Ronaldinho sorprendió al revelar la razón por la que ya no puede ver partidos completos tras su retiro

El campeón del mundo confesó su escaso interés por el fútbol como espectador en la previa al clásico de leyendas con el Barcelona

En la previa al duelo de leyenda el ídolo brasileño compartió una reflexión personal con el fútbol

El exfutbolista brasileño Ronaldinho volvió a captar la atención del ámbito deportivo tras ofrecer una reflexión inesperada sobre su presente luego de su retiro profesional y su relación actual con el fútbol. En una intervención reciente, el campeón del mundo en 2002 sorprendió al admitir que ya no encuentra placer en ver partidos completos.

No me gusta ver fútbol. Solo me gusta ver los mejores momentos, 90 minutos es demasiado. A menos que sea una final o un derbi, un partido así… Pero si no lo es, no me gusta”, expresó el legendario número diez, quien además reconoció: “Me pongo nervioso. Uno empieza a pensar: ‘¿Cómo ese tipo pudo errar ese pase?’. Y ahí me empiezo a enojar”.

Su declaración revela una faceta menos conocida de las leyendas deportivas: la dificultad para volver a conectarse con el espectáculo como simples espectadores después de haber vivido el fútbol desde una perspectiva tan intensa y protagónica. Actualmente, el brasileño se encuentra en plena gira internacional con el equipo de leyendas del FC Barcelona, que este fin de semana se enfrentará al combinado del Real Madrid en el BMO Stadium de Los Ángeles.

El exfutbolista brasileño confesó que solo disfruta de los mejores momentos de los partidos (Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

El evento, anunciado como la primera edición de The Legends Series LA 2026, reúne a glorias históricas de ambos clubes en un partido de exhibición que apunta a exaltar el legado de quienes forjaron la historia del fútbol mundial. El encuentro, programado para este domingo 22 de febrero a las 19:00 y transmitido por CBS Sports Golazo Network, forma parte de una serie de partidos que pasaron por San Salvador y Costa Rica, y que continuarán en Guadalajara, Santo Domingo y Yakarta en las próximas semanas.

La convocatoria para el encuentro en California incluye nombres emblemáticos tanto en el plantel Azulgrana como en el Merengue. Por el lado del Barcelona Legends, además de Ronaldinho, destacan el mexicano Rafael Márquez, Maxwell, Marc Crosas, Javier Saviola y Sorín, bajo la conducción de Albert Ferrer. En Real Madrid Leyendas, figuras como Luis Figo, Marcelo, Guti y Claude Makélélé estarán dirigidas por José Antonio Camacho. La expectativa generada por este enfrentamiento en territorio estadounidense por primera vez se explica tanto por la calidad de los jugadores como por el carácter simbólico del clásico español.

El histórico número diez encabeza el plantel Azulgrana en un partido especial

Ronaldinho, cuya carrera lo llevó a la cima del fútbol mundial, fue campeón de la Copa del Mundo en 2002 y de la Copa América en 1999 con Brasil. En el FC Barcelona vivió su etapa más brillante, donde conquistó la Liga de Campeones, La Liga y la Supercopa de España, además de ser distinguido con el Balón de Oro. Posteriormente, sumó títulos relevantes con el Milán en Italia y, en el tramo final de su trayectoria, alcanzó la Copa Libertadores con el Atlético Mineiro.

La declaración de Ronaldinho, lejos de restar valor a su pasión futbolística, revela el cambio de perspectiva que atraviesan muchos deportistas tras el retiro. El brasileño, reconocido por su talento y carisma, ahora elige observar el fútbol desde la distancia, priorizando la emoción de los grandes momentos sobre la tensión de los noventa minutos completos.

