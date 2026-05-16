La foto acertijo: ¿Quién es la joven prodigio que escapó de una infancia marcada por el abuso y conquistó Hollywood?

La joven actriz en los inicios de su carrera cinematográfica, en 1980

Una niña de cinco años que pasó a segundo grado por su elevado coeficiente intelectual, una madre fría que nunca ofreció consuelo, y un abuelo que dejó heridas que tardarían décadas en nombrarse. Así transcurrieron los primeros años de quien se convertiría en una de las actrices más reconocidas del cine internacional.

Nacida el 10 de marzo de 1958 en Meadville, Pensilvania, fue la segunda de cuatro hermanos del matrimonio formado por Joseph y Dorothy. Su inteligencia llamó la atención desde la infancia: además de adelantar años escolares consiguió una beca universitaria en Bellas Artes con tan solo 15 años. En 1975 se graduó en la secundaria de Saegertown, en el mismo estado.

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Mientras cursaba estudios en la Edinboro University of Pennsylvania, ganó el certamen de Señorita del Condado de Crawford y participó en el concurso Señorita Pensilvania. Fue uno de los jueces quien cambió el rumbo de su vida, dejando a un lado su IQ: al ver su potencial, le aconsejó abandonar los estudios y trasladarse a Nueva York para dedicarse al modelaje. En 1977 dejó Meadville, se instaló con una tía en Nueva Jersey y firmó un contrato con la agencia Ford Models.

Tras trabajar en comerciales de televisión y avisos en revistas, viajó a Europa por una campaña publicitaria. Allí tomó la decisión importante: dejaría de posar para probar suerte en el cine. “Hice las valijas, volví a Nueva York y me presenté como extra en una película de Woody Allen”, relató. Así debutó en la pantalla grande en “Recuerdos (Stardust Memories, 1980).

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Al año siguiente tuvo una presencia más destacada en la película de terror de Wes Craven Bendición mortal (1981), y ese mismo año apareció brevemente —sin figurar en los créditos— en Les Uns et les Autres, del director Claude Lelouch.

A lo largo de los años 80 participó en producciones como Irreconcilable Differences (1984) y Action Jackson (1988) con papeles menores. Su mayor visibilidad llegó junto a Arnold Schwarzenegger en El vengador del futuro (1990). Faltaban pocos años para convertirse en la protagonista de un thriller erótico y psicológico, que la catapultaría a la fama internacional.

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Años después, ya convertida en estrella, volvió a los estudios: inspirada por Hillary Clinton, regresó a la Universidad Edinboro para completar su carrera y se recibió en 2016.

Pero detrás del ascenso profesional había una historia familiar que tardó mucho en salir a la luz. En su libro The Beauty of Living Twice, la actriz reveló que su abuelo materno fue un abusador violento y pedófilo. Confirmó que abusó de ella y que su madre fue maltratada y agredida desde los cinco años hasta que, a los nueve, la rescataron tras ser descubierta sangrando durante una clase de gimnasia.

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“Creo que el abuso es la razón por la que todas mis tías tuvieron problemas de salud mental… Solo mi madre vivió más allá de los 50”, escribió. Sobre su propia experiencia precisó: “Me libré de él cuando tenía cinco o seis años… me tocó un abuso más ligero que a otras personas”.

A pesar de su elevado IQ, le recomendaron fue fuera modelo

La relación con su madre, Dorothy, conocida como Dot, fue compleja y nunca terminó de resolverse. Durante el Festival de Cine de Zurich de 2021, la actriz recordó haberle preguntado por qué nunca le permitió buscar refugio en ella. La respuesta fue: “Porque te enseñé a valerte por ti misma”.

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Una frase que, con el tiempo, reinterpretó como una forma de amor. “Me di cuenta de que, para mi madre, enseñarme a valerme por mí misma era enseñarme a amarme a mí misma y a no dejar que nadie me lo quitara”, declaró con la voz entrecortada, según Vanity Fair España.

En su libro, la actriz reconoció que su infancia en Pensilvania estuvo marcada por el dolor y por un entorno exigente, pero también por una vocación artística temprana que la llevó a sobresalir como estudiante y modelo antes de abrirse paso en Hollywood.

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Respuesta: la chica de la foto es Sharon Stone