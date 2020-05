—Sé muy poco de política, pero creo que ahora tenemos el gobierno correcto, un gobierno de caballeros, no de rufianes. No creo que estemos maduros para la democracia, todavía. Quizá en 100 años. Pero ahora creo que tenemos el gobierno correcto. Creo que el gobierno tiene buenas intenciones y está actuando, y nos gobiernan caballeros y no la escoria de la tierra, como sucedió, bueno, hace no demasiado.