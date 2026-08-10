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Las 10 claves del eclipse solar total de 2026: dónde se podrá ver, cómo se producirá y qué esperan los científicos

El fenómeno histórico ocurrirá el 12 de agosto, con una franja de oscuridad total y espectáculos celestes únicos a simple vista

Hombre con cámara y trípode en montaña rocosa bajo eclipse solar total. Cielo oscuro con estrellas y cadenas montañosas.
El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 permitirá ver la corona solar a simple vista en la franja de totalidad del norte de España durante unos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El próximo 12 de agosto marcará un antes y un después en la historia reciente de la astronomía. Ese día, España experimentará un eclipse solar total, un evento que no se registraba en el país desde hace más de un siglo.

Solo una franja del norte disfrutará de la totalidad, pero el resto del país europeo verá el Sol cubierto hasta en un 99%, un hecho que por sí solo motiva preparativos extraordinarios y despierta el interés de millones de personas.

El eclipse de agosto será el primero de una secuencia singular. En 2027, Ceuta y Melilla vivirán el eclipse total más largo del siglo XXI, y en 2028 se producirá un eclipse anular muy esperado. Este “Trío de Eclipses” concentra la atención de la comunidad científica internacional y de la NASA, que ya publica guías y recomendaciones para quienes deseen aprovechar al máximo la experiencia.

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La expectativa se multiplica porque, durante apenas unos minutos, el paisaje, la atmósfera y el comportamiento del entorno cambiarán de forma radical, ofreciendo fenómenos imposibles de observar en cualquier otro momento.

Comprender las claves de este eclipse es esencial no solo para disfrutarlo plenamente, sino para hacerlo de forma segura y con conciencia de su valor científico. Muchas personas imaginan la totalidad como un simple oscurecimiento, pero los detalles que acompañan a este fenómeno convierten esos instantes en una vivencia única.

A continuación, las 10 claves imprescindibles para no perder detalle del eclipse solar total del 12 de agosto, con información actualizada de la NASA, la comunidad astronómica y la experiencia de los especialistas.

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El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 en España. La banda más oscura es la franja de totalidad, donde el Sol llegará a ocultarse completamente. Los contornos en esa banda indican la duración de la totalidad. (ING)
El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 en España. La banda más oscura es la franja de totalidad, donde el Sol llegará a ocultarse completamente (ING)

1. Dónde se podrá observar el eclipse solar del 12 de agosto

La diferencia entre ver el eclipse total y presenciar un oscurecimiento parcial es mucho mayor de lo que parece. Solo quienes estén en la franja de totalidad —una zona geográfica relativamente estrecha— podrán observar todos los fenómenos del eclipse y experimentar la noche en pleno día.

Según la NASA y los portales oficiales, la franja atravesará el norte de España e incluirá regiones como Galicia, Asturias, Castilla y León y algunas zonas del País Vasco y Navarra. En el resto del territorio, incluso con un 99% de ocultación, el ambiente permanecerá en penumbra y no se verá la corona solar, el anillo de diamante ni los cambios más radicales en la luz y la temperatura. Comprobar el mapa de la umbra y elegir el punto de observación es el primer paso.

2. La corona solar, el espectáculo central

Durante la totalidad, el Sol se transforma en un disco negro rodeado por un halo de luz blanca y filamentos plateados: la corona solar. Esta atmósfera exterior, invisible en condiciones normales, solo puede verse a simple vista durante un eclipse total. La NASA destaca que la corona revela la dinámica magnética y las temperaturas extremas del Sol, y su estudio permite avanzar en la comprensión de fenómenos como el viento solar.

Durante la totalidad el cielo se oscurece los planetas como Venus y Júpiter se hacen visibles y el paisaje adquiere tonalidades metálicas sorprendentes - Europa Press
Durante la totalidad el cielo se oscurece los planetas como Venus y Júpiter se hacen visibles y el paisaje adquiere tonalidades metálicas sorprendentes - Europa Press

“La corona solar es el gran espectáculo del eclipse”, coinciden astrónomos y divulgadores. Su estructura cambia en cada evento, y contemplarla directamente solo es seguro durante el brevísimo lapso de totalidad.

3. El anillo de diamante y las perlas de Baily

Justo antes y después de la totalidad, se producen dos de los momentos más buscados por los fotógrafos: el anillo de diamante y las perlas de Baily. El primero aparece cuando un último rayo de luz solar atraviesa un valle lunar y brilla intensamente, generando la ilusión de un diamante sobre un anillo oscuro.

Las perlas de Baily, en cambio, son pequeños puntos de luz que surgen porque el Sol se filtra por las irregularidades del borde de la Luna. El patrón es único en cada eclipse y dura apenas segundos. La NASA recomienda extremar la precaución: solo durante la totalidad se puede mirar sin protección ocular.

4. La cromósfera y las protuberancias solares

Los investigadores identificaron los momentos que registraban una mayor cantidad de manchas solares, las cuales desencadenan erupciones en la estrella.
El fenómeno incluye instantes únicos como el anillo de diamante y las perlas de Baily visibles solo en los segundos previos y posteriores a la totalidad (NASA)

Entre el fin del anillo de diamante y el inicio de la totalidad, un delgado borde rojo aparece alrededor de la Luna: es la cromosfera, una capa de la atmósfera solar normalmente oculta por el brillo del disco. Además, durante el eclipse se pueden distinguir las protuberancias solares, arcos y lenguas rojizas de plasma sostenidas por campos magnéticos.

