misteriosas y cascadas ocultas. Pero el verdadero atractivo es que fue el refugio de Charles Manson y su clan.

Hoy, el precio de la propiedad ronda los USD 4,8 millones. Pero hay huellas que no se borran con dinero.

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La genealogía de una tierra maldita

En 1948, Francis Pencovic fundó en esta tierra la secta conocida como WKFL Fountain of the World. Se hacía llamar Krishna Venta y proclamaba ser el Mesías. Prometía salvación frente a una inminente guerra racial en Estados Unidos. El rancho, entonces, era hogar de una comunidad aislada y controlada.

La vida de Venta terminó en 1958, cuando un grupo de sus propios seguidores, al descubrir sus abusos sexuales, hizo estallar una bomba en el lugar y mató a nueve personas, incluidos dos niños. El control de la secta pasó a manos del obispo Asaiah, pero la paz fue efímera.

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Hacia finales de los 60, un nuevo aspirante a líder apareció en el valle. Charles Manson llegó junto a su familia y, durante un tiempo, intentó tomar el control del grupo. No lo logró, pero dejó una marca indeleble. Sus seguidores permanecieron en el terreno hasta que un escándalo por drogas lo obligó a buscar refugio en un predio cercano: el Spahn Ranch.

Fue en el Spahn Ranch donde Manson, aislado del tiempo y la realidad, pudo sumergir a sus seguidores en su visión apocalíptica

El Spahn Ranch y el nacimiento de la familia Manson

Para 1968, el Spahn Ranch era una sombra de su pasado. Había sido un set de películas del oeste, con caminos de tierra y estructuras de madera ya vencidas. George Spahn, su dueño, tenía más de ochenta años y dificultades para moverse. La llegada del grupo de Manson le trajo manos jóvenes a cambio de hospitalidad, y algo más: acceso a las mujeres del clan.

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En ese paisaje, aislado y libre de relojes o periódicos, Manson construyó su dominio. Las rutinas incluían paseos a caballo, desguace de autos y largas sesiones de prédica. Para los visitantes, la vida podía parecer bucólica. Pero bajo esa calma, la doctrina de Manson germinaba: una profecía de guerra racial que él llamaba “Helter Skelter”, inspirada en una canción de The Beatles.

En los años 60, California era el epicentro de la contracultura. El sueño hippie prometía amor libre, comunas, psicodelia y una ruptura radical con los valores conservadores. Miles de jóvenes fugaban de sus hogares, buscaban sentido y comunidad en las costas del Pacífico.

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En ese caldo de cultivo proliferaron sectas, gurús y profetas. La figura de Krishna Venta, con sus túnicas y su discurso mesiánico, era parte de una tendencia mayor. El auge de los cultos apocalípticos y de las comunidades cerradas. Manson entendió el mecanismo del poder carismático: ofrecer pertenencia, sentido y una narrativa de salvación para jóvenes desarraigados.

Charles Manson, detenido por instigar el crimen de Sharon Tate en Los Ángeles. (AP Photo)

El delirio de “Helter Skelter” y el salto al horror

La historia no avanza en línea recta. Manson había salido de prisión en 1967, y en el distrito de Haight-Ashbury, en San Francisco, reclutó a jóvenes que buscaban sentido en la contracultura. Atraía con música, drogas y promesas de libertad. Mary Brunner, bibliotecaria de Berkeley, fue la primera. Pronto llegaron Leslie Van Houten, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian y otras.

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En noviembre de 1968, The Beatles sacan el “Álbum Blanco”. Manson interpretó “Helter Skelter” como una señal codificada. Venía una guerra de razas, y él sería el salvador tras el caos. Los ricos y poderosos serían aniquilados. Los afroamericanos vencerían, pero, incapaces de gobernar, entregarían el control a la familia Manson.

La secta se mudó a Topanga Canyon, después al rancho de Dennis Wilson, baterista de The Beach Boys. Pero fue en el Spahn Ranch donde Manson, aislado del tiempo y la realidad, pudo sumergir a sus seguidores en su visión apocalíptica.

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Las drogas, especialmente el LSD, servían para desdibujar la voluntad individual en rancho Spahn

La vida cotidiana en el clan: sexo, drogas y obediencia

La rutina en el Spahn Ranch era una mezcla de libertad e hipervigilancia. Las mujeres cocinaban, limpiaban y cuidaban de George Spahn. Los hombres reparaban autos y buscaban comida en los basureros de la ciudad. El sexo era parte de la dinámica de control. Manson promovía la promiscuidad, pero decidía quién se acostaba con quién.

Las drogas, especialmente el LSD, servían para desdibujar la voluntad individual. Manson repartía dosis y, durante los viajes psicodélicos, recitaba sus profecías. El “amor libre” era, en realidad, una herramienta de sometimiento. Nadie podía salir sin permiso. La obediencia era absoluta.

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La prensa reconstruiría, años después, el ambiente. Noches de canto y guitarra bajo las estrellas, bailes frenéticos, largos silencios y miradas perdidas. Pero también escenas de castigos, humillaciones y lealtad ciega.

El “amor libre” era, en realidad, una herramienta de sometimiento dentro de la secta de Charles Manson

La noche de los asesinatos: agosto de 1969

El 8 de agosto de 1969, Manson ordenó a Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian que fueran a la casa de Sharon Tate y Roman Polanski, en 10050 Cielo Drive. Debían “destruir a todos de la manera más horripilante posible”. La esposa de Polanski tenía ocho meses de embarazo. Rogó por su vida y la de su hijo. No hubo piedad.

