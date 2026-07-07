El atractivo mundial por el legado del Antiguo Egipto se sostiene gracias a la conservación de su arte y al impacto del turismo, con las pirámides como emblema de una civilización milenaria que sigue recibiendo millones de visitantes anualmente. En el contexto actual, Argentina se prepara para enfrentar a Egipto este martes en los octavos de final, respaldada por un saldo comercial sumamente favorable respecto al país africano en lo que va del año. Los datos recientes evidencian que el flujo de bienes entre ambas naciones resulta desigual y que el país sudamericano refuerza su posición como proveedor central del mercado egipcio.

Ubicado en el nordeste de África, con 120 millones de habitantes, Egipto se mantiene como el país árabe más poblado. La vida se organiza en torno al Nilo, el río más largo del planeta, y el 95 % del territorio es desierto. Las pirámides, símbolo de una civilización que dejó huella hace más de cuatro mil años, siguen en pie y reciben millones de visitantes cada año.

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La fascinación por Egipto surge de su historia extensa, los descubrimientos arqueológicos y la influencia de sus costumbres en la cultura contemporánea. El clima seco del país y la tendencia egipcia a enterrar objetos permitieron que se conserven numerosos vestigios. El público internacional percibe a Egipto como un puente entre el pasado y el presente, gracias a la preservación de monumentos y piezas históricas.

Egipto, el país árabe más poblado, tiene 120 millones de habitantes y organiza su vida en torno al río Nilo, mientras el 95% de su territorio es desierto (Wikimedia Commons)

Los museos europeos contienen gran parte de este patrimonio, trasladado desde el siglo XVIII por expediciones como la de Napoleón Bonaparte. Uno de los objetos más emblemáticos, la piedra Rosetta, permanece en Londres, mientras Egipto reclama su restitución.

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Las políticas de Estado buscan revertir este saldo cultural con la inauguración de nuevos espacios culturales y la promoción de la arqueología nacional. Egipto inauguró el Gran Museo Egipcio a fines de 2025, en un intento por mostrar sus colecciones y atraer más visitantes. El museo vidriado, con vista a las pirámides, alberga cinco mil piezas de la tumba de Tutankamón. Este emprendimiento busca fortalecer la identidad cultural y consolidar al turismo como motor económico.

Turismo y economía: récord de visitantes y el Gran Museo Egipcio

El turismo representa un sector estratégico para la economía egipcia. Durante el último año, 19 millones de personas visitaron el país, según explicó la periodista Micaela Mendelevich en Infobae en Vivo. El gobierno espera batir un nuevo récord con la inauguración del Gran Museo Egipcio, que se promociona como el más grande dedicado a una sola civilización.

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Las pirámides sostienen el atractivo turístico de Egipto y reciben millones de visitantes por el legado del Antiguo Egipto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo museo forma parte de un plan que intenta paliar los problemas económicos de Egipto, uno de los países más endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Según un testimonio, Egipto y Argentina concentran cerca del 40% de la deuda total con el organismo. El turismo aparece como una de las principales fuentes de divisas.

La apertura del museo y el desarrollo de nuevas atracciones buscan diversificar la oferta y aprovechar la riqueza del patrimonio arqueológico. Mendelevich destacó que en cada excavación suelen hallarse nuevos objetos, como un pueblo bizantino descubierto recientemente.

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Innovación cultural: el azul egipcio y la iconografía artística

Egipto se destacó por sintetizar el primer pigmento azul de la historia. Según Mendelevich, los egipcios mezclaron cobre y sílice para fabricar este color, conocido como azul egipcio. El conocimiento de esta técnica se perdió durante siglos después de la conquista romana, ya que los romanos no apreciaban el color azul.

La fascinación por Egipto también se refleja en Argentina, donde la UBA ofrece una carrera de egiptología y las muestras atraen a miles de visitantes Crédito: FIFA

La iconografía en el arte egipcio revela detalles sobre sus creencias. Los frisos muestran a las figuras con todos los miembros visibles, ya que creían que el cuerpo debía llegar completo al más allá. Mendelevich explicó que solo durante el periodo Amarna, bajo la faraona Nefertiti, se permitió representar personas tocándose en los frisos, como una excepción a la regla.

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La fascinación por Egipto se mantiene vigente en la cultura popular y académica. En Argentina, la Universidad de Buenos Aires ofrece una carrera de egiptología, y muestras recientes en el Museo Nacional de Bellas Artes atrajeron a miles de visitantes. La historia, el arte y la economía egipcia siguen despertando interés global, mientras el país busca capitalizar su legado ancestral.

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