Didáctico, el diplomático fue explícito, e incluso citó una fuente: "Hay muchas personas profundamente preocupadas por los derechos humanos en Argentina que no son abiertamente hostiles al gobierno. Y, como señaló el columnista James Neilson del conservador The Buenos Aires Herald, en la edición del domingo (10 de octubre), no todos los críticos de las acciones del gobierno pertenecen al ala izquierda".