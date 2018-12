Chequeando noticias y correos electrónicos me apareció la respuesta de una amiga a un tuit que decía: "Vimos en familia la película Inocencia, de Alejandro Gil, un capítulo muy doloroso de nuestra historia. No olvidemos jamás que así como abundan los héroes, no faltan los mal nacidos por error en #Cuba, que pueden ser peores que el enemigo que la ataca. Viva siempre #CubaLibre!" Al concluir volví a leer el nombre del destinatario porque no entendía si se trataba de una broma, si era un