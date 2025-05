El enigma de Toumaï: un cráneo antiguo que encendió una guerra en la paleontología

El caso Toumaï expone cómo la búsqueda de los orígenes humanos está marcada tanto por hallazgos extraordinarios como por intensas tensiones internas en la comunidad científica (FTV)

En el verano de 2001, un cráneo ennegrecido y deformado por millones de años bajo el desierto del Djurab, en Chad, cambió el rumbo de la paleontología. Michel Brunet, paleontólogo de la Universidad de Poitiers, presentó lo que describió como “el ancestro de toda la humanidad”.

El hallazgo, nombrado Sahelanthropus tchadensis y apodado “Toumaï” —“esperanza de vida” en la lengua local goran—, prometía reescribir el árbol evolutivo humano.

Sin embargo, detrás del entusiasmo inicial, se gestó una disputa que dos décadas después continúa dividiendo a la comunidad científica: la controversia sobre un fémur atribuido a Toumaï, pieza clave para determinar si este fósil era realmente un homínido bípedo.

Según The Guardian, la lucha por el control, la interpretación y la publicación de este hueso desencadenó una de las rivalidades más intensas y prolongadas en la ciencia contemporánea.

El descubrimiento en Chad de un fósil de seis millones de años no solo desafió teorías sobre el origen del hombre, sino que desató una lucha encarnizada por la interpretación de sus huesos clave (Nature)

Descubrimiento de Toumaï y su contexto geográfico y anatómico

El cráneo de Toumaï fue hallado por un equipo dirigido por Brunet, aunque la expedición concreta fue organizada por el geógrafo Alain Beauvilain, junto a tres colegas chadianos. Con una antigüedad estimada entre seis y siete millones de años, el fósil presentaba rasgos mixtos: una caja craneal pequeña y reborde supraorbital prominente, pero con mandíbula reducida y caninos poco desarrollados. La posición del foramen magnum —orificio por donde pasa la médula espinal— sugería bipedalismo.

El hallazgo se anunció en 2002 en la portada de Nature y en una ceremonia televisada en N’Djamena, capital de Chad. “Por su edad, es el ancestro de todos los chadianos. ¡Pero también el ancestro de toda la humanidad!”, exclamó Brunet.

El descubrimiento, ocurrido a unos 2.400 kilómetros al oeste del Valle del Rift, desafió la teoría predominante sobre el origen oriental de la humanidad. Toumaï fue celebrado como símbolo nacional y científico: la aerolínea chadiana fue rebautizada en su honor y Brunet recibió el Premio Dan David, con una dotación de un millón de dólares.

El cráneo de Sahelanthropus tchadensis, hallado lejos del tradicional Valle del Rift, sorprende por sus rasgos combinados y reaviva el debate sobre la dispersión geográfica de los primeros homínidos (Science Photo Library)

Debate sobre la clasificación y el papel del fémur

Desde el inicio, la clasificación de Sahelanthropus tchadensis como homínido fue controvertida. Algunos científicos, en una carta crítica publicada también en Nature, propusieron llamarlo Sahelpithecus, argumentando que el cráneo no probaba de manera concluyente el bipedalismo.

La mayoría coincidía en que serían necesarios restos postcraneales, especialmente un fémur, para esclarecer su forma de locomoción.

En su publicación original, Brunet sostuvo que no se habían recuperado huesos de las extremidades. A pesar de ello, el descubrimiento desplazó a fósiles como Orrorin tugenensis del récord de antigüedad y consolidó a Brunet como una figura de referencia en la paleontología.

El hallazgo oculto y la disputa por el fémur

La controversia se intensificó en 2004 cuando Aude Bergeret, estudiante de máster en Poitiers, identificó un hueso largo mal clasificado entre los fósiles chadianos. Al advertir el posible valor del fragmento, acudió a Roberto Macchiarelli, paleontólogo italiano y rival de Brunet, quien lo reconoció como la diáfisis de un fémur izquierdo, probablemente de un primate.

Aunque el número de inventario lo vinculaba al mismo yacimiento y momento del hallazgo de Toumaï, Brunet reaccionó con hostilidad al enterarse. Estudió el fémur en privado y reprendió a Bergeret. La universidad organizó una reunión por la “fuga de información científica” y la estudiante perdió el acceso a sus materiales. “Este fragmento, olvida que lo viste”, le advirtió un asesor, según retomó The Guardian.

Las tensiones personales entre Brunet y Beauvilain, apartado del proyecto tras el anuncio de 2002, agravaron el conflicto, que entrelazó cuestiones éticas, científicas y de reconocimiento profesional.

