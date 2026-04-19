Política

Argentina e Israel anunciaron los “Acuerdos de Isaac”: de qué se trata la iniciativa

Cancillería informó en un comunicado sobre el tratado que fue acordado por Javier Milei y Benjamin Netanyahu

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Javier Milei, con cabello rizado, y Benjamin Netanyahu, con cabello gris, vestidos de traje, se dan la mano y sonríen frente a un mapa geopolítico
El presidente Javier Milei y el primer ministro Benjamin Netanyahu se saludan cordialmente durante su encuentro oficial en Israel

El Gobierno argentino anunció en la tarde de este domingo que lanzarán los “Acuerdos de Isaac” junto con Israel. A través de un comunicado, Cancillería informó que se trata de un entendimiento que alcanzaron el presidente Javier Milei con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

En el escrito que se difundió en las últimas horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores remarcó que estos acuerdos “constituyen un nuevo marco estratégico destinado a fortalecer la cooperación entre Argentina, Israel y socios afines en el Hemisferio Occidental, los descendientes de Isaac y las naciones de tradición judeocristiana, en defensa de la libertad y la democracia, y en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico“.

"Los países participantes impulsarán acciones concretas basadas en estos principios. Se realizarán esfuerzos orientados a incrementar la coordinación contra organizaciones terroristas, con especial atención a los intentos de Irán de expandir sus redes terroristas y su presencia operativa en el Hemisferio Occidental“, explicaron en el comunicado.

Javier Milei y Benjamin Netanyahu sentados en sillones club de cuero marrón, con una mesa de centro de madera y vidrio y las banderas de Argentina e Israel entre ellos
El presidente argentino Javier Milei y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunieron en Jerusalén

Y añadieron: “La iniciativa también busca fomentar la coordinación y el alineamiento en foros internacionales, así como promover un marco para ampliar la cooperación en innovación, tecnología, comercio y apertura económica”.

La medida había sido informada en la mañana de este domingo, donde el mandatario argentino señaló que este entendimiento es una “iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica, fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de nuestra región, y sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse”.

En tanto, en el escrito destacaron que este acuerdo “se inspira en la visión de los Acuerdos de Abraham del Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Los Acuerdos de Isaac fueron concebidos por el Presidente Milei, quien se ha consolidado como un referente en favor de la libertad y la esperanza en la región”.

“Los Acuerdos de Isaac tienen como objetivo promover la paz mediante acciones que impulsen la estabilidad regional a largo plazo, la seguridad y la prosperidad económica. Le damos la bienvenida a la ampliación de los Acuerdos para incluir a otras naciones afines del Hemisferio Occidental que compartan estos valores”, completaron el escrito.

El anuncio de este entendimiento llegó tras la tercera visita de Javier Milei a Israel desde que asumió la presidencia argentina en el 2023. Poco después de su llegada a suelo israelí, Milei realizó una visita al Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, acompañado por funcionarios y autoridades locales.

visita de Javier Milei al Muro de los Lamentos con Benjamín Netanyahu
Milei visitó el Muro de los Lamentos en Jerusalen

Cerca del mediodía de la Argentina, el presidente llegó al encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reunión bilateral en la que ambos mandatarios ratificaron la alianza que mantienen desde la llegada del libertario a la Casa Rosada y sellaron una serie de acuerdos entre ambos países.

Tras un encuentro privado, ambos mandatarios compartieron una declaración a la prensa junto a otros funcionarios israelíes.

Junto al presidente estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

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El presidente participó de la pregrabación del 78avo aniversario del Día de la Independencia del país hebreo. El mandatario, que llegó este domingo, cantó la canción “Libre”, de Nino Bravo, junto a otros dos cantantes.

Según se conoció, se trata de una pregrabación del evento que oficialmente se realizará el martes, en el que el presidente argentino será la primera autoridad extranjera que encenderá una de las 12 antorchas que simbolizan a las doce tribus originarias de Israel.

En ese sentido, al ser la primera autoridad extranjera en encender una de las antorchas, el Gobierno de Israel le preguntó al argentino si había algún tema que al presidente le gustaría que lo acompañe. Eligió “Libre” por lo que significa el concepto de libertad.

Además, en medio del contexto bélico que atraviesa la región, se llevó a cabo esta pregrabación por seguridad, en caso de que el día del acto haya algún evento que impida realizarlo. El escenario se montó sobre el Monte Herzl, que es el cementerio nacional de Israel y un lugar de importancia histórica fundamental en Jerusalén.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se encontraba entre el público y aplaudió la presentación del mandatario argentino.

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