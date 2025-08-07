El mayor incendio forestal de Francia en décadas arrasó un área más grande que París: los bomberos trabajan día y noche

Francia lucha por contener el mayor incendio forestal en décadas

El mayor incendio forestal de Francia en décadas seguía ardiendo y propagándose este jueves, aunque a un ritmo más lento, después de haber arrasado ya más de 160 kilómetros cuadrados (62 millas cuadradas) en el sur del país y haberse cobrado una vida, dijeron las autoridades locales.

El incendio, que se inició el martes y arrasó el macizo de Corbières en la región de Aude, no ha sido contenido a pesar del despliegue de más de 2.100 bomberos y varios aviones cisterna.

Árboles quemados durante el mayor incendio forestal de este verano en Francia, cerca de Durban-Corbières, en el sur de Francia, el miércoles 6 de agosto de 2025. (Foto AP/Hernan Munoz)

La rápida propagación del incendio fue alimentada por semanas de clima cálido y seco, aunque las temperaturas más frías y los vientos más tranquilos durante la noche ayudaron a aliviar levemente la situación.

“La batalla continúa, tenemos un incendio que aún no está bajo control”, dijo el administrador de la región, Christian Pouget, a la emisora BFMTV.

El mayor incendio forestal de este verano en Francia se está propagando a gran velocidad cerca de Durban-Corbières, en el sur del país, el miércoles 6 de agosto de 2025. (Foto AP/Hernán Muñoz)

El incendio ha arrasado 15 municipios del macizo de las Corbières, destruyendo o dañando al menos 36 viviendas. La evaluación completa de los daños aún está en curso. Una persona falleció en su vivienda y al menos otras 13 resultaron heridas, incluidos 11 bomberos, según las autoridades locales. Tres personas fueron reportadas como desaparecidas, añadió la prefectura de Aude.

Se está llevando a cabo una investigación para determinar la causa del incendio, que ha dejado un paisaje ennegrecido de árboles esqueléticos y cenizas.

Esta fotografía muestra barcos amarrados en la Plage des Corbières, en Marsella, sur de Francia, el 8 de julio de 2025, con el humo de un incendio forestal al fondo. (Foto de CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Es muy triste pensar en la imagen que daremos de nuestra región de Corbières, con sus paisajes devastados y sus mujeres y hombres desesperados, no solo hoy ni mañana, sino durante las próximas semanas y meses. La reconstrucción llevará años, declaró Xavier de Volontat, alcalde de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, a BFMTV.

Mientras tanto, se ha pedido a los residentes y turistas de las zonas cercanas que permanezcan en sus hogares a menos que se les indique que deben evacuar. Quienes ya habían huido de las llamas se refugiaron durante la noche en centros de alojamiento temporal en 17 municipios.

En esta imagen, distribuida por Protección Civil, se muestra un incendio en Corbieres, en el sur de Francia, el 5 de agosto de 2025. (Protección Civil vía AP)

El incendio, que comenzó en el pueblo de Ribaute, es el más importante que ha afrontado Francia desde 1949, según Agnès Pannier-Runacher, ministra francesa de Transición Ecológica.

“La noche fue más fresca, por lo que el incendio se propaga más lentamente, pero sigue siendo el incendio más importante que Francia ha sufrido desde 1949”, declaró a la radio France Info. “Es un incendio claramente consecuencia del cambio climático y la sequía en esta región”.

La gente observa cerca de la Plage des Corbières, en Marsella, sur de Francia, el 8 de julio de 2025, mientras el humo de un incendio forestal se extiende al fondo. (Foto de Clement MAHOUDEAU / AFP)

El incendio de esta semana fue el más grande desde la creación de una base de datos nacional de incendios en 2006, según el servicio nacional de emergencias.

El sur de Europa ha sufrido múltiples incendios de gran magnitud este verano. Los científicos advierten que el cambio climático está agravando la frecuencia e intensidad del calor y la sequía, lo que aumenta la vulnerabilidad de la región a los incendios forestales. El mes pasado, un incendio forestal que alcanzó el puerto de Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia, dejó alrededor de 300 heridos.

Un bombero lleva una manguera contra incendios durante un incendio forestal cerca de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, en el sur de Francia, el 7 de agosto de 2025. REUTERS/Abdul Saboor

Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo, con temperaturas que aumentan al doble de velocidad que el promedio mundial desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

(con información de AP)