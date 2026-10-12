Del viaje en busca de especias a la conquista de América: la historia detrás de la expedición de Cristóbal Colón

Cristóbal Colón calculó una distancia menor entre Europa y Asia, lo que derivó en su llegada al Caribe en 1492

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Cada 12 de octubre vuelve a poner en discusión el viaje que llevó a Cristóbal Colón al Caribe en 1492 y las consecuencias que siguieron para los pueblos americanos. La fecha, asociada durante décadas a la idea de “descubrimiento”, hoy concentra miradas sobre la conquista, la violencia colonial y un encuentro que alteró de forma irreversible la relación entre Europa y América.

Colón murió sin comprender la dimensión geográfica de la travesía que había emprendido hacia el oeste. Geraldine Davies, profesora de Historia de la Universidad Torcuato Di Tella, señaló en Infobae Al Mediodía que el navegante buscaba una ruta a Asia y que “terminó en América sin saber con lo que se estaba encontrando”.

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Para Davies, esa convicción se sostuvo aun después de sus cuatro viajes. El almirante interpretó las islas y costas que visitó como parte del continente asiático y, según explicó la historiadora, “Colón se muere después de los cuatro viajes pensando que Cuba era tierra firme”.

Circuitos comerciales de Génova y el Atlántico

La vida de Colón, reconstruida por Davies a partir de sus desplazamientos y de los vínculos de su entorno, comenzó en Génova, en una familia de comerciantes. Antes de presentar su proyecto ante las coronas ibéricas, el futuro navegante se incorporó a las rutas marítimas familiares y “empezó a navegar” desde joven.

La trayectoria comercial en Génova y los viajes por el Atlántico aportaron los datos que sustentaron el proyecto del navegante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquella experiencia lo llevó después a Portugal y a viajes vinculados con el norte de Europa y Guinea. La profesora de la Universidad Torcuato Di Tella indicó que en esos recorridos Colón conoció relatos sobre el Atlántico y sobre las expediciones que perseguían el acceso a Asia por la costa africana, una referencia que alimentó “su proyecto de navegación”.

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Las lecturas también ordenaban la expectativa con la que pensó el viaje occidental. Davies explicó que Colón había leído a Marco Polo y que esperaba llegar a “el lugar de las especias” y a los dominios del Gran Kan, figuras centrales en el imaginario europeo de entonces.

En los mapas que consultaba, Cipango —el nombre con el que se identificaba a Japón— aparecía como una escala hacia Asia. La historiadora sostuvo que esa información combinaba mapas, testimonios y referencias de procedencias diversas, un conjunto de saberes que Colón entendía como “señales” de un camino posible.

El matrimonio con una mujer relacionada con la nobleza portuguesa amplió, además, su acceso a contactos e información marítima. Davies relató que el suegro del navegante había participado en avances hacia las Azores y aportó conocimientos sobre las rutas atlánticas, datos que pasaron a integrar “su horizonte de viaje”.

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El proyecto fue rechazado antes de obtener respaldo de los reyes de España

Antes de partir, Colón presentó en más de una ocasión su propuesta a la corte portuguesa, sin lograr respaldo. Davies recordó que luego recurrió a los reyes de España, quienes rechazaron inicialmente el plan y terminaron por aceptar la expedición, una decisión que abrió el viaje “hacia el oeste”.

Diversos prestamistas y la Corona de España financiaron la travesía a cambio de concesiones como el título de virrey (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dinero para financiar la empresa no procedió de una sola figura ni de un único sector. “Siempre la financiación era de varias personas”, afirmó Davies, al mencionar la participación de prestamistas, nobles y mecenas atraídos por las eventuales ganancias de las expediciones.

En ese cálculo pesaban los resultados de las incursiones portuguesas en África, que habían llevado oro y esclavos a Europa. Según la especialista, ese antecedente reforzó el interés por una ruta a las especias, aunque cruzar el Atlántico suponía riesgos que formaban parte de “una apuesta incierta”.

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Los reyes de España concedieron a Colón atribuciones sobre los territorios que encontrara, entre ellas el cargo de virrey y facultades judiciales. Davies detalló que el acuerdo también contemplaba “un décimo de todo lo que encuentres”, una cláusula que explicaría las posteriores disputas por sus privilegios.

La Corona esperaba que el navegante localizara islas en el Atlántico, en un tiempo atravesado por relatos sobre las Antillas y otros territorios asociados con “mitos y maravillas” de Asia. Para Davies, esas versiones ayudaban a volver plausible una expedición que todavía no contaba con certezas sobre su destino.

La discusión de la época no se concentraba en la forma de la Tierra, aclaró la historiadora, sino en las distancias entre Europa y Asia. El error de Colón fue calcular un trayecto mucho menor al real, una diferencia que él convirtió en “la base” de su propuesta.

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Davies atribuyó esa equivocación a una posible mala traducción de las millas disponibles en sus fuentes. “Colón se va pensando que la distancia era mucho más chiquita”, explicó la profesora sobre el cálculo que hizo viable la expedición ante los financiadores.

