Venezuela

María Corina Machado alertó que retrasar las elecciones en Venezuela agravaría la crisis: “Los venezolanos pueden perder la paciencia”

La líder opositora enfatizó que la organización técnica para unos comicios transparentes podría estar lista en menos de un año si existiera voluntad política

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La líder opositora venezolana María Corina Machado habla ante simpatizantes durante un acto multitudinario en Madrid, España (REUTERS/Isabel Infantes)
La líder opositora venezolana María Corina Machado habla ante simpatizantes durante un acto multitudinario en Madrid, España (REUTERS/Isabel Infantes)

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, enfatizó este domingo la necesidad de que Venezuela celebre elecciones democráticas cuanto antes.

En entrevista con EFE, Machado alertó que postergar los comicios podría desencadenar un deterioro social irreversible.

Es importante que Venezuela celebre elecciones democráticas lo antes posible para que los venezolanos no se desesperen y toda la energía se canalice de una manera cívica”, afirmó.

La dirigente subrayó que el país atraviesa un momento crítico y que la falta de una respuesta electoral puede tener consecuencias graves.

Aquellos que ven un riesgo en el proceso electoral, no están viendo que no hacer elecciones conlleva un riesgo mucho mayor”, señaló.

La líder opositora enfatizó que la organización técnica para unos comicios transparentes podría estar lista en menos de un año si existiera voluntad política (REUTERS/Isabel Infantes)
La líder opositora enfatizó que la organización técnica para unos comicios transparentes podría estar lista en menos de un año si existiera voluntad política (REUTERS/Isabel Infantes)

“Si los venezolanos sienten que lo que está pasando es un tema económico, por la plata, y no por la gente, pueden perder completamente la paciencia”, añadió la dirigente de Vente Venezuela, quien denunció que el descontento social se está acumulando.

Machado, que abandonó Venezuela para recibir el Nobel y ha mantenido presencia internacional en busca de respaldo, anunció su regreso inminente al país.

Voy a volver a Venezuela para asegurarme de que el proceso sea pacífico y que se canalice toda esa energía, toda esa angustia, alrededor de un proceso electoral”. La opositora reiteró que su prioridad es garantizar una transición política ordenada y legítima, con garantías para todos los venezolanos.

La líder opositora de Venezuela reveló que ha ofrecido en varias oportunidades a la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, la posibilidad de negociar una transición pactada.

Machado, que abandonó Venezuela para recibir el Nobel y ha mantenido presencia internacional en busca de respaldo, anunció su regreso inminente al país (REUTERS/Isabel Infantes)
Machado, que abandonó Venezuela para recibir el Nobel y ha mantenido presencia internacional en busca de respaldo, anunció su regreso inminente al país (REUTERS/Isabel Infantes)

Nosotros le hemos ofrecido, como vencedores de la elección del 28 de julio, nuestra disposición a lograr un acuerdo para una transición negociada en múltiples oportunidades, pero ella no ha querido”, aseguró.

Machado remarcó que mantiene un “proceso de intercambio de información permanente” con funcionarios y sectores internos del aparato estatal, con el objetivo de construir un camino hacia el cambio democrático.

Sostuvo, además, que Venezuela cuenta con una sociedad “preparada, decidida y absolutamente deseosa” de participar en elecciones libres.

“Es la manera de sanar heridas y de poder iniciar el proceso de retorno de nuestros hijos a casa”, expresó, al tiempo que enfatizó el impacto migratorio y el deseo de reunificación familiar como motores de la demanda popular.

Según su estimación, “cuarenta semanas es el plazo necesario para tener listos todos los aspectos técnicos” de un proceso electoral completo y transparente, aunque reconoció que existen factores políticos que podrían modificar ese calendario.

Miles de venezolanos reciben a María Corina Machado en Sol al grito de "¡Libertad!" y "¡Elecciones!"
Miles de venezolanos reciben a María Corina Machado en Sol al grito de "¡Libertad!" y "¡Elecciones!"

Para Machado, la coyuntura actual representa una oportunidad histórica para transformar el país.

El proceso ya no se puede detener“, afirmó.

Reiteró que la comunidad internacional debe acompañar y supervisar el proceso para asegurar que se respeten los derechos y se garantice la competitividad electoral.

Machado afirmó que la urgencia de una transición democrática no solo responde a la presión social, sino también a la necesidad de restaurar la confianza y la esperanza en el futuro.

“Los venezolanos están listos para un cambio y no van a esperar mucho más”, sentenció.

Machado rechaza insultos contra Delcy Rodríguez

En el cierre de la entrevista, María Corina Machado rechazó los cánticos de “fuera la mona” proferidos contra Delcy Rodríguez por parte de algunos asistentes a un acto público en Madrid.

, María Corina Machado rechazó los cánticos de “fuera la mona” proferidos contra Delcy Rodríguez por parte de algunos asistentes a un acto público en Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)
, María Corina Machado rechazó los cánticos de “fuera la mona” proferidos contra Delcy Rodríguez por parte de algunos asistentes a un acto público en Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza”, afirmó.

Machado enfatizó que su movimiento defiende el respeto a la dignidad y a la libertad de ideas como pilares de la reconciliación nacional.

La dirigente atribuyó al régimen chavista la responsabilidad de haber sembrado divisiones en la sociedad venezolana.

“Eso es lo que ha hecho el régimen en Venezuela, dividirnos por esos motivos”, dijo. Machado reiteró su rechazo a cualquier forma de descalificación personal: “Por supuesto que rechazamos cualquier descalificación de esta naturaleza”.

La visita de Machado a España incluyó la recepción de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y la Llave de Oro de la capital, así como reuniones públicas y privadas con líderes de diferentes tendencias políticas.

Durante su paso por Madrid, la opositora insistió en la urgencia de un proceso electoral legítimo y en el papel de la comunidad internacional como garante de la transición.

(Con información de EFE)

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