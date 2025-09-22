Historias

El incendio más mortífero de la historia: cómo fue la tragedia de Wisconsin que arrasó pueblos enteros y dejó más de mil muertos

En 1871, un fuego avivado por la sequía y los vientos consumió casas, bosques y comunidades completas en la localidad de Peshtigo

Por Brisa Bujakiewicz

El incendio de Peshtigo en
El incendio de Peshtigo en 1871 es el más mortífero de la historia, con más de 1.100 víctimas fatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 8 de octubre de 1871, la comunidad de Peshtigo, al norte de Wisconsin, Estados Unidos vivió una tragedia que quedaría grabada en la memoria colectiva. El fuego fue el protagonista indeseado, avanzó por amplias zonas rurales y, en cuestión de horas, envolvió casas, bosques y pueblos enteros llevándose la vida de al menos 1.152 personas. La devastación extrema, la rapidez con la que sucedió y la magnitud de la tragedia convirtieron al incendio de Peshtigo en el más mortífero registrado en la historia.

Según información recopilada por Britannica, aún se desconoce el origen preciso de este incendio. Muchos creen que se inició por una quema de maleza realizada por trabajadores del ferrocarril, aunque no existe evidencia concluyente.

Las circunstancias que permitieron su rápida propagación se debieron a una combinación letal de condiciones meteorológicas extremas y acumulación de materiales combustibles. La región registró una sequía prolongada durante el verano y comienzos del otoño de 1871, situación que dejó árboles, ramas, maleza seca y otros restos vegetales completamente vulnerables a cualquier chispa.

Los incendios forestales se alimentan principalmente de tres factores: la sequedad de la vegetación, las altas temperaturas y el viento. El material combustible más liviano, como pasto seco y hojas caídas, se enciende con facilidad. Cuando estos focos iniciales aumentan en potencia, las llamas pueden alcanzar restos más pesados como tocones, ramas gruesas y el material orgánico contenido en el suelo. Una vez encendido, este tipo de combustible resulta muy difícil de apagar, lo que acelera la destrucción de zonas extensas y añade riesgos fatales para los habitantes y los equipos de emergencia.

De acuerdo a Britannica, el fuego que marcó la tragedia se desató en la zona industrial de Peshtigo. La localidad tenía una economía que giraba en torno a la industria maderera. La fuerza de las llamas se extendieron rápidamente cruzando la bahía de Green Bay; así alcanzó los pueblos de Brown, Door y Kewaunee, entre otros.

Según detalló el sitio, el incendio arrasó una superficie que oscila entre 1,2 y 1,5 millones de acres. La destrucción fue tan completa que, en muchos casos, las llamas consumieron por completo pueblos, registros administrativos, cultivos y viviendas.

Los registros oficiales dan cuenta de 1.152 víctimas mortales, aunque Britannica advierte que las cifras reales podrían ser mucho más altas. En ese sentido, el fuego destruyó los archivos de las poblaciones afectadas y esto dificultó cualquier intento posterior de llevar un registro exhaustivo.

Además, muchas personas que residían en granjas aisladas o campamentos forestales nunca fueron censadas formalmente, y en muchos casos sus restos quedaron irreconocibles tras el paso de las llamas.

La tragedia arrasó pueblos enteros
La tragedia arrasó pueblos enteros en Wisconsin y devastó más de un millón de acres en pocas horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud histórica del incendio de Peshtigo se contrapone con su escasa notoriedad fuera de Wisconsin. De acuerdo a Britannica, uno de los factores que explica este fenómeno es la coincidencia temporal con el incendio de Chicago, una tragedia urbana que ocurrió la misma noche, a unos 400 kilómetros al sur, y que acaparó la atención nacional e internacional.

La lista de catástrofes causadas por incendios forestales incluye otros desastres de gran impacto en distintas regiones del mundo. Sin embargo, hasta hoy, el incendio de Peshtigo mantiene el trágico récord de muertes y áreas devastadas en un solo evento de fuego descontrolado. Los materiales altamente combustibles, la fuerte sequía y los vientos propiciaron una escena en la que los habitantes apenas contaron con tiempo para reaccionar.

Según Britannica, extinguir incendios de esta magnitud resulta extremadamente difícil. El fuego puede transformarse en una corriente veloz que supera con facilidad los medios disponibles para su combate. Cuando estas condiciones se presentan, la naturaleza responde con una violencia que deja poco margen de maniobra a quienes se encuentran en las zonas afectadas. Los relatos históricos coinciden en que los residentes de Peshtigo y localidades vecinas sufrieron no solo por la acción directa de las llamas, sino también por el humo tóxico y la desorientación total que provocó el avance súbito del incendio.

El impacto del incendio de Peshtigo no se restringe al número de víctimas. La destrucción de bosques, viviendas, medios de vida y registros históricos marcó una herida profunda para todas las comunidades que dependían de la producción maderera. A pesar de las investigaciones posteriores, nunca se identificó un único responsable ni una causa indiscutible. El desastre sirvió de advertencia sobre la fragilidad de las comunidades rurales frente a la combinación de sequía, manejo inadecuado del fuego y falta de sistemas de alerta y respuesta.

El caso de Peshtigo resalta la importancia de políticas preventivas en el manejo de recursos forestales y la necesidad de mejorar los sistemas de monitoreo de incendios. La experiencia demuestra que los factores ambientales pueden transformar rápidamente una quema controlada o un descuido mínimo en una tragedia de enormes proporciones. La rápida propagación de las llamas, la dificultad para organizar evacuaciones en tiempo real y la falta de registros de muchos de los afectados impidieron una respuesta eficaz y dejaron numerosas lecciones para el futuro.

El incendio de Peshtigo permanece como un recordatorio de la letalidad de los incendios forestales. Miles de vidas, hectáreas de bosques y asentamientos enteros desaparecieron en cuestión de horas bajo el avance incontrolado del fuego. La memoria histórica de este desastre exige mantener y perfeccionar los esfuerzos de prevención, planificación y respuesta ante un tipo de amenaza que continúa vigente en distintos puntos del mundo.

