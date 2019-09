– Me había arriesgado demasiado con Rocky V. Habíamos traído al director original pero la magia no apareció. No la encontramos y supongo que yo también tengo la culpa. La pelea tuvo lugar afuera del ring. Me pareció que podía llegar a ser interesante, pero a la gente no le gustó. Rechazaron la película por completo y yo me deprimí mucho porque fue en un punto de mi carrera que todo estaba cayendo en espiral. Nadie me devolvía las llamadas y hasta la agencia que me representaba, me despidió.