Cumplió su sueño de ser maestra y se convirtió en una médica ejemplar: perfil de Cecilia Grierson, una mujer adelantada a su época

Desde muy joven Cecilia Grierson quiso ser maestra, pero los imponderables de la vida la llevaron por otro camino

Tenía 13 años cuando se le ocurrió la idea de trabajar como institutriz y así colaborar en la alicaída economía familiar cuando su padre murió víctima de la revolución de Ricardo López Jordán. Para parecer con más edad de la que tenía, se alargó la pollera. A esa chica rubia le ayudaba su altura, que algunos años le agregaba.

Aprovechó un viaje a la ciudad de Buenos Aires donde iba a pasar unos días de descanso y rindió los exámenes para ser docente en la Escuela Normal N° 1, donde se graduó a los 19 años. Es que de niña sintió que sería maestra, que había nacido para ello.

Domingo F. Sarmiento la puso al frente de una escuela mixta

Domingo F. Sarmiento, Director General de Escuelas, le ofreció la dirección de una escuela para niños, lo que generó fuertes resistencias porque la veían demasiado joven para manejar a varones. Entonces el sanjuanino la nombró al frente de una mixta en el barrio de San Cristóbal.

Cecilia Grierson nació en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859, su mamá era la irlandesa Juana Duffy y el papá el escocés John Parish Grierson, descendiente de los primeros colonos que se había establecido por 1825 en la colonia agrícola de Santa Catalina, en los pagos de Monte Grande.

Primero se radicaron en Uruguay y luego en Entre Ríos y explotaban la estancia Bella Vista, en Entre Ríos. Eran seis hermanos, dos mujeres y cuatro varones y Cecilia cursó la escuela primaria en un establecimiento inglés de Buenos Aires. Cuando el papá falleció, el gobernador entrerriano Léonidas Echagüe fundó una escuela rural en los campos que había explotado el padre, y quiso ponerla a Cecilia como directora, pero no tenía la edad. Así que la que figuró fue su madre y ella durante tres años fue la única maestra, quien ya contaba con una sorprendente formación, a pesar de su juventud.

Sentada, vestida de oscuro, rodeada de enfermeras. Fotografía de 1909 (Archivo General de la Nación)

Cuando ya era docente en la Escuela Normal N° 1 no se le había pasado por su cabeza ser médica, hasta que se cruzó con los imponderables de la vida.

A una amiga suya llamada Amanda Kenig, los médicos la habían desahuciado y Grierson creyó que no hacían lo suficiente para curarla, y así ella se puso estudiar la enfermedad que la aquejaba porque se había empecinado en hallar la forma de curarla. Tanto se había enfrascado en el problema, que su amiga le sugirió que estudiase medicina.

En 1882 se anotó en la Facultad de Medicina. Única mujer, para no parecer demasiado distinta, lucía bien corto su cabello. Soportó con increíble entereza el hostigamiento de muchos de sus compañeros.

Fue una verdadera innovadora en el ámbito de la salud, promoviendo la creación de diversas instituciones, como fue la Escuela de Enfermeras o la Asociación Obstétrica Nacional, entre tantas otras

Para poder cursar, renunció a su empleo de maestra y consiguió otro en una escuela nocturna para obreros, lo que le alcanzaba para ayudar a sus hermanos, a quienes había llamado para que fuesen a vivir a Buenos Aires.

Entre 1885 y 1888 fue ayudante de histología patológica y se recibió en 1889 transformándose en la primera mujer en obtener el diploma de médica en nuestro país. El examen final se lo tomó el decano doctor Mauricio González Catán. Su tesis doctoral trató sobre “Histerio-ovarotomías ejecutadas en el Hospital de Mujeres, desde 1883 a 1889”. Hizo sus primeras prácticas en el Hospital San Roque, actualmente el Ramos Mejía.

Aún como estudiante, colaboró en la lucha de la epidemia del cólera de 1886, asistiendo a enfermos en la Casa de Aislamiento, actualmente Hospital Muñiz.

Londres, 1900. Cecilia Grierson participó del Consejo Internacional de Mujeres (Caras y Caretas)

Fue una verdadera precursora en el ámbito de la salud, en tiempos en que todo estaba por hacerse, y también en la docencia. En 1886 fundó la primera escuela de enfermeras en Buenos Aires, que a los años debió cerrar por falta de presupuesto. Fue diseño suyo el uniforme de las enfermeras y también su idea de colocar flores y plantas en las salas de internación, ya que decía que la salud entraba por los ojos.

No solo se dedicaba a la atención de los enfermos en su consultorio particular y en otros en los que atendía gratis, sino que concurría a los incendios e inundaciones para ayudar a los damnificados. Los Bomberos de La Boca la distinguieron como miembro honorario y ella se jactaba de ser la única mujer bombero.

Fue una persona muy singular: la primera mujer en participar en un nacimiento por cesárea; en traer al país el sistema Braille y la única médica de sordomudos y ciegos, a quienes atendía gratis. Los conocía muy bien porque era profesora de anatomía, fisiología e higiene en el curso normal, anexo al Instituto Nacional de Sordomudos. Introdujo el estudio de la puericultura en los colegios; fundó la Asociación Obstétrica Nacional y fue la fundadora y profesora del Liceo Nacional de Señoritas, de 1907.

Cuando se retiró, se fue a vivir a Córdoba, donde donó una escuela

Escribió varios libros, como Primeros auxilios en casos de accidentes, que agotó varias ediciones; Masaje práctico -precursor de la kinesiología-, Guía de la Enfermera y también obras sobre puericultura. Creó la Escuela Técnica del Hogar, que por años funcionó en un local en la calle San José. Llegaron a funcionar siete filiales. También fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios.

El gobierno la envió a Europa, donde visitó distintos establecimientos. De Suecia, Dinamarca, Bélgica y Gran Bretaña trajo diversos elementos con los que elaboró el plan de estudios para escuelas profesionales, que lo plasmó en el libro Educación Técnica de la Mujer. En 1899 en Londres el Consejo Internacional de la Mujer le encargó la fundación de rama femenina.

En 1916 le dijo adiós a la docencia y se fue a vivir a “El Espinillo”, una casa de veraneo que tenía en la localidad cordobesa de Los Cocos. Allí donó una escuela, la N° 89 y una casa de descanso para maestros y artistas, y cedió al Consejo Nacional de Educación su propia vivienda.

Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 10 de abril de 1934 y sus restos descansan junto a los de sus padres en el Cementerio Británico.

Al año siguiente se puso su nombre a la Escuela de Enfermeras y los homenajes se sucederían: instituciones y calles llevan su nombre y su imagen puede encontrarse en el billete de dos mil pesos, compartiendo protagonismo con Ramón Carrillo, ministro de salud en la presidencia de Juan D. Perón.

En su añorada Escuela Normal N° 1 había dispuesto colgar un retrato de su amiga Amalia quien, sin proponérselo, le había marcado el camino de su vida.