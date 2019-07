"Me parecían lindas mis compañeritas del colegio pero no entendía bien qué me pasaba así que erradiqué ese pensamiento de mi cabeza. Recién a los 12 o 13 años pensé 'si también me gustan las chicas tal vez soy bisexual'", suponiendo que tenían que gustarle los hombres por default. "La verdad es que nunca estuve con un varón, a los 14 entendí que no me gustaban ni ahí", recuerda, y frunce la cara.