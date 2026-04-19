Historia

Descubren árboles milenarios bajo las aguas del Mar del Norte

Hallazgos genéticos revelaron que una vasta extensión arbórea prosperó bajo el mar hace más de 16.000 años, mucho antes de lo estimado previamente por la comunidad científica

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Un paisaje submarino oscuro con numerosos troncos y ramas de árboles sumergidos cubiertos de vegetación, iluminado por haces de luz solar que penetran el agua verdosa.
El análisis de ADN sedimentario reveló que Doggerland albergó densos bosques de roble y avellano hace más de 16.000 años bajo el mar del Norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación de la Universidad de Warwick reveló que Doggerland, el territorio ahora sumergido bajo el Mar del Norte, albergó densos bosques templados de roble, olmo y avellano hace más de 16.000 años, mucho antes de lo estimado previamente, según informó el portal de divulgación científica Science Daily.

Estos hallazgos, publicados en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), detallan que esta antigua región funcionó como refugio para la vida y posibilitó el desarrollo de plantas y animales, y posiblemente también de seres humanos, milenios antes de su desaparición bajo las aguas.

De acuerdo con la información, aunque se pensaba que los bosques eran posteriores, los análisis de ADN sedimentario antiguo realizados sobre 252 muestras extraídas de 41 núcleos marinos a lo largo del antiguo río Southern demuestran que esas especies arbóreas prosperaban miles de años antes que en el resto del territorio británico.

A este hallazgo se suma el rastreo genético, que permitió detectar marcas de Pterocarya, pariente del nogal cuya presencia en el noroeste de Europa se creía extinguida desde hace 400.000 años.

Bosque mixto con grandes robles y otros árboles de hojas verdes, helechos en el suelo, dos jabalíes y varias aves en un entorno brumoso con luz filtrada.
El estudio redefine la cronología de los refugios ecológicos al demostrar que Doggerland fue hábitat de plantas y animales milenios antes de lo previsto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias ambientales y permanencia de Doggerland

Parte de las áreas del enclave soportaron catástrofes naturales de gran magnitud al término del último período glacial. El equipo, liderado por el profesor Robin Allaby, precisó que ciertas regiones resistieron eventos como el tsunami de Storegga (ocurrido hace unos 8.150 años) y permanecieron emergidas hasta alrededor del año 7.000 a.C.

La reconstrucción ecológica aporta nuevos datos sobre la cronología del poblamiento vegetal y las condiciones ambientales en el enclave sumergido. El profesor sintetizó: “Al analizar el sedaADN del sur de Doggerland a una escala sin precedentes, reconstruimos el entorno de esta tierra perdida desde el fin de la última Edad de Hielo hasta la formación total del mar del Norte”.

Y agregó: "Encontramos árboles presentes miles de años antes de lo previsto, además de pruebas de que el mar del Norte se formó más tarde de lo que se pensaba”.

Los depósitos de tilo (Tilia), una especie propia de clima templado, indican que partes del territorio fueron refugio septentrional durante la última glaciación, lo que favoreció la persistencia y posterior expansión de los bosques en la región.

En tanto, la detección de Pterocarya, supuestamente desaparecida hacía cientos de milenios, amplía la permanencia temporal de esta especie en Europa noroccidental.

Primer plano hiperrealista de un tronco de Pterocarya con corteza rugosa, ramas con hojas pinnadas verdes y frutos alados verdes colgantes, en un bosque con luz suave.
Investigadores identificaron la presencia de especies como Pterocarya, pariente del nogal, extinta en el noroeste europeo desde hace 400.000 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva visión sobre Doggerland en la prehistoria europea

Vincent Gaffney, de la Universidad de Bradford y coautor del estudio, planteó que este descubrimiento permite considerar a esta antigua región desde otro enfoque, más allá de su función como paso: “Durante muchos años, Doggerland se describía como un puente terrestre importante solo como ruta para el asentamiento prehistórico de las islas británicas. Hoy entendemos que fue un centro de poblamiento humano temprano“.

Además, respecto a su función ambiental, añadió: “La presencia de esta masa terrestre pudo haber servido de refugio tanto para plantas como para animales, además de actuar como eje central en la formación de las comunidades prehistóricas del norte de Europa a lo largo de milenios”.

La abundancia de fauna y de riqueza boscosa que documentan los registros de ADN —incluida la posible presencia de jabalíes— indica que el territorio ofrecía recursos fundamentales mucho antes del surgimiento de culturas como la Maglemosiense hace unos 10.300 años.

Esta visión contribuye a explicar la Paradoja de Reid, una teoría que alude a la rápida recolonización de los bosques tras la última glaciación debido a la existencia de microrefugios, como los aportados por el enclave sumergido, que habrían permitido la supervivencia de especies templadas en condiciones adversas.

Los sedimentos marinos y los datos genéticos comprueban que Doggerland mantuvo un ecosistema activo mucho antes de la inundación final, con vida vegetal y animal que facilitaría la recolonización del noroeste europeo con la retirada de los hielos del último gran periodo glaciar.

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