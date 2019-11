Stone contó que "un poderoso productor (no te diré su nombre, pero sus iniciales son S. B.) me citó en su despacho, me dijo que me convertiría en una gran estrella y se bajó la bragueta. No me he reído tanto en mi vida... Fue una reacción que él no esperaba. El casting de sofá existe, pero no te lleva a ningún sitio. Nadie va a arriesgar un presupuesto de millones de dólares por el hecho de que seas buena en la cama”.