Colón asoció los nombres locales del Caribe con el Gran Kan para reafirmar su hipótesis de haber alcanzado territorio asiático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras cerca de un mes de navegación, la tensión alcanzó a la tripulación y derivó en un motín. La historiadora relató que los hombres discutían el rumbo y cuestionaban el sentido de seguir adelante.

Las islas fueron leídas como una confirmación de Asia

Cuando llegó al Caribe, Colón interpretó los lugares y a las personas que encontraba a través de las referencias que ya traía consigo. Davies advirtió que sus cartas no permiten reconstruir con precisión todo lo que observó, porque el navegante tendía a registrar lo que consideraba “confirmaciones” de su hipótesis.

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La profesora explicó que, al escuchar el nombre Cuba, Colón lo vinculó con Khan y reforzó su certeza de estar en Asia. El razonamiento, resumió Davies, fue que “Cuba es donde está el Gran Khan”, pese a que la geografía encontrada no respondía a las expectativas de su viaje.

Los primeros contactos fueron con los taínos de las islas del Caribe. Según relató Davies, Colón trasladó a integrantes de esa población a la península ibérica, una decisión que expuso desde el comienzo la asimetría de “ese primer contacto”.

Después del primer viaje, España debió justificar su presencia frente a Portugal. La Corona consiguió respaldo papal y presentó la evangelización como fundamento de su avance sobre los territorios ocupados, un argumento que Davies ubicó en la posterior definición de “la conquista”.

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La historiadora señaló, sin embargo, que en el primer viaje no había sacerdotes ni alusiones a convertir a las poblaciones indígenas. “No sabían con lo que se iban a encontrar”, afirmó sobre una expedición cuyos preparativos no incluían todavía esa justificación religiosa.

Las tensiones con Portugal también condicionaban el recorrido de las expediciones españolas. Davies recordó que un tratado limitaba el paso por determinadas zonas y que navegar allí podía provocar roces con la Corona portuguesa, en un Atlántico marcado por “zonas de influencia”.

España utilizó la evangelización como argumento legal tras el primer viaje para respaldar sus reclamos territoriales frente a Portugal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explotación de los taínos erosionó el poder de Colón en las islas

Los conflictos se agravaron con la llegada e instalación de colonos en las islas. Los recién llegados buscaban oro, organizaban sus propias expediciones y disputaban el poder que Colón ejercía como virrey, una competencia que, según Davies, debilitó “su autoridad”.

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La población taína padeció enfermedades, explotación y violencia durante ese proceso. “Entre diez y quince años murió casi el 80% de la población taína por las enfermedades”, afirmó Davies, al referirse al impacto demográfico de la conquista en el Caribe.

La historiadora también mencionó una sublevación taína frente al dominio español. En respuesta, Colón ordenó detenciones y envió a 500 indígenas a España para venderlos como esclavos, una medida que dejó en evidencia “la violencia” ejercida sobre la población local.

Muchos de esos indígenas murieron durante el viaje, según la profesora de la Universidad Torcuato Di Tella. El episodio generó un escándalo porque la Corona sostenía su presencia en la región bajo la promesa de evangelizar a los pueblos indígenas, una contradicción que quedó “a la vista”.

La detención de Colón en España ocurrió después de los conflictos con los colonos y de las denuncias por abusos contra la población local. Davies dijo que permaneció preso poco tiempo, aunque perdió una parte de las concesiones obtenidas al comenzar el viaje, entre ellas “sus privilegios”.

Tras recuperar la libertad, el navegante inició una disputa legal para conservar sus títulos. Sus hijos mantuvieron el reclamo durante décadas y defendieron el carácter hereditario del virreinato, una controversia que prolongó la pelea por “la herencia colombina”.

Las denuncias por abusos provocaron el arresto de Colón en España y desataron un extenso litigio legal impulsado por sus herederos

Diego Colón, hijo del almirante, alcanzó más tarde un acuerdo con la Corona. Davies explicó que dejó de aspirar al título mayor, aunque sostuvo el reclamo por derechos sobre “todo el territorio conquistado”, en continuidad con las capitulaciones originales.

La fecha desplaza la idea de descubrimiento y revisa la conquista

Davies indicó que Argentina construyó una imagen favorable de Colón durante las primeras décadas del siglo XX. La historiadora vinculó ese proceso con la reivindicación de lo hispánico y con la inmigración europea, factores que moldearon “una memoria” pública sobre el navegante.

Otros países de América modificaron con el tiempo el significado oficial del 12 de octubre. “La gran mayoría cambió el nombre”, dijo Davies, en alusión a denominaciones que incorporan la diversidad cultural, la resistencia indígena y una revisión del relato tradicional.

El debate contemporáneo cuestiona el término descubrimiento porque América ya estaba habitada por pueblos y sociedades antes de la llegada europea. Davies definió aquel proceso como una conquista y rechazó la idea de un continente vacío, una mirada que pone en discusión “esa palabra”.

Las consecuencias demográficas, remarcó la historiadora, no se limitaron al Caribe y alcanzaron a todo el continente americano. “En menos de cien años murió entre el 80 y el 90% de la población del continente”, afirmó al describir la escala de la catástrofe que siguió a la conquista.

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