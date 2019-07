"No es como el celibato, que considera que es algo malo por motivos morales o religiosos, para nada. La asexualidad no es moralista pero muchas personas no lo entienden y se nos patologiza. O nos mandan al médico ("debés tener un problema con las hormonas"), al psicólogo ("seguro tenés un trauma"), se nos infantiliza ("ya va a llegar la persona adecuada") o se nos ridiculiza ("Ah, sos un virgo")". La verdad es que a mí no me genera sufrimiento ni malestar, no me hago daño a mí ni a terceros, simplemente es algo que no me pasa, no veo dónde estaría el problema si yo disfruto de mi sexualidad libremente".