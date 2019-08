No le resultó fácil hacerse a la idea de que ella también podía ser modelo. "Yo soñaba con desfilar desde chica. Tendría 8 años y mi abuela, que vivía en el centro, era la única que tenía cable. Me acuerdo que llegaba a su casa y no me ponía a ver Cartoon Network: me pasaba horas mirando desfiles, horas. Me ponía a desfilar en la cocina de la casa de mi abuela, pero era un varón y yo me veía desfilando como mujer".