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La escena del crimen, documentada por la policía de Los Ángeles y por el libro Helter Skelter, fue descrita por un agente como un “matadero humano”. Con la sangre de Tate, Susan Atkins escribió la palabra “Cerdo” en la puerta. Era la señal exigida por Manson: “Dejen una marca, algo diabólico”.

Al día siguiente, el grupo mató a Leno y Rosemary LaBianca, en un ataque aún más brutal. La lógica interna era acelerar la llegada de la guerra profetizada.

Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, todas menores de veinticuatro años, escucharon la sentencia vestidas igual, serenas, sin mostrar remordimiento. Fumaban, cuchicheaban, a veces se tentaban de risa.

Leslie Van Houten una de las jóvenes condenadas por los crímenes del la secta de Charles Manson (AP Photo/George Brich)

En el juicio, Van Houten, Krenwinkel y Atkins fueron condenadas por asesinato en primer grado y conspiración. Linda Kasabian, la conductora del auto, se convirtió en testigo clave. Otras, como Mary Brunner, no participaron en los crímenes principales pero sí en otros delitos.

La narrativa pública oscilaba entre verlas como monstruos y víctimas de manipulación. Algunas venían de familias rotas, otras eran madres adolescentes. Todas llegaron buscando un paraíso de libertad y acabaron atrapadas en la lógica de un líder violento.

El juicio, la condena y la marca indeleble

El 25 de enero de 1971, tras 225 días de juicio, Manson y sus seguidoras fueron declarados culpables. El proceso, seguido por medios de todo el mundo, marcó el final de la utopía hippie en Hollywood. Las tres mujeres fueron condenadas a muerte, luego conmutada a cadena perpetua.

Charles Manson murió en prisión en 2017 (Departamento de Cárceles y Rehabilitación de California, izquierda, y Wally Fong, derecha, vía AP, Archivo)

Cuando el juez leyó la sentencia, Krenwinkel lanzó: “Acaban de juzgarse a ustedes mismos”. Atkins agregó: “Más vale que cierren las puertas y vigilen a sus hijos”. Van Houten cerró: “Todo su sistema es un juego. Ustedes son estúpidos y ciegos y sus hijos se les volverán en contra”.

El líder del clan no mostró nunca arrepentimiento. En la celda, seguía escribiendo canciones y aferrado a sus símbolos.

La investigación de los crímenes fue caótica. Durante semanas, la policía no logró conectar los asesinatos de Tate y LaBianca. Las pruebas eran confusas, los móviles parecían aleatorios. Fue la confesión de Susan Atkins en la cárcel lo que permitió armar el rompecabezas.

Los medios convirtieron el caso en un espectáculo global. Las fotos de Manson, con la mirada fija y la esvástica tallada en la frente, recorrieron portadas de todo el mundo. Las mujeres del clan, sentadas juntas y sonrientes, se transformaron en el símbolo de una generación perdida.

Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, todas menores de veinticuatro años, escucharon la sentencia vestidas igual (AP Photo, File)

El rancho después del horror

Tras los asesinatos, la policía puso el foco en el Spahn Ranch. Manson fue arrestado allí en agosto de 1969. Los miembros de la familia se mantuvieron en el lugar un tiempo más, hasta que un incendio destruyó la mayoría de las estructuras en septiembre de 1970.

George Spahn nunca fue acusado por los crímenes, aunque convivió con los asesinos y mantuvo relaciones con algunas de las mujeres del clan. Murió cuatro años después, en el olvido.

El terreno fue adquirido por el estado de California. Hoy, del Spahn Ranch solo quedan senderos de tierra y matorrales. Pero los curiosos aún buscan señales. Inscripciones en las piedras, restos de las edificaciones, las cuevas donde se escondieron las mujeres tras los crímenes.

Susan Atkins, la más sanguinaria de la Familia Manson: “No sé cuántas veces acuchillé a Sharon Tate, me rogaba, pero me harté de escucharla” (Crédito: Flickr)

El presente: turismo de culto y memoria en venta

El terreno de Box Canyon, rebautizado “Xanadu”, vuelve a los titulares por su venta. En los anuncios, los propietarios destacan las “cuevas misteriosas” y la “cascada oculta”. Pero lo que deslizan, sin nombrarlo, es la condición de santuario oscuro para los fanáticos de los crímenes y los cultos.

Las grutas que prometen aventuras fueron escondite de las mujeres de la familia Manson después de los asesinatos. El túnel que conducía desde el púlpito, según los agentes inmobiliarios, servía para los trucos de Krishna Venta. La cascada y las edificaciones, mudos testigos de décadas de secretos y violencia.

Algunas de las mujeres de la familia Manson lograron salir del círculo. Mary Brunner testificó contra el grupo, consiguió inmunidad pero luego volvió a prisión por un intento de secuestro masivo. Cambió de nombre y se cree que vive en algún pueblo pequeño del medio oeste.

Linda Kasabian, la conductora, se convirtió en testigo y rehizo su vida lejos de California. Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel y otras siguen cumpliendo condena. Susan Atkins murió en prisión. Manson murió encarcelado en 2017, sin mostrar nunca arrepentimiento.

En el rancho, la memoria es física. Las cicatrices no se ven en las fotos aéreas ni en las descripciones de los agentes inmobiliarios. Pero están ahí, en las cuevas, en los túneles, en la vegetación que vuelve a crecer donde antes hubo fuego, sangre y delirio.