Un mes después, el documento de Isabella decía lo que había autorizado el juez: que era hija de Soledad y de Jorge, no de Roxana. “Mirá, no es fácil, por eso es una decisión que tiene que salir muy de adentro. No es fácil porque al día siguiente del parto no tenía más panza y no había bebé. Es como que a la noche... me faltaba algo. Pero nunca, nunca, nunca lo dudé y nunca me arrepentí de haber hecho lo que hice”.