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Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River: Claudio Úbeda, Paredes, Chacho Coudet y el “Arenazo”

La victoria xeneize en el Monumental disparó bromas, imágenes virales y referencias al Topo Gigio de Paredes

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La victoria de Boca Juniors en el Monumental desató una ola de memes en redes sociales, que reflejaron la alegría y las burlas de los hinchas xeneizes hacia River Plate tras el 1-0 en el Superclásico. El penal convertido por Leandro Paredes, la celebración con el icónico Topo Gigio y la imagen del mal estado del campo de juego alimentaron el ingenio digital.

La actuación de Paredes fue el principal foco de las publicaciones: el mediocampista, campeón del mundo, ejecutó el penal con frialdad y festejó con la seña dedicada a Juan Román Riquelme, presidente del club. Las fotos y videos de su festejo se viralizaron y fueron replicadas junto a mensajes irónicos sobre el invicto perdido por Eduardo Coudet y las oportunidades fallidas por River en los minutos finales.

También fue tendencia la figura de Claudio Úbeda, quien consiguió su segundo triunfo consecutivo ante River como entrenador de Boca. Las comparaciones con ciclos anteriores y la continuidad del invicto xeneize en el campeonato también circularon en memes. El estado del césped del Monumental resultó otro blanco frecuente: el Arenazo figuró como trending topic.

El encuentro tuvo más tensión que fútbol. River intentó reaccionar en el complemento y sumó atacantes, pero no logró vulnerar la defensa de Boca, que administró la ventaja y apostó a la solidez defensiva. El penal sancionado por mano de Lautaro Rivero tras revisión del VAR fue el punto de inflexión y el elemento central de numerosos memes, en los que se destacaron tanto la mano como la seguridad de Paredes para definir.

Boca alcanzó 24 puntos, se instaló en el tercer puesto de la Zona A y extendió a 13 su racha de partidos invicto. River, que ya había asegurado su lugar en los octavos de final, perdió después de nueve partidos.

LOS MEJORES MEMES QUE DEJÓ LA VICTORIA DE ÚBEDA:

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