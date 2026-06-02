Historias

La primera vez que la “marcha nupcial” sonó en una boda: la historia de su autor y la princesa que la popularizó

Fue compuesta por Felix Mendelssohn en 1842 para la obra de teatro “Sueño de una noche de verano”, de William Shakespeare, y el 2 de junio de ese año fue usada por primera vez en la ceremonia de Dorothy Carew y Tom Daniel en Gran Bretaña

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Clásica marcha nupcial, obra de Félix Mendelssohn-Bartholdy en "El sueño de una noche de verano"

Era el 2 de junio de 1847. Algo nervioso, en una pequeña iglesia de Tiverton, Inglaterra, un joven organista tomó una decisión que nadie consideró trascendente en aquel momento, pero que él sabía que sería importante para la posteridad. Mientras Dorothy Carew y Tom Daniel, una pareja de la región, celebraban su boda, Samuel Reay tocó una adaptación de la “Marcha nupcial” de Felix Mendelssohn, una obra escrita en 1842 como parte de la música incidental de la obra Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, que nada tenía que ver con las tradiciones religiosas de la época.

Esa primera interpretación pasó prácticamente inadvertida. Durante años, la Iglesia de Inglaterra mantuvo su resistencia a incorporar música de origen teatral en sus ceremonias y aquella iniciativa quedó reducida a una curiosa anécdota local, que fue olvidada fuera de los límites de la parroquia.

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La verdadera popularidad de la composición llegó el 25 de enero de 1858, gracias a una boda de la realeza británica. La princesa Victoria, hija mayor de la reina Victoria, seleccionó personalmente la obra de Mendelssohn como música de salida para su matrimonio con el príncipe Federico Guillermo de Prusia en el Palacio de St. James. Las repercusiones de este enlace real hicieron que la partitura recorriera todo el continente, haciendo una tradición que esa pieza sea la celebración del flamante matrimonio.

Marcha nupcial historia
Partituras de la marcha nupcial de Mendelssohn. La ilustración representa una boda durante el Directorio

El genio detrás de la partitura

Felix Mendelssohn Bartholdy nació el 3 de febrero de 1809 en Hamburgo, Alemania, en el seno de una familia culta y acomodada. Nieto del filósofo Moses Mendelssohn e hijo del banquero Abraham Mendelssohn, creció en un entorno donde la educación, las artes y el pensamiento ocupaban un lugar central. Su hermana Fanny también destacó como pianista y compositora. La familia, de origen judío, se convirtió al protestantismo y adoptó el apellido Bartholdy como parte de su integración a la sociedad alemana de la época.

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Desde muy pequeño, reveló un talento musical excepcional. Aprendió piano con su madre y más tarde estudió composición con Carl Friedrich Zelter, una figura decisiva en su formación. Fue considerado un niño prodigio: dio sus primeras presentaciones públicas con solo nueve años. Durante la adolescencia ya componía cuartetos, sonatas, sinfonías y pequeñas óperas, obras que evidenciaban una madurez artística poco común para su edad.

El ambiente intelectual de su familia y la influencia de Zelter despertaron en él una profunda admiración por Johann Sebastian Bach. En 1829, con apenas 20 años, dirigió en Berlín la primera interpretación pública moderna de la “Pasión según San Mateo”, acontecimiento que impulsó el redescubrimiento de Bach en Europa y consolidó su prestigio internacional como director y difusor musical.

Marcha nupcial historia
Felix Mendelssohn fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán de música romántica

Durante su carrera realizó numerosos viajes por Europa y estableció vínculos con destacados músicos y artistas contemporáneos. Inglaterra se convirtió en uno de los países donde fue más admirado, tanto como compositor como director. Sus visitas al Reino Unido inspiraron algunas de sus obras más célebres, entre ellas la obertura Las Hébridas —, también conocida como La gruta de Fingal— y la Sinfonía n.º 3, conocida como Escocesa.

