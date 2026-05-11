Historias

La batalla olvidada que definió el futuro de Jerusalén, un giro épico en la Primera Guerra Mundial

La maniobra de la caballería ligera en Beerseba es recordada como el momento decisivo que permitió el avance británico y el rediseño de las fronteras en Oriente Medio

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Batalla de Beerseba
La carga de la caballería ligera ANZAC en Beerseba el 31 de octubre de 1917 cambió el rumbo de la Primera Guerra Mundial en Oriente Medio (Wikipedia)

La maniobra de la caballería ligera ANZAC en Beerseba el 31 de octubre de 1917 permitió al ejército británico romper la resistencia otomana y abrir la ruta hacia Jerusalén, cambiando el destino de Palestina y el equilibrio de poder en Oriente Medio.

En este episodio, detallado por la revista National Geographic, la maniobra de la caballería australiana y neozelandesa convirtió a Beerseba en un punto de inflexión estratégico: capturaron los pozos de agua, forzaron la retirada otomana y facilitaron la toma de Gaza, lo que favoreció el posterior control de la región.

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En menos de dos horas, el ejército británico rompió el cerco turco en el desierto, ocupó Gaza —clave para seguir avanzando porque aseguraba el acceso a recursos y cortaba líneas de suministro enemigas— y desencadenó transformaciones geopolíticas de largo alcance, según la revista National Geographic.

Batalla de Beerseba
Beerseba se transformó en el punto de inflexión estratégico que permitió al ejército británico romper la resistencia otomana y abrir la ruta a Jerusalén (Wikipedia)

Antes de la ofensiva, el frente sur de Palestina permanecía estancado. Las fuerzas británicas, avanzando desde Egipto, no lograban superar las defensas otomanas de Gaza. Los generales turcos Mustafá Kemal y Erich von Falkenhayn dirigían posiciones protegidas por varios anillos de trincheras con ametralladoras y artillería.

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La moral de los aliados era baja; muchos combatientes eran veteranos de la campaña de Galípoli y arrastraban grandes pérdidas. Sin embargo, el contingente británico contaba con los ANZAC, soldados de Australia y Nueva Zelanda agrupados en el Cuerpo Montado del Desierto, expertos en acciones rápidas en el desierto palestino.

El plan de Allenby y la importancia estratégica de Beerseba

Ante el estancamiento en Gaza, el comandante supremo británico Lord Allenby decidió probar un nuevo enfoque. Identificó Beerseba, ubicada a unos 40 kilómetros al este, como el eslabón débil de la defensa otomana; la ciudad tenía una guarnición de solo 5.000 soldados y pozos de agua esenciales para cualquier avance.

Batalla de Beerseba
El plan de Allenby, basado en la identificación de Beerseba como eslabón débil y en tácticas de engaño, resultó clave para la victoria británica (Wikipedia)

Allenby ideó una operación de engaño con bombardeos continuos sobre Gaza y la difusión de falsos planes militares para confundir a los otomanos. Así, la mayoría de las tropas turcas se mantuvo alejada de Beerseba, dejando una defensa reducida.

El 30 de octubre, 45.000 soldados británicos comenzaron el desplazamiento hacia Beerseba, avanzando de noche y descansando de día en lechos de ríos secos. La aviación militar británica —incluidos los biplanos RFC (Cuerpo de Vuelo Real) y el Bristol F2B, avión de combate británico— vigilaba el movimiento y lograba interceptar aviones espía enemigos.

La carga de la caballería ligera ANZAC en Beerseba

La madrugada del 31 de octubre marcó el inicio del asalto. Mientras la infantería británica mantenía ocupadas a las fuerzas otomanas en las afueras, 16.000 jinetes ANZAC permanecían ocultos tras las dunas.

Batalla de Beerseba
La victoria británica en Beerseba y la posterior entrada a Jerusalén precipitaron el colapso otomano y el rediseño de las fronteras en Oriente Medio (Wikipedia)

A las 16:30, el comandante Harry Chauvel dio la orden para la carga. Sin sables reglamentarios, los jinetes australianos blandieron bayonetas fijadas a sus rifles. El factor sorpresa les permitió superar la primera trinchera rápidamente, aunque la segunda línea resistió con fuego preciso.

En ese momento, los jinetes desmontaron y lucharon cuerpo a cuerpo en la trinchera, donde eliminaron a más de 40 defensores turcos. Mientras tanto, el resto del contingente cruzó un pequeño riachuelo y ocupó los pozos de agua antes de que los turcos pudieran destruirlos con dinamita.

En poco más de hora y media, Beerseba quedó bajo control británico. La revista National Geographic destaca que la velocidad y determinación de la caballería ligera neutralizaron el último recurso otomano para mantener la ciudad.

Consecuencias y legado en Oriente Medio

Batalla de Beerseba
El establecimiento de comunidades judías con apoyo británico tras la batalla de Beerseba sentó las bases para el futuro Estado de Israel en la región (Wikipedia)

Las consecuencias se manifestaron de inmediato: los otomanos, con su flanco expuesto, abandonaron el desierto y se retiraron de Gaza, que cayó en manos británicas el 7 de noviembre sin resistencia. Al mes siguiente, Allenby entró en Jerusalén, alterando el control de Palestina.

La victoria en Beerseba precipitó el colapso otomano en la región. Luego, el establecimiento de comunidades judías con apoyo británico abrió el camino hacia el futuro Estado de Israel, explica la revista National Geographic.

El avance británico en Beerseba selló el final de la hegemonía otomana en Oriente Medio. El dibujo político del área cambió, y las consecuencias de aquella jornada siguen vigentes en la historia contemporánea.

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