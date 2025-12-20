La foto acertijo: ¿Quién es esta niña a quien rechazaban en las audiciones y terminó deslumbrando a grandes directores de cine?

La niña fue criada entre libros en una comunidad hippie

Su infancia transcurrió en un entorno poco convencional: nació el 29 de octubre de 1971 en un rancho de California y creció en la comunidad Rainbow, donde la vida transcurría sin electricidad ni televisión. Esta experiencia, según relató la actriz durante el homenaje a Tim Burton en la ceremonia de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en septiembre de 2024, la llevó a convertirse en una lectora voraz y a desarrollar una sensibilidad particular. “Era una chica rara. No tenía muchos amigos. Los libros eran mis amigos”, afirmó en ese evento, en el que atribuyó a su crianza y a la lectura de autores como J.D. Salinger, así como a las películas clásicas, la formación de su mundo interior.

En su adolescencia, la futura estrella vivió momentos que marcaron su relación con la música y el espectáculo. Uno de los recuerdos más vívidos que compartió fue su asistencia al Greek Theatre en Berkeley, cuando tenía once o doce años. Allí, Simple Minds abría para The Pretenders y, debido a su pequeña estatura, la multitud la empujó hasta el punto de que el personal de seguridad la subió al escenario. La cantante Chrissie Hynde la sentó sobre un altavoz, le cantó “2,000 Miles” y le acarició el pelo. “Fue lo más grande que me había pasado hasta ese momento”, recordó.

El inicio de su carrera cinematográfica estuvo marcado por papeles que según contó, no respondían a los estándares tradicionales de belleza de Hollywood. Interpretó a Lydia en Beetlejuice y a Veronica en Heathers, personajes que, según la actriz, “no están descritos en los guiones como personas atractivas”. Reconoció que esta circunstancia fue determinante: “Si no hubiera hecho esas, no sé si me habrían elegido para otras cosas, porque realmente no se me consideraba una belleza”.

La presión de la industria se manifestó de forma directa y cruel en una audición durante su adolescencia. Relató que, a mitad de una prueba, la directora de casting la interrumpió para decirle: “Escuchá, niña. No deberías ser actriz. No sos lo suficientemente bonita. Deberías volver de donde viniste y deberías ir a la escuela. No lo tenés (el papel)”. La actriz tenía entonces quince o dieciséis años.

A pesar de la crueldad de esas palabras, explicó que la educación recibida de sus padres la protegió de verse afectada: “Siempre me inculcaron que era mucho más genial ser individual y única y que no quieras encajar”. Añadió que ese tipo de comentarios se repitieron en otras ocasiones, incluso a través de su agente, quien le transmitía el mensaje de que “simplemente no es lo suficientemente bonita”.

En el caso de Heathers, sospecha que el papel principal fue ofrecido primero a Jennifer Connelly. Tras esa película, participó en Great Balls of Fire! (1989), donde interpretó a una niña de trece años, y considera que no fue hasta Mermaids (1990) o Drácula que la industria comenzó a verla como una actriz atractiva. “En Heathers, si lo pensás, estoy interpretando a una chica linda. Soy parte del grupo. Solo tuve que convencerlos de que podía hacerlo”, explicó.

Incluso su agente de entonces le advirtió: “Si hacés Heathers, nunca vas a a volver a trabajar”. El encuentro con Tim Burton resultó decisivo en su trayectoria.

Sus padres la llevaron en auto desde el norte de California en un viaje de nueve horas para una audición. Ella recordó que, al llegar, esperó sentada hasta que un hombre del equipo se le acercó y conversaron durante veinticinco minutos sobre música y cine. Impaciente, preguntó: “¿Cuándo viene este tipo Tim Burton?”. La respuesta la sorprendió: “Soy yo”.

El director que la había observado en su debut en Lucas (1986), confesó que había quedado “impresionado”. La actriz expresó toda su gratitud hacia Tim Burton por el impacto que tuvo en su vida y carrera: “No solo por poder trabajar con él como director, sino por conocerlo como persona, como amigo—pasé de sentirme un poco rara a sentirme muy especial—. Eso, combinado con que mis padres eran como eran, me hizo sentir que lo que hacía era realmente genial y emocionante”.

Respuesta: la niña de la foto es Winona Ryder.