La controversia se intensificó al analizar la morfología del fémur, cuyas diferencias respecto al de los humanos modernos dificultan confirmar el bipedalismo de Toumaï y reavivan la controversia científica (CNRS)

Escalada del conflicto, bloqueos y consecuencias

Durante años, el fémur quedó en el limbo. Macchiarelli, convencido de que sus características refutaban el bipedalismo, denunció el caso ante el CNRS y autoridades universitarias, sin éxito. En 2009, Beauvilain publicó una fotografía del cráneo junto a un posible fémur, confirmando su existencia. Poco después, John Hawks, profesor y bloguero especializado, difundió imágenes del hueso, reactivando la polémica.

La comunidad científica se dividió: unos defendían el derecho del descubridor a publicar primero; otros denunciaban la falta de transparencia. “No se puede elegir qué publicar y qué no”, declaró Macchiarelli.

En 2018, él y Bergeret intentaron presentar su análisis del fémur en un congreso en Poitiers, pero fueron rechazados. La prensa francesa habló de “omertà” científica. Un acuerdo posterior permitió al grupo de Poitiers publicar el estudio, mientras Macchiarelli se comprometía a guardar silencio. No obstante, en 2020, junto a Bergeret y otros, rompió el pacto y publicó en el Journal of Human Evolution la primera descripción formal del fémur, concluyendo que pertenecía a un primate cuadrúpedo, no a un bípedo.

Nuevos análisis sugieren que Toumaï alternaba entre trepar árboles y caminar erguido, avivando la polémica sobre si sus movimientos eran predominantemente bípedos o cuadrúpedos en la antigüedad (CNRS/Universidad de Poitiers)

Nuevas investigaciones y posturas encontradas

La publicación de Macchiarelli fue considerada una traición por el grupo de Poitiers. En 2022, Franck Guy y Jean-Renaud Boisserie publicaron en Nature su propio análisis del fémur y dos cúbitos, usando escaneos micro-CT de alta resolución. Concluyeron que Sahelanthropus era bípedo habitual, aunque también trepaba árboles. “No tenemos evidencia que lo contradiga”, señaló Guillaume Daver, coautor del estudio.

Brunet, aunque no firmó el artículo, celebró el resultado: “Hicieron un excelente trabajo”, afirmó a The Guardian. Por el contrario, Macchiarelli lo calificó de “cuento de hadas” y cuestionó la imparcialidad de Nature. Su coautor Clément Zanolli adoptó una postura intermedia: “No es imposible que Sahelanthropus pudiera usar el bipedalismo, como hacen ocasionalmente los chimpancés hoy”.

Otros expertos consideran que ambas hipótesis son plausibles, aunque no pueden ser simultáneamente correctas. A pesar de los casi 6.000 escaneos y más de 4.900 cortes digitales, la falta de fósiles comparables impide conclusiones definitivas. “La necesidad básica en este campo es recuperar nuevos fósiles”, resumió Tim White, paleontólogo citado por The Guardian.

Estudios recientes, basados en tecnología de escaneo avanzada, reflejan interpretaciones opuestas sobre la locomoción de Sahelanthropus, perpetuando la división entre defensores y críticos de su bipedalismo (Universidad de Poitiers)

Ciencia, rivalidades y los límites del conocimiento

La disputa por el fémur de Toumaï evidencia las dificultades de reconstruir el pasado humano con datos fragmentarios y la influencia de rivalidades en la ciencia. “La ciencia es una serie de opiniones temporales”, escribió Martin Pickford, co-descubridor de Orrorin tugenensis. La lucha por prestigio y publicaciones puede distorsionar las interpretaciones y afectar trayectorias, como en los casos de Bergeret y Macchiarelli.

El caso Toumaï también subraya la naturaleza provisional del conocimiento paleontológico. “Solo porque quieras saber algo, no significa que puedas saberlo”, reflexionó Bernard Wood, entrevistado por The Guardian.

El medio destaca que, incluso si Sahelanthropus fue un homínido, es improbable que haya sido ancestro directo del ser humano; representa, en el mejor de los casos, una posibilidad evolutiva.

Mientras tanto, la exploración continúa. Brunet, ahora octogenario, enfocó su búsqueda en fósiles de paninos —ancestros de chimpancés y bonobos— aún más escasos que los de homínidos. El desierto del Djurab sigue guardando sus secretos, y Toumaï permanece como un recordatorio de que, en la ciencia de los orígenes humanos, la certeza es tan esquiva como los propios fósiles.