A lo largo de su carrera, Mendelssohn cultivó prácticamente todos los géneros de su tiempo: sinfonías, conciertos, música de cámara, obras para piano y órgano, oratorios y música incidental. Aunque fue reconocido por una importante cantidad de composiciones, la que recorrió cada rincón del mundo fue una pieza circunstancial.

En 1842, por encargo del rey Federico Guillermo IV de Prusia, escribió la música incidental para “Sueño de una noche de verano” de William Shakespeare. Allí incluyó la célebre Marcha Nupcial, concebida originalmente para acompañar la boda de los personajes Teseo e Hipólita dentro de la trama teatral.

Aunque nunca fue pensada para ceremonias religiosas, la composición ganó notoriedad cuando sonó en una boda inglesa en 1847 y alcanzó fama mundial tras ser elegida en 1858 para el matrimonio de la princesa Victoria, hija de la reina Victoria, con el príncipe Federico Guillermo de Prusia. Desde entonces, se convirtió en una de las melodías más asociadas a las bodas en Occidente.

En 1843, Mendelssohn fundó el Conservatorio de Leipzig, institución que poco después se transformó en uno de los principales centros de formación musical de Europa. Fiel a un estilo equilibrado y de raíces clásicas, mantuvo una posición distinta a la de contemporáneos. Esa elección estética le valió tanto elogios como críticas, aunque su música terminó imponiéndose por la elegancia de sus formas, la riqueza melódica y la refinada calidad de su orquestación.

Felix Mendelssohn murió en Leipzig el 4 de noviembre de 1847, a los 38 años, luego de sufrir varios accidentes cerebrovasculares.

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El enlace de la princesa Victoria con Federico III (Pinterest)

El organista intuitivo

La primera interpretación de la marcha nupcial en un casamiento fue responsabilidad de Samuel Reay, un joven músico de apenas diecinueve años que trabajaba como organista en la iglesia de San Pedro de Tiverton. Estaba fascinado por la música de Felix Mendelssohn y, se cuenta, un día de trabajo descubrió la partitura de la Marcha Nupcial y decidió adaptarla para órgano en una época en la que no existía una versión oficial para teclado. No era un desafío simple: debía trasladar a un solo instrumento toda la riqueza sonora de una composición concebida para orquesta.

Para hacerlo contó con una herramienta excepcional, el órgano de la iglesia que había sido construido en 1696 por el prestigioso maestro Christian Smith y era considerado una de las joyas musicales de la región. Diseñado para la música sacra barroca, su potencia y profundidad sonora otorgaron una dimensión inesperada a la festiva obra de Mendelssohn, haciendo resonar la fanfarria por todo el templo.

Esa adaptación exigió ingenio y audacia. Reay manipuló los registros del antiguo instrumento para recrear los efectos de las trompetas y los contrastes orquestales imaginados por el compositor alemán. El resultado fue una versión capaz de conservar el carácter triunfal de la pieza y, al mismo tiempo, integrarla en el entorno solemne de una iglesia anglicana.

Sin saberlo, aquel joven organista estableció un precedente. Su arreglo demostró que una obra nacida para el teatro podía encontrar un lugar en las ceremonias religiosas. Y optó por probarla durante el casamiento de Dorothy Carew y Tom Daniel, miembros de familias locales de Devon. Los registros conservados de ese evento apenas cuentan detalles sobre sus vidas.

El momento en que la pieza tuvo su punto de inflexión fue cuando la princesa Victoria, hija mayor de la reina Victoria del Reino Unido, contrajo matrimonio con el príncipe Federico Guillermo de Prusia en la Capilla Real del Palacio de St. James. Admiradora de la obra de Mendelssohn, eligió personalmente la “Marcha Nupcial” para acompañar la salida de los recién casados.

La repercusión fue inmediata. La prensa europea que cubrió el enlace difundió la música elegida por la heredera británica. De repente, aquella composición que once años antes había sonado discretamente en una iglesia de Devon dejó de ser una curiosidad para convertirse en un símbolo de elegancia, prestigio y romanticismo. Desde entonces, la melodía de Mendelssohn comenzó a extenderse por iglesias y salones de celebración de todo Occidente.

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