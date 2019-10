Anna Black tiene 25 años y este empleo, que realiza bajo luces suaves, como si no fuera una oficina sino un confesionario. Algunas de las personas que llaman lo hacen llorando. La mayoría son mujeres. Todas han sufrido acoso sexual en el ámbito laboral. Black no es abogada, pero encontró este trabajo en RAINN, la red nacional para ayuda a personas que sufrieron violación, abuso o incesto. “Sabe cómo hablarle a las personas que han pasado por un trauma”, comentó The Lily.