Luego de la victoria de Boca ante River, así quedaron las tablas y los hipotéticos cruces de playoffs

Boca Juniors venció a River Plate en el Superclásico y quedó a un paso de los octavos de final (REUTERS/Rodrigo Valle)

Una definición anticipada del cuadro de playoffs comenzó a perfilarse en la fecha 15 del Torneo Apertura, tras una sucesión de partidos que mantuvieron en vilo a los hinchas, principalmente por el Superclásico, mientras que el lunes concluirá la jornada.

El duelo entre River Plate y Boca Juniors captó la atención de este domingo, cuando el conjunto dirigido por Claudio Úbeda se impuso con una victoria mínima 1-0 gracias al gol de penal convertido por Leandro Paredes. El ambiente fue intenso desde el recibimiento en el estadio Monumental, donde la expectativa se tradujo en un marco imponente.

El desarrollo de la jornada inició temprano con el empate 1-1 entre Aldosivi y Racing en Mar del Plata. Felipe Anso adelantó al Tiburón a los 43 minutos, pero Matías Zaracho igualó mediante un cabezazo en los instantes finales. La tensión se prolongó hasta el descuento, cuando Agustín García Basso vio la tarjeta roja por juego brusco en la Academia.

A la par, la fecha dejó varios resultados que dieron forma a la tabla de clasificaciones. El sábado, Gimnasia y Esgrima La Plata superó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto gracias a un penal ejecutado por Marcelo Torres, mientras que Estudiantes de La Plata se quedó con un triunfo clave en Córdoba al vencer 1-0 a Instituto con gol de Brian Aguirre. Este resultado lo ubicó como líder transitorio de la Zona A y le aseguró el pase a octavos de final.

La jornada también tuvo como saldo la victoria de Independiente por 3-1 ante Defensa y Justicia en condición de local. Además, en el cierre de la jornada del sábado, Argentinos Juniors superó a Atlético Tucumán en La Paternal.

La fecha, que aún no está completa, ya genera especulaciones sobre los posibles enfrentamientos de playoffs. Si la jornada culminara con los clasificados actuales, River Plate recibiría a Unión, Boca Juniors se mediría ante Huracán, Independiente visitaría a Belgrano en Córdoba y Defensa y Justicia jugaría como visitante ante Independiente Rivadavia. Cada cruce se disputaría a partido único en el estadio del mejor posicionado.

Este viernes, la acción arrancó con el triunfo de Newell’s 3-2 sobre Unión en el estadio 15 de Abril. Los goles de Matías Mansilla en contra, Jerónimo Russo y Juan Ignacio Ramírez le dieron respiro a la Lepra, que se alejó de los últimos puestos. Por parte del Tatengue, Marcelo Estigarribia y Lucas Menossi descontaron, aunque no lograron evitar la derrota y el equipo sigue en zona de playoff.

Hasta el momento, la combinación de resultados en las fechas 15, 16 y la 9 pendiente abre múltiples escenarios para los equipos que buscan asegurar su lugar en la fase eliminatoria del torneo. La programación continuará este lunes con seis partidos: Barracas Central recibirá a Belgrano a las 15:00. Más tarde, se disputarán en simultáneo los encuentros Central Córdoba-Platense y Banfield-Independiente Rivadavia a las 17:15. El cierre atractivo del día tendrá como protagonistas a San Lorenzo y Vélez desde las 19:30, mientras que el telón caerá con los duelos entre Gimnasia (Mendoza)-Lanús y Tigre-Huracán a las 21:45.

Estos serían los partidos del playoff en el Torneo Apertura

Estudiantes vs. Racing

Vélez vs. Gimnasia

Boca vs. Huracán

Lanús vs. Rosario Central

Belgrano vs. Independiente

Argentinos vs. Talleres

River Plate vs. Unión

Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia

El cronograma completo de la fecha 15

UNIÓN 2-3 NEWELL’S

GIMNASIA (LA PLATA) 1-0 ESTUDIANTES (RÍO CUARTO)

INSTITUTO 0-1 ESTUDIANTES (LA PLATA)

INDEPENDIENTE 3-1 DEFENSA Y JUSTICIA

ARGENTINOS JUNIORS 1-0 ATLÉTICO TUCUMÁN

Domingo 19 de abril

ALDOSIVI 1-1 RACING

RIVER PLATE 0-1 BOCA JUNIORS

20:30 - Rosario Central vs. Sarmiento

20:30 - Talleres vs. Deportivo Riestra

Lunes 20 de abril

15:00 - Barracas Central vs. Belgrano

17:15 - Central Córdoba vs. Platense

17:15 - Banfield vs. Independiente Rivadavia

19:30 - San Lorenzo vs. Vélez

21:45 - Gimnasia (Mendoza) vs. Lanús

21:45 - Tigre vs. Huracán

La tabla de posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual