Ciencia

Un estudio revela que el arrepentimiento disminuye con la edad

Una investigación de la Universidad de Tilburg muestra que el envejecimiento ayuda a aceptar las decisiones tomadas, reduciendo la intensidad emocional de los errores y promoviendo mayor serenidad frente al pasado

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Ilustración de un joven llorando con las manos en la cara, siendo consolado por un anciano. Un espejo ovalado detrás de ellos muestra escenas de arrepentimiento y aceptación.
El análisis de TIME indica que las personas mayores expresan menos arrepentimientos que los jóvenes, según un estudio reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo análisis divulgado por TIME revela que las personas mayores experimentan menos arrepentimientos que los jóvenes, contradiciendo la creencia extendida de que estos sentimientos se acumulan con los años.

La investigación realizada por la Universidad de Tilburg en Países Bajos, con la profesora asociada de Psicología Julia Nolte al frente, explica que el envejecimiento aporta una visión distinta y menos emocional sobre los errores del pasado.

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Las personas mayores suelen informar de menos arrepentimientos porque, con el tiempo, aprenden a aceptar sus decisiones y a no revisitar intensamente los errores cometidos. En comparación con los jóvenes, se esfuerzan menos en revertir situaciones previas y su reacción emocional ante estos episodios es mucho más moderada.

Nolte y su equipo entrevistaron a 90 participantes de entre 21 y 89 años y les pidieron enumerar cinco arrepentimientos recientes y cinco de etapas anteriores en su vida. Los participantes clasificaron sus sentimientos asociados según su intensidad: como “ardientes” (ira, vergüenza, irritación), “nostálgicos” o “desesperados”.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La profesora Julia Nolte explica que el envejecimiento facilita una perspectiva más racional y menos emocional ante los errores del pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Publicados en la revista Emotion y citados por TIME, los resultados muestran que la reacción emocional frente al arrepentimiento cambia notablemente con la edad, especialmente en la manera de afrontar estos recuerdos.

Diferencias en el tipo e intensidad de los arrepentimientos

El estudio distingue entre “arrepentimientos por acción”, vinculados a decisiones tomadas, y “arrepentimientos por omisión”, vinculados a oportunidades no aprovechadas.

Según los datos recogidos, los más jóvenes tienden a lamentar mayormente acciones realizadas, como mudarse, elegir pareja o finalizar una relación, castigándose por decisiones que consideran erróneas.

En contraste, los adultos mayores expresan más pesar por lo que no llegaron a hacer, tales como dejar pasar una oportunidad profesional, no invertir en estudios superiores o rechazar una inversión beneficiosa, según puntualizó TIME.

Además, sus emociones negativas, como la ira o la vergüenza, son considerablemente menos intensas tanto respecto a arrepentimientos recientes como a los acumulados a largo plazo.

Estrategias para afrontar el arrepentimiento a lo largo de la vida

La investigación también examinó cómo las personas intentan resolver o asumir sus arrepentimientos. Nolte explicó a TIME que las personas jóvenes suelen planificar activamente la manera de corregir sus errores o de evitarlos en el futuro. Sus estrategias se orientan a la acción y la reparación.

Vista trasera de un hombre joven abrazando a sus padres, de pie en un campo verde y dorado al atardecer, con el sol brillando sobre el horizonte.
Según Nolte, los jóvenes prefieren planear soluciones activas para corregir errores pasados y prevenir futuros arrepentimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, los mayores prefieren aceptar los hechos como parte de su historia vital. “Usaban menos recursos de reparación psicológica”, señaló Nolte sobre este grupo. Por ejemplo, ante arrepentimientos vinculados a la salud o la carrera laboral, los jóvenes buscan correcciones prácticas, mientras que los mayores catalogan estos hechos como aprendizajes más que como problemas pendientes de resolver.

Factores generacionales que pueden influir en la experiencia del arrepentimiento

Aunque el estudio no identifica una única causa que explique la diferencia, los autores sugieren dos posibilidades principales. Por un lado, el proceso de maduración psicológica podría facilitar una mayor aceptación de las decisiones tomadas. Por otro, el contexto histórico y social en el que creció cada generación puede influir en su manera de gestionar el arrepentimiento.

Nolte subraya que quienes alcanzaron la madurez en ciertas décadas, como la generación denominada Baby Boomer, podrían haber desarrollado posturas más tolerantes y calmadas respecto a las decepciones personales, en contraste con personas nacidas en periodos más recientes.

“Podría influir la época en que nació cada individuo”, apuntó la investigadora, sugiriendo que los resultados cambiarían si el estudio se repitiese dentro de 50 años.

Implicaciones del estudio para el bienestar emocional

Dos adultos mayores con cabello blanco caminan por un sendero de tierra en un parque arbolado con césped verde, bajo una suave luz matinal.
El envejecimiento se asocia a un mayor bienestar emocional y a una menor carga de arrepentimiento, según un análisis de TIME (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hallazgos sintetizados por TIME contribuyen a entender mejor cómo el envejecimiento puede asociarse a una mejora en el bienestar emocional. La aceptación de los errores y la tendencia a experimentar emociones menos abrumadoras brindan cierta protección frente a la angustia derivada del arrepentimiento.

Este trabajo sugiere que fomentar la aceptación podría ser una herramienta valiosa en cualquier etapa de la vida para mantener la serenidad frente a errores pasados. También invita a considerar el contexto vital de cada persona en el diseño de intervenciones psicológicas.

A medida que transcurren los años, muchas personas pierden la urgencia de corregir el pasado y alcanzan una mayor tranquilidad respecto a sus decisiones. Los adultos de mayor edad no solo reportan menos arrepentimientos, sino que normalmente experimentan sus emociones de forma más serena y distante, lo que les ayuda a afrontar los recuerdos difíciles y avanzar con mayor equilibrio.

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