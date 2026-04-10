El sistema de numeración egipcio y el arte de sumar con símbolos

Los egipcios sumaban símbolos jeroglíficos para crear cualquier cantidad, prescindiendo del valor posicional presente en sistemas modernos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace más de 4.000 años, el sistema de numeración egipcio permitió a una de las civilizaciones más influyentes representar cantidades mediante un conjunto específico de símbolos.

Esta forma de sumar con símbolos resultó fundamental para el comercio, la arquitectura y la administración en el Antiguo Egipto.

Los egipcios utilizaban jeroglíficos egipcios para expresar cantidades: cada símbolo correspondía a una unidad, decena, centena y así hasta el millón, repitiendo cada signo hasta nueve veces por categoría.

Por ejemplo, para escribir el número 23, dibujaban dos símbolos de diez y tres de uno. De esta manera, cualquier cantidad se representaba sumando los símbolos necesarios para cada potencia de diez, como ocurre con el número 1.233, que se componía de un símbolo de 1.000, dos de 100, tres de 10 y tres de 1.

El sistema egipcio funcionaba con base 10 y se caracterizaba por ser aditivo y no posicional. A diferencia de los sistemas actuales, el orden de los jeroglíficos no alteraba su valor; el símbolo siempre equivalía a la misma cantidad y bastaba con sumar todos los presentes para conocer el total. Cada potencia de diez tenía su dibujo propio, desde la unidad hasta el millón.

Los símbolos y la suma en el sistema egipcio

Una mirada a la creatividad con la que una civilización representó los números a través de signos jeroglíficos, sin el uso de cifras tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Había siete jeroglíficos principales: uno para la unidad, otro para diez, otro para cien, y así sucesivamente hasta el millón.

Para escribir el 23, los egipcios reunían dos signos de diez con tres de uno, sin que el orden fuera determinante mientras los símbolos iguales se agruparan.

Este método también se empleaba al escribir el número 1.233, usando la suma de 1.000 más 200, más 30, más 3. En situaciones límite, representaciones como el 999.999 requerían hasta 54 símbolos para abarcar todas las unidades y categorías hasta cien mil.

Este sistema resultaba intuitivo y sencillo de aprender, incluso sin educación avanzada.

Explorar la historia detrás de los siete jeroglíficos principales permite valorar la originalidad y la practicidad de una solución milenaria (REUTERS/Sayed Sheashaa)

Era eficaz para el entorno cotidiano egipcio, donde las operaciones raramente exigían contar más allá de unos pocos miles. Sin embargo, la característica no posicional hacía que los números altos demandaran largas secuencias de símbolos, lo que complicaba la escritura y la lectura. Realizar sumas o restas complejas implicaba identificar y agrupar decenas de jeroglíficos, lo que dificultaba las operaciones a medida que aumentaban los valores.

El desarrollo de este sistema evidencia tanto la creatividad matemática de la civilización egipcia como el contraste con los métodos actuales, mucho más eficientes, lo que permite valorar la lógica y el ingenio de este primer gran intento de expresar el mundo numérico.