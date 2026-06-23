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La ciudad maya que esperó mil años sin ser saqueada: así descubrieron Minanbé en la selva de Campeche

Dicha zona arqueológica se ubica al norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul y conserva plazas, edificios palaciegos y religiosos

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Dicha zona arqueológica se ubica al norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul y conserva plazas, edificios palaciegos y religiosos
El INAH informa este 22 de junio el hallazgo de Minanbé, una ciudad maya intacta al norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul, en Campeche. Crédito: X/@INAHmx

INAH informó este 22 de junio el hallazgo de Minanbé, una ciudad maya intacta al norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul, en Campeche, cuyo nombre significa “no hay camino y cuya concentración de monumentos sugiere que ocupó un lugar de jerarquía regional durante el Clásico Tardío y el Clásico Terminal.

El sitio se mantuvo sin calas de saqueo y fue identificado en una temporada de campo avalada por el Consejo de Arqueología del INAH. De acuerdo con el comunicado, el reconocimiento confirmó un asentamiento de 15 hectáreas detectado antes mediante escaneo láser aerotransportado (LiDAR).

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El equipo estuvo encabezado por el arqueólogo Ivan Šprajc, adscrito al Centro de Investigación de la Academia Eslovena de las Artes y las Ciencias. El especialista cerró con este hallazgo tres décadas de un proyecto de reconocimiento de las Tierras Bajas Mayas Centrales, una región que fue hábitat de entre 9 y 11 millones de personas durante el periodo Clásico Tardío, entre 600 y 900 d.C.

El sitio conserva 14 estelas y altares con glifos

Dicha zona arqueológica se ubica al norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul y conserva plazas, edificios palaciegos y religiosos
El arqueólogo Ivan Šprajc encabezó el equipo y cerró tres décadas de reconocimiento de las Tierras Bajas Mayas Centrales. Crédito: X/@INAHmx

Según el INAH, Minanbé fue localizada en el sector norte de la reserva, al poniente de Chactún, un centro rector reportado por la misma iniciativa 13 años antes. Los arqueólogos regresaron a esa zona para verificar en campo la información generada por LiDAR.

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Los especialistas y trabajadores de la comunidad de Constitución abrieron brecha con machete a lo largo de cinco kilómetros, avanzaron en cuatrimotos y después caminaron una distancia similar. Šprajc explicó que la ausencia de “callejones”, como llaman a antiguos caminos de tierra usados en la explotación maderera, fue una señal favorable para encontrar un lugar sin intervención reciente.

El arqueólogo explicó el origen del nombre elegido para la ciudad: “Por eso elegimos el nombre de Minanbé, que proviene del maya yucateco (mina’an, ‘no hay’, y be, ‘camino’). Así, seguimos la tradición en la arqueología maya de denominar algunos sitios según alguna característica del lugar o en alusión a las circunstancias del descubrimiento”.

Luego del reconocimiento se pudo verificar un núcleo urbano con plazas rodeadas de edificios palaciegos y religiosos, además de terrazas y humedales con canalizaciones hidráulicas. En el lugar participaron los arqueólogos Atasta Flores Esquivel, Israel Chato López, Quintín Hernández Gómez y Vitan Vujanović.

Una de las estructuras más altas es un templo piramidal de más de 13 metros. Vujanović indicó que presenta rasgos del estilo Río Bec, entre ellos mampostería fina, paneles lisos en la fachada, una escalinata empinada y molduras en la parte superior.

El mismo arqueólogo señaló que también registraron una estela aún con glifos. En sus palabras: “Se trata de la primera vez que he registrado un templo más o menos bien conservado, y una estela todavía con glifos.

La Estela 1 registra una fecha de 849 d.C.

Dicha zona arqueológica se ubica al norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul y conserva plazas, edificios palaciegos y religiosos
Una estructura principal es un templo piramidal de más de 13 metros con rasgos del estilo Río Bec, como mampostería fina y una escalinata empinada. Crédito: X/@INAHmx

El comunicado destaca la Estela 1, donde aparece una escena de decapitación. Fue el primer monolito del que se percató el equipo y forma parte de un conjunto de 14 monumentos, varios con elementos iconográficos y textos jeroglíficos.

Quintín Hernández recordó que en la parte norte del sitio encontraron los monumentos “en hilera” y liberaron los ubicados en el extremo sur de una calzada que conecta los sectores central y noreste. Ese trabajo permitió realizar el levantamiento fotogramétrico de las piezas.

A partir de unas 500 fotografías se generaron modelos tridimensionales de los 14 altares y estelas. Ese material fue enviado al epigrafista Octavio Esparza Olguín, quien identificó elementos pese a la erosión de las superficies calizas.

El especialista observó en la parte superior de la Estela 1 un signo calendárico con la fecha 849 d.C., escrita como 5 ajaw. Según el INAH, ese dato permite plantear que todo el conjunto de monumentos, o parte de él, fue erigido en un momento del Clásico Terminal cercano al abandono regional que ocurrió en el siglo X.

Dicha zona arqueológica se ubica al norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul y conserva plazas, edificios palaciegos y religiosos
Minanbé conserva un núcleo urbano con plazas, edificios palaciegos y religiosos, además de terrazas y humedales con canalizaciones hidráulicas, según el reconocimiento del INAH. Crédito: INAH

En Minanbé también aparecieron altares redondos y uno rectangular. Por su disposición, varios habrían sido alterados de forma intencional. El caso citado por el instituto es el Monumento 6, una pieza partida con cartuchos jeroglíficos en los costados y la imagen de un gobernante con tocado de plumas, pectoral con elementos trilobulados, muñequeras y collares en la cara frontal.

Uno de esos textos contiene parte de una fecha de cuenta larga que probablemente remite a finales del siglo VII. De confirmarse esa lectura, el monumento sería el más antiguo del área.

Para Šprajc, el descubrimiento encaja con un panorama regional de fuerte transformación del territorio con fines agrícolas durante el apogeo del Clásico Tardío.

La presencia de estelas y altares apunta a que la ciudad debió mantener cierta jerarquía vinculada con esa producción y con la comercialización de excedentes, aunque también abre la posibilidad de incursiones posteriores de grupos procedentes del norte de la península de Yucatán que habrían buscado alterar el discurso de poder de la ciudad ya abandonada.

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