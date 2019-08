—A mí no me daba miedo ni ningún sentimiento malo, por así decirlo. Pero sí es verdad que las cargadas en el colegio jugaban un poco en contra. No por mí, yo no iba a pensar distinto, pero cuando me decían "ah, tu papá es gay, de tal palo tal astilla", lo que me hacía sufrir es que lo decían como una especie de insulto.