Con prismáticos o telescopios —usados solo en la totalidad y siguiendo las medidas de seguridad— estos detalles se aprecian aún mejor. La NASA subraya que estos fenómenos resultan esenciales para estudiar la actividad solar y su impacto en la Tierra.

5. El cielo y el paisaje se transforman

Vista de un grupo de personas en un parque, mirando hacia arriba con gafas de eclipse. El cielo está despejado y se observa un eclipse solar parcial en forma de media luna.
El eclipse de agosto marca el inicio de una serie histórica en España con eventos totales y anulares previstos también para 2027 y 2028 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más impactantes del eclipse total es la velocidad con la que el día se convierte en noche. El cielo adquiere un tono azul oscuro, el horizonte se ilumina en colores rojizos y anaranjados, y la luz metálica genera una atmósfera irreal. Es un efecto de 360 grados: la oscuridad reina sobre el observador, pero alrededor persisten los colores del amanecer y el atardecer al mismo tiempo.

La NASA describe este fenómeno como uno de los más sorprendentes y señala que ningún atardecer convencional produce una sensación tan envolvente.

6. Estrellas y planetas visibles en pleno día

La diferencia entre ver el eclipse total y uno parcial es significativa ya que solo la totalidad permite percibir todos los efectos visuales y físicos - REUTERS/Violeta Santos Moura
La diferencia entre ver el eclipse total y uno parcial es significativa ya que solo la totalidad permite percibir todos los efectos visuales y físicos - REUTERS/Violeta Santos Moura

Cuando la Luna cubre completamente el Sol, el cielo nocturno se revela en pleno día. Venus, Júpiter, Mercurio y algunas estrellas brillantes pueden observarse a simple vista, dependiendo de la atmósfera y la ubicación.

Esta visión desconcierta a quienes la experimentan por primera vez y ofrece una oportunidad para la educación astronómica en familia. La NASA recomienda identificar previamente los planetas y constelaciones que serán visibles y utilizar aplicaciones o cartas celestes para orientarse durante la totalidad.

7. Descenso rápido de temperatura

Eclipse solar total con corona de luz y siluetas de personas observando. El horizonte anaranjado muestra montañas, humo y llamas de incendios.
La cromosfera solar aparece como un fino borde rojo apenas unos segundos antes y después de la totalidad junto a las protuberancias de plasma (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición de la radiación solar provoca una caída brusca de la temperatura, perceptible incluso en pleno verano. En minutos, el ambiente se vuelve más fresco y, en ocasiones, el viento cambia de intensidad o dirección.

La NASA documentó descensos de varios grados en eclipses recientes y señala que este fenómeno influye en la meteorología local de forma temporal. Llevar ropa adecuada, incluso en agosto, puede ser útil para disfrutar del evento sin incomodidades.

8. El comportamiento animal cambia

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Aves e insectos alteran su comportamiento durante el eclipse creyendo que llegó la noche y retoman su actividad cuando reaparece la luz solar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eclipse total no solo afecta a las personas: aves, insectos y otros animales perciben la oscuridad como la llegada de la noche. Muchas especies interrumpen su actividad diurna y buscan refugio, mientras que los insectos nocturnos comienzan a moverse.

Cuando regresa la luz, todo vuelve a la normalidad. La NASA y biólogos especializados registran estos cambios para analizar el impacto de los eclipses en los ecosistemas y destacan la oportunidad para la observación y la divulgación en tiempo real.

9. Los colores y las sombras se alteran

Cambios bruscos en la temperatura y el viento pueden sentirse durante la totalidad según experiencias previas y registros de la NASA en otros eclipses - NASA
Cambios bruscos en la temperatura y el viento pueden sentirse durante la totalidad según experiencias previas y registros de la NASA en otros eclipses - NASA

Durante el eclipse, la iluminación del paisaje y los colores cambian de modo singular. Las sombras se vuelven más nítidas, los contornos se definen y la saturación de los colores disminuye, dotando al entorno de un tono grisáceo o metálico difícil de reproducir en fotografías.

La NASA sugiere observar las sombras proyectadas por los árboles: en los momentos previos y posteriores a la totalidad, los espacios entre las hojas actúan como pequeños proyectores y muestran múltiples imágenes del Sol parcialmente cubierto.

10. Seguridad ocular, una prioridad absoluta

Gafas homologadas para eclipses. (David Zorrakino / Europa Press)
La NASA advierte que la seguridad ocular es prioritaria y solo durante la totalidad es seguro mirar el Sol directamente sin protección especial (David Zorrakino / Europa Press)

Observar un eclipse solar requiere protección adecuada. La NASA insiste en el uso de gafas certificadas bajo la norma ISO 12312-2:2015 con marcado CE auténtico.

Filtros caseros, radiografías y gafas de sol convencionales no ofrecen protección y pueden causar daños irreversibles en la vista. Solo durante la totalidad es seguro retirar las gafas y mirar el Sol directamente; en cuanto reaparece el mínimo destello, deben colocarse de nuevo.

El fenómeno astronómico ofrece una oportunidad única para la divulgación científica y la observación de la naturaleza en condiciones irrepetibles (NASA)
El fenómeno astronómico ofrece una oportunidad única para la divulgación científica y la observación de la naturaleza en condiciones irrepetibles (NASA)

La web de la NASA y los organismos oficiales ofrecen guías detalladas y actualizadas sobre cómo protegerse de manera efectiva.

El 12 de agosto de 2026 no solo será una noche en pleno día, sino una oportunidad única para vivir la ciencia y la naturaleza con intensidad, y para compartir la emoción de un evento cósmico que dejará huella en quienes lo presencien desde la franja de totalidad.

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