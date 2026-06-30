Historia

La razón detrás de las incrustaciones de jade y piedras preciosas en los dientes mayas que sorprende a los arqueólogos

Investigaciones lideradas por el odontólogo y arqueólogo José Concepción Jiménez López documentaron, en distintas regiones, centenares de restos con modificaciones. Cómo este hallazgo podría cambiar lo conocido sobre esta antigua civilización

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Dos personas en un taller antiguo. Una realiza una incrustación dental a otra. Hay una mesa con jade, turquesa, hematita, cuencos, mortero, herramientas.
Los antiguos mayas practicaban incrustaciones de jade y otras piedras preciosas en los dientes como símbolo de identidad y estatus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las incrustaciones de jade y otras piedras preciosas en los dientes fueron una costumbre extendida entre los antiguos mayas. Esta práctica consistía en perforar la superficie dental e insertar pequeños fragmentos de jade, turquesa o hematita, convirtiendo la dentadura en un rasgo visible de identidad y estatus.

Según la revista National Geographic y el estudio liderado por el odontólogo y arqueólogo José Concepción Jiménez López en el Journal of Archaeological Science, el procedimiento requería conocimiento anatómico preciso y gran destreza. Los especialistas mayas perforaban con herramientas adaptadas, evitando dañar la pulpa dental y minimizando el riesgo de lesiones graves.

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Los hallazgos arqueológicos demuestran que estas modificaciones no estaban limitadas a una élite social, sino que se encontraban en diversas capas de la sociedad maya. La incrustación dental, realizada por expertos, evidencia un dominio avanzado de técnicas odontológicas y una comprensión detallada de la anatomía bucal.

Primer plano de diente antiguo con incrustación de jade verde y restos de resina oscura en el esmalte, sobre fondo desenfocado.
La modificación dental maya incluía perforar el esmalte e insertar jade, turquesa, hematita y cuarzo en la superficie de los dientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este procedimiento no solo reflejaba una búsqueda estética, sino también una sofisticación técnica alcanzable para diferentes grupos sociales. Así, la práctica tuvo un alcance amplio dentro del territorio maya.

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Motivos y posibles propósitos de estas modificaciones dentales

Las razones de la modificación dental maya han sido objeto de análisis desde varias disciplinas científicas. Más allá de su función estética, las incrustaciones pudieron tener connotaciones rituales, religiosas y sociales, sirviendo como símbolos de estatus y pertenencia. La inserción de piedras preciosas en los dientes distinguía a ciertos individuos dentro de la comunidad, marcando la pertenencia a linajes o grupos específicos y fortaleciendo vínculos identitarios.

Tres personas; una con boca abierta recibe tratamiento dental. Manos trabajan en el diente con una herramienta. Piedras de jade y turquesa sobre una mesa.
Las incrustaciones dentales entre los mayas no estaban reservadas a una élite y aparecían en distintos sectores de la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jade, por ejemplo, se asociaba a la vida, el poder y lo sagrado, otorgando un valor simbólico adicional a la práctica dental. Estas modificaciones respondían a códigos culturales complejos y creencias compartidas por la sociedad, funcionando como marcadores visuales con múltiples interpretaciones. Así, el adorno dental maya trascendía la simple ornamentación personal y se insertaba en un sistema de significados colectivos.

Técnicas y materiales utilizados en la incrustación dental

Para realizar estas incrustaciones, los especialistas mayas utilizaban instrumentos de piedra fina y abrasivos naturales. El procedimiento comenzaba con la perforación meticulosa del esmalte dental mediante herramientas rotatorias accionadas manualmente.

Luego se insertaban fragmentos pulidos de jade, turquesa, cuarzo o hematita, seleccionados cuidadosamente por su color y brillo. El estudio destaca el uso de resinas vegetales como adhesivo, lo que permitía una unión estable entre el mineral y el diente.

Varias herramientas de piedra pulida, fragmentos de jade, turquesa y hematita sobre una superficie de piedra. Al fondo, cajas de madera, pinceles y un microscopio.
Los investigadores sostienen que las piedras preciosas en los dientes tenían funciones estéticas, rituales, religiosas y sociales en la cultura maya (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas microscópicas demuestran que la manipulación era precisa y el desgaste producido en el esmalte resultaba mínimo, lo que evitaba infecciones o daños graves en la mayoría de los casos.

La variedad de materiales empleados dependía tanto de la disponibilidad local como del simbolismo atribuido a cada piedra. De este modo, la técnica reflejaba tanto los conocimientos médicos como las particularidades culturales de cada región maya.

Descubrimientos recientes y hallazgos arqueológicos sobre dientes modificados

Las investigaciones arqueológicas han permitido documentar centenares de restos óseos con dientes modificados en diferentes regiones mayas, incluidos sitios destacados como Copán y Tikal.

Manos sostienen una mandíbula con una herramienta de piedra. Una mesa de piedra muestra fragmentos de jade, turquesa y objetos. Cerámica y textil decorado al fondo.
Los hallazgos arqueológicos en sitios mayas como Copán y Tikal documentan centenares de restos con dientes modificados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los análisis recientes identifican técnicas distintas según el período y el lugar, lo que sugiere una evolución tanto en los métodos empleados como en las preferencias de materiales. El equipo dirigido por Jiménez López ha empleado análisis microscópicos de alta resolución y pruebas químicas para establecer la antigüedad de las modificaciones y los tipos de adhesivos utilizados.

Estos hallazgos permiten reconstruir los procesos técnicos y la diversidad de significados asociados a la práctica de incrustación dental. La variedad de enfoques dentro de la tradición odontológica maya revela la riqueza de conocimientos y la importancia de la modificación dental como fenómeno cultural. El análisis arqueológico sigue aportando datos clave para comprender el alcance de esta costumbre en la civilización maya.

Mayas: Indígenas mexicanos: Guatemala: Cultura maya
Los análisis microscópicos de alta resolución y las pruebas químicas permiten reconstruir las técnicas y significados de la modificación dental maya (Credito: wikimedia)

Relevancia cultural y social de las modificaciones dentales en la sociedad maya

La inserción de piedras preciosas en los dientes aparece en hombres y mujeres de distintas edades y estratos sociales, reflejando su integración en la vida cotidiana. Su presencia en contextos funerarios y habitacionales refuerza el valor de la modificación dental como expresión cultural y símbolo de pertenencia. El análisis de los restos sugiere que la práctica estaba estrechamente vinculada a rituales de paso, celebraciones y posiblemente ceremonias religiosas.

Esta costumbre trascendía las diferencias sociales y de género, consolidándose como una manifestación de la identidad colectiva y la cosmovisión de la civilización maya. El uso de la ornamentación dental como práctica compartida evidencia la profundidad simbólica y el significado social de los rituales de transformación corporal en el antiguo mundo maya.

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