Historias

La inteligencia artificial y el escaneo 3D logran leer por primera vez los papiros de Herculano, el tesoro oculto del Vesubio

La tecnología de rayos X, algoritmos avanzados y nuevas técnicas de imagen permitieron descifrar escritos carbonizados tras la erupción del 79 d.C., considerados un tesoro literario de la Antigua Roma, informa New Scientist

Por Mirko Racovsky

Guardar
Un cilindro ennegrecido revela textos
Un cilindro ennegrecido revela textos ocultos de los papiros de Herculano tras casi dos mil años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cilindro ennegrecido, que podría confundirse fácilmente con un trozo de carbón, ha revelado secretos ocultos durante casi dos milenios. Gracias a una combinación de inteligencia artificial, escaneo tridimensional y potentes aceleradores de partículas, científicos han logrado leer por primera vez textos completos de los papiros de Herculano, una biblioteca romana sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C.

Este avance, reportado por New Scientist, representa un hito en la recuperación del patrimonio cultural y filosófico de la antigüedad, y abre la puerta a la lectura de obras que se creían perdidas para siempre.

El hallazgo de los papiros de Herculano se remonta a la década de 1750, cuando fueron descubiertos en una villa romana parcialmente excavada en la antigua ciudad de Herculano, cerca de Nápoles, Italia. Esta villa, que perteneció al senador romano Lucio Calpurnio Pisón Cesonino, suegro de Julio César, albergaba una biblioteca única, con al menos 900 rollos de papiro.

Muchos de estos textos fueron escritos por el filósofo Philodemus de Gadara, figura clave en la transmisión de la filosofía epicúrea de Grecia a Italia. La colección, considerada la única biblioteca completa de la antigüedad romana que ha llegado hasta nuestros días, sobrevivió porque la erupción volcánica carbonizó los papiros en lugar de destruirlos por completo.

Científicos logran leer por primera
Científicos logran leer por primera vez textos completos de la biblioteca romana sepultada por el Vesubio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como explicó la papirióloga Federica Nicolardi a New Scientist, “el hecho de que estén carbonizados es la única razón por la que los tenemos”, ya que el papiro solo se conserva en climas extremadamente secos y otros ejemplos europeos se perdieron hace siglos.

Sin embargo, la historia de estos manuscritos ha estado marcada por la dificultad de acceder a su contenido. Los primeros intentos de abrir los rollos, realizados en el siglo XVIII, destruyeron muchos ejemplares.

El primer curador, Camillo Paderni, llegó a extraer el interior de los rollos, dejando solo las capas externas, mientras que el restaurador Antonio Piaggio desarrolló una máquina para desenrollar cuidadosamente algunos papiros, logrando recuperar alrededor de 18 textos legibles. A pesar de estos esfuerzos, la mayoría de los rollos permaneció ilegible y almacenada en la Biblioteca Nacional de Nápoles durante siglos.

El panorama comenzó a cambiar con la llegada de nuevas tecnologías. Brent Seales, de la Universidad de Kentucky, se interesó por la posibilidad de que la tecnología pudiera “crear una representación de, o incluso extraer nueva información de, materiales dañados”, según relató a New Scientist.

En el 2000, Seales utilizó escaneo 3D y software informático para restaurar digitalmente documentos medievales dañados por el fuego. Sin embargo, los papiros de Herculano presentaban un reto adicional: la tinta utilizada era a base de carbono, lo que dificultaba distinguirla del propio material carbonizado del rollo. Los primeros intentos con escáneres de tomografía computarizada no lograron identificar la tinta, a diferencia de otros manuscritos antiguos escritos con tintas metálicas.

El escaneo 3D y el
El escaneo 3D y el software informático permitieron restaurar digitalmente documentos medievales dañados por el fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance definitivo llegó con la integración de inteligencia artificial. A partir de 2019, Seales y su equipo demostraron que los algoritmos de IA podían detectar la tinta en fragmentos desenrollados y en rollos falsos inscritos con tinta de carbono.

Esto les permitió acceder a instalaciones como el acelerador de partículas Diamond Light Source en el Reino Unido, donde obtuvieron imágenes de alta resolución del interior de los papiros intactos. Sin embargo, la tarea de identificar el texto seguía siendo compleja, ya que el software debía diferenciar entre las múltiples capas de papiro comprimidas y evitar que los textos se mezclaran entre sí.

Vesuvius Challenge y logros recientes

La creación del Vesuvius Challenge en marzo de 2023, impulsada por el inversor tecnológico Nat Friedman y Brent Seales, supuso un punto de inflexión. El concurso, que ofrecía premios en efectivo a quienes desarrollaran algoritmos capaces de leer los rollos, atrajo a una comunidad global de programadores y científicos.

Giorgio Angelotti, físico teórico y actual líder del proyecto, se sumó al reto tras doctorarse en inteligencia artificial. “Leer los rollos se ha convertido en una especie de misión para restaurar el patrimonio cultural de mi tierra natal”, afirmó a New Scientist.

Youssef Nader entrenó la inteligencia
Youssef Nader entrenó la inteligencia artificial con fragmentos expuestos de los rollos antiguos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados no tardaron en llegar. En diciembre de 2023, los algoritmos de detección de tinta desarrollados por Youssef Nader y Luke Farritor permitieron identificar alrededor de 2.000 caracteres griegos en los papiros.

Nader entrenó la IA utilizando fragmentos expuestos, mientras que Farritor logró identificar la palabra “porphyras” (púrpura) en un rollo cerrado, gracias a un modelo que reconocía patrones sutiles asociados a la tinta. Junto a Julian Schilliger, estudiante de ETH Zürich, perfeccionaron el proceso y lograron reconstruir digitalmente secciones completas de los textos.

El contenido revelado incluía reflexiones filosóficas sobre la comida, la música y el placer, abordando cuestiones sobre el sentido de la vida. Este trabajo les valió el gran premio del Vesuvius Challenge y el reconocimiento de la comunidad científica.

El progreso continuó en 2025, cuando los graduados Marcel Roth y Micha Nowak, de la Universidad de Würzburg, adaptaron software de imágenes médicas para leer el primer título completo extraído de los rollos: “Philodemus, Sobre los Vicios”.

Este logro confirmó la autenticidad de los resultados obtenidos por la inteligencia artificial. Angelotti expresó su satisfacción al comprobar que el texto correspondía realmente a Philodemus, lo que disipó dudas sobre posibles errores del algoritmo.

El avance tecnológico en la
El avance tecnológico en la lectura de manuscritos antiguos podría aplicarse a textos históricos dañados en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estos avances, los desafíos técnicos persisten. El proceso de escaneo a mayor resolución, que podría permitir a la IA identificar características comunes de la tinta en todos los rollos, requiere mucho más tiempo y recursos.

Angelotti, en conversación con New Scientist en julio de 2025, señaló que había terminado de escanear más de 30 rollos en instalaciones de Reino Unido y Francia, y que los experimentos iniciales sugerían un futuro prometedor para la lectura integral de la colección. El equipo del Vesuvius Challenge continúa perfeccionando los algoritmos y planea liberar más datos para la comunidad, con el objetivo de desarrollar un software capaz de convertir automáticamente los escaneos en texto legible.

Perspectivas y futuro de la investigación

El impacto de este avance va más allá de Herculano. Expertos como Verena Lepper, del Museo Egipcio de Berlín, consideran que cada colección de manuscritos antiguos presenta retos únicos, pero las soluciones desarrolladas podrían aplicarse a otros textos históricos dañados.

Mientras tanto, en la bahía de Nápoles, parte de la villa de Pisón permanece sin excavar, sepultada bajo 20 metros de ceniza volcánica y obstáculos administrativos. La posibilidad de encontrar más rollos y, ahora, de poder leerlos, ha reavivado el interés por futuras excavaciones.

Según New Scientist, la capacidad de descifrar estos textos perdidos ha transformado la perspectiva sobre el valor de buscar nuevos tesoros bajo la ceniza, y muchos en la comunidad científica consideran que ha llegado el momento de retomar las excavaciones con renovado entusiasmo.

Temas Relacionados

Papiros de HerculanoInteligencia artificialVesuvius ChallengeErupción del VesubioPhilodemus de GadaraNew ScientistNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El Dorado, entre el mito y la obsesión: la historia de la ciudad perdida que cambió el destino de conquistadores y soñadores

Relatos de tesoros ocultos, desafíos en tierras desconocidas y la ambición de exploradores europeos forjaron una leyenda que trasciende generaciones. Cómo el deseo de hallar fortuna convirtió su búsqueda, según National Geographic

El Dorado, entre el mito

Black Power: el día que dos atletas afroamericanos fueron sancionados por convertir un podio olímpico en un grito de justicia

En octubre de 1968, Tommie Smith y John Carlos alzaron sus puños y bajaron la cabeza durante el himno de EE.UU. Fue una protesta simple y silenciosa que denunció el racismo y sacudió al mundo, meses después del asesinato de Martin Luther King

Black Power: el día que

Jules Rimet, la vida del dirigente francés que inventó los mundiales de fútbol y no practicó ningún deporte de manera profesional

Se recibió de abogado y era aficionado al fútbol. Fundó un club en París y así comenzó su carrera institucional. Fue presidente de la FIFA durante 33 años

Jules Rimet, la vida del

Una cervecería, 111 asistentes y una intervención flamígera: cuando Hitler pronunció el discurso que inició su ascenso al poder

La noche del 16 de octubre de 1919, en la cervecería Hofbräukeller de Múnich, el futuro dictador del Tercer Reich habló por primera vez como miembro del partido. Hacía un mes que se había afiliado, pero sus palabras y la ovación cambiaron su destino. Dos años después se convertiría en el jefe indiscutido del partido nazi

Una cervecería, 111 asistentes y

Entre la devoción y la adrenalina: las fiestas populares más extremas del planeta que solo algunos se animan a vivir

Cada año, miles de personas se lanzan a correr delante de toros, a librar una batalla a naranjazos o a perseguir un queso rodante desde una pendiente empinada. Fiestas donde la emoción y el peligro van de la mano

Entre la devoción y la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei: ”En agosto del

Javier Milei: ”En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”

“El peor escenario era que se encerrara armado en la habitación”: el relato de los policías que capturaron a Pablo Laurta

“Necesitaba mucha contención”: qué pasó con el hijo de Luna Giardina tras el arresto de Pablo Laurta

Karen Reichardt dijo que votar al kirchnerismo en provincia de Buenos Aires es una “enfermedad mental”

Lluvias durante el viernes y descenso de las temperaturas: cómo estará el tiempo para el fin de semana, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Nicaragua otorgó

El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china en la Costa Caribe Sur

Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes y crece la presión de Israel y Estados Unidos

“Un comienzo auspicioso”: Brasil y Estados Unidos iniciaron negociaciones para resolver la guerra arancelaria

Zelensky llegó a Washington con la idea de replicar el acuerdo de paz de Medio Oriente y frenar la guerra con Rusia

¿Quién es más valiente, el halcón o el flamenco? Un estudio científico tiene la respuesta

TELESHOW
El homenaje de los fans

El homenaje de los fans de Liam Payne a un año de su muerte: emotivos discursos, dolor y un grito de justicia

Gimena Accardi habló como nunca de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Siempre fueron muy amigos”

4 años del “Wandagate”: el explosivo culebrón de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez que no encuentra paz ni fin

La emoción de la mamá de Milo J al hablar del éxito de su hijo: “Él cumple un sueño, da orgullo”

El secreto de Dolores Fonzi para los famosos sobre cómo cuidar su vida privada: “Es muy fácil”