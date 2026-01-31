Historias

La foto acertijo: ¿Quién es esta niña nacida en una familia poderosa que acabaría siendo famosa en todo el mundo?

Nació en el seno de una familia poderosa del Japón de entreguerras y creció entre mudanzas, distancia emocional y una educación estricta. La guerra, la soledad y una temprana formación artística marcaron a la niña que, años más tarde, se destacaría como artista polifacética.

Guardar
La niña japonesa nacida en
La niña japonesa nacida en una familia de la élite financiera, antes de que la guerra, el arte y la exposición pública transformaran su vida para siempre

Su nombre significa “Niña del Océano”. Nació el 18 de febrero de 1933, en Tokio, en el seno de una familia adinerada. Su padre Eisuke, descendiente de un samurai, era banquero - ocupaba altos cargos en el Yokohama Specie Bank- y aficionado al piano. Su madre Isoko, pertenecía a la dinastía de los banqueros Yasuda, una de las cuatro familias más ricas y poderosas de Japón hasta la Segunda Guerra Mundial. Por temas laborales, al poco tiempo de nacer, Eisuke fue trasladado a San Francisco, Estados Unidos, y la niña recién lo conoció al cumplir dos años, cuando la familia se reunió en ese país. Su hermano menor, Keisuke, nació en diciembre de 1936.

En su autobiografía, la actual artista plástica, escribió sobre la relación fría que tenían sus padres con ella. “Mis padres tenían una relación muy estrecha entre ellos, pero no conmigo. Mi padre era un hombre muy distante. De pequeña, si quería verlo, tenía que llamar a su oficina y concertar una cita. Y mi madre tenía su propia vida. Era una mujer preciosa y tenía un aspecto muy joven". Esta carencia afectiva volvió a la niña desconfiada, insegura y depresiva.

La madre no le permitía jugar con otros chicos porque pensaba que se aprovecharían de su estatus, razón que acrecentó una soledad que llegó a tal punto que pedía tazas de té para tomar contacto con alguien del servicio doméstico.

En 1937 la familia regresó a Japón y la futura artista fue inscripta en una prestigiosa escuela llamada Gakushūin, también conocida como Peers School. De los 4 a los 12 años tomó lecciones de piano. Asimismo, hizo teatro kabuki junto a su mamá.

Su corta vida empeoró con los bombardeos de marzo de 1945 sobre Japón. La familia se ocultó en bunkeres, pasó hambre y trasladó sus pertenencias en una carretilla. Una máquina de coser la canjearon por 60 kilos de arroz para poder alimentarse.

Desde su adolescencia, sufrió varias crisis con algunos intentos de suicidio. Su primer marido, el pianista y compositor Toshi Ichiyanagi la acompañó y facilitó su internación en un hospital psiquiátrico. Como sus padres estaban en contra de aquella relación, comenzó a ganarse la vida como mecanógrafa. También se dedicaba a la caligrafía y origami, recitaba haikus, tocaba música y pintaba.

En 1961 debutó en un concierto de música experimental. En 1963 brilló con la pintura Pieza cocina y un año más tarde con la performance Pieza cortada. Todavía faltaba dedicarse al arte a tiempo completo, y un segundo divorcio para conocer al hombre que hizo del amor que se tuvieron un símbolo universal.

Respuesta: la niña de la foto es Yoko Ono

Temas Relacionados

La foto acertijo

Últimas Noticias

A 65 años del vuelo de Ham, el primer chimpancé que la NASA envió al espacio y operó los comandos de la nave para volver a la Tierra

Ocurrió el 31 de enero de 1965, a bordo de una cápsula de la misión Mercury lanzada desde Cabo Cañaveral. Permaneció 16 minutos en el espacio, de los cuales pasó más de seis en condiciones de gravedad cero y regresó con vida. Su vuelo fue clave para que la agencia espacial tomara la decisión de enviar astronautas humanos. Su triste final en un zoológico y la polémica por el destino de sus restos

A 65 años del vuelo

De los zepelines alemanes que bombardearon París a la falsa ciudad construida para engañar a los pilotos

El impacto de los primeros bombardeos aéreos sobre la capital francesa durante la Primera Guerra Mundial llevó a las autoridades a idear una defensa tan audaz como secreta: la construcción de una réplica iluminada de París destinada a confundir a los aviadores enemigos

De los zepelines alemanes que

Seis veces peor que el Titanic: los 9.000 muertos del Gustloff, el barco de evacuación alemán hundido por tres torpedos soviéticos

Construido por los nazis en tiempos de paz para realizar cruceros de placer, al inicio de la Segunda Guerra Mundial fue convertido primero en barco hospital y luego en buque militar. El 30 de enero de 1945, cuando zarpó de Danzig, en Polonia, con más de diez mil personas a bordo en una operación de evacuación, fue alcanzado por tres proyectiles que lo mandaron al fondo del mar

Seis veces peor que el

Cuatro víctimas, un “alumno brillante” y 150 cuchillazos: los horrores que develaron las autopsias del cuádruple crimen de Idaho

Las pericias de los asesinatos de Bryan Kohberger fueron desclasificadas por la justicia y vertidas a la prensa: determinaron que el joven, que el domingo 13 de noviembre de 2022 tenía 28 años, atacó con su cuchillo KA-Bar al menos 150 veces sobre los jóvenes estudiantes Xana Kernodle, Ethan Chapin, Madison Mogen y Kaylee Goncalves. La historia de un caso que estremeció a una comunidad

Cuatro víctimas, un “alumno brillante”

De rival del Titanic al olvido: la historia del RMS Berengaria, el gigante que conquistó el Atlántico y cedió ante la modernidad

Nacido como SS Imperator y rebautizado tras la Primera Guerra Mundial, este navío fue símbolo de lujo en la era dorada de los transatlánticos, antes de sucumbir al avance tecnológico

De rival del Titanic al
DEPORTES
Brasil adoptará el VAR que

Brasil adoptará el VAR que usará FIFA en el Mundial 2026 y un sistema de descensos para los árbitros

Los secretos de la “Nave Especial”, el revolucionario auto ganador del Rally Dakar que correrá en Argentina

El Inter Miami de Lionel Messi compró a un goleador argentino como “Jugador Franquicia”

La curiosa presentación del Pipa Benedetto en su nuevo club

River Plate hizo oficial el fichaje de Kendry Páez, la promesa ecuatoriana que llegó desde el Chelsea

TELESHOW
Coki Ramírez habla de “Mujer

Coki Ramírez habla de “Mujer Salvaje”, la canción que grabó con la voz de Locomotora Oliveras tras su muerte: “Quiero viva su memoria”

Relax, paisajes y próximos desafíos: el verano de Mike Amigorena en Punta del Este

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

El balance de Carlos Rottemberg sobre la temporada en Mar del Plata: “La única ciudad que cruza playa con teatro”

La respuesta de Roberto García Moritán tras el video de su hija Ana sin chaleco salvavidas a bordo de una lancha

INFOBAE AMÉRICA

Salman Rushdie: “Cada vez es

Salman Rushdie: “Cada vez es más difícil hablar e incluso compartiendo idioma, no nos entendemos”

Santa Ana impulsa la mayor renovación deportiva del occidente salvadoreño con el proyecto Pro Deportes 2

Cómo una vacuna podría cambiar el destino de los elefantes salvajes y las aldeas rurales en Tailandia

Protestas en Irán: el régimen admitió que arrestó a niños durante la brutal represión

Temor, asombro y debates médicos: el viaje del chocolate desde remedio desconocido hasta símbolo de placer y moda en Europa