La trágica Navidad que marcó a Irving Berlin y dio origen a “White Christmas”

Las primeras versiones de “White Christmas” incluían una introducción poco conocida que evocaba el clima soleado de California antes de llegar al célebre deseo de nieve (Classic Mood Experience)

En la mañana de Navidad de 1928, la vida de Irving Berlin sufrió una tragedia: su único hijo, Irving Berlin Jr., murió a los 24 días de nacido. Desde entonces, la festividad quedó marcada por el duelo en la familia de uno de los compositores más reconocidos de la música estadounidense.

Más de una década después, ese dolor se transformó en “White Christmas”, una canción cargada de nostalgia y añoranza que superó los 50 millones de copias vendidas y permanece, tras más de 80 años, en el repertorio navideño mundial. Así lo señala Smithsonian Magazine, que destaca cómo la experiencia personal de Berlin inspiró uno de los villancicos más universales.

De nombre original Israel Beilin, Berlin llegó a Nueva York durante la infancia junto a su familia, huyendo de los pogromos en Rusia. Creció en condiciones de pobreza. Tras la muerte de su padre, vendió periódicos a los 8 años en las calles del Bowery y abandonó la escuela para ayudar económicamente en su hogar.

Aprendió música y canto por iniciativa propia y, a los 19 años, obtuvo su primer reconocimiento profesional. Compuso más de 1.200 canciones, incluidas piezas como “Alexander’s Ragtime Band”, “God Bless America” y “There’s No Business Like Show Business”. Entre sus logros, la herida provocada por la muerte de su hijo persistió, marcando la emotividad de su obra.

La añoranza por un hogar y tiempos felices atraviesa la letra de la canción, convirtiéndola en un refugio sentimental para generaciones enteras (AP)

El nacimiento de un himno universal

Según explicó Smithsonian Magazine, Berlin no consideró “White Christmas” solo una suma a su catálogo de Tin Pan Alley. En 1940, confió a su arreglista Helmy Kresa: “Es la mejor canción que cualquier persona haya escrito”.

El origen de la obra va más allá de su éxito comercial; está arraigado en la tristeza prolongada que la Navidad representaba para él y su esposa, Ellin Mackay, tras la pérdida de su hijo.

El biógrafo James Kaplan afirma que, aunque con el tiempo el dolor se atenuó, “la melancolía y la añoranza de ‘White Christmas’ están, al menos inconscientemente, ligadas a la tragedia de esa fecha para él”.

La composición, inspirada por una profunda pérdida familiar, trascendió su origen personal para convertirse en uno de los villancicos más interpretados en la historia de la música (AP)

Un aspecto menos conocido de la canción reside en su introducción original, rara vez interpretada, que sitúa la acción en Beverly Hills, lejos de los paisajes nevados del norte que evocaba Berlin.

Cantantes como Bette Midler, Barbra Streisand y Neil Diamond recuperaron esos versos iniciales, donde se describen palmeras y clima soleado, anticipando el deseo de una “Navidad blanca”. Por estilo y visión comercial, Berlin eligió finalmente un estribillo más universal, que potencia el tono nostálgico de la obra.

Kaplan señala que, aunque el autor sentía afinidad por Nueva York, la revisión acertó al eliminar referencias excesivamente concretas para conectar con emociones comunes a generaciones diversas.

La ciudad que acogió a Irving Berlin durante su infancia marcó su identidad artística y sirvió como trasfondo emocional para muchas de sus obras (AP)

Un legado que atraviesa generaciones

El impacto cultural de “White Christmas” se consolidó tras su estreno radiofónico en la víspera de Navidad de 1941, cuando Bing Crosby la interpretó en el programa Kraft Music Hall.

Posteriormente, la presentación en la película “Holiday Inn” junto a Marjorie Reynolds la convirtió en símbolo del anhelo de los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

Para Chris Crenshaw, trombonista principal de Jazz at Lincoln Center Orchestra en Nueva York, la canción “une a generaciones mediante sus imágenes”; el anhelo de una Navidad blanca representa para muchos la evocación de una felicidad lejana o deseada.

La interpretación de Bing Crosby en “Holiday Inn” inmortalizó el tema y lo transformó en símbolo de esperanza para quienes vivían lejos de casa (Universal Pictures)

Smithsonian Magazine recoge testimonios que muestran cómo esa atmósfera de esperanza y consuelo alcanzó tanto a los soldados desplegados como a sus familias en el país. Incluso Crosby relató la dificultad que representaba finalizar sus conciertos con esa melodía, solicitada insistentemente por el público militar.

La vigencia de “White Christmas” continuó gracias a nuevas grabaciones, versiones y producciones cinematográficas.

La película homónima de 1954, con las actuaciones de Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney y Vera-Ellen, recreó el ambiente de camaradería entre soldados lejos del hogar.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la melodía se convirtió en un consuelo recurrente para los soldados estadounidenses destacados en el extranjero y sus familias en el país (Twentieth Century Fox)

Décadas más tarde, la versión de The Drifters amplió el alcance del tema, convirtiéndose en la banda sonora de la célebre escena de Mi pobre angelito (1990), con el personaje interpretado por Macaulay Culkin simulando cantarla frente al espejo.

El crítico Alonso Duralde destaca en Smithsonian Magazine que tanto la película de los años 40 como la de los 90 recurren a la nostalgia, pero cada una resignifica la canción según su contexto.

A más de 80 años de su debut, el legado de “White Christmas” se mantiene sólido. Su letra y melodía, originadas en una experiencia de duelo personal, se transformaron en un refugio emotivo capaz de unir generaciones, cristalizando el deseo compartido de recuperar la paz y la esperanza incluso en momentos de incertidumbre. La huella emocional de Berlin permanece viva en cada Navidad.