"Lo que quiero hacer realmente es prestar más atención a la gente cuando me presenta un proyecto que supone un desafío y que es adecuado para mi edad, me gustaría explorar ese camino. He tenido mucha suerte con las películas de acción, y eso ha sido muy gratificante… Me fijo en Clint Eastwood, que ha dejado el listón muy alto, y es un buen ejemplo de cómo puedes actuar y dirigir y hacer trabajos de calidad en la parte final de tu vida. Ese es mi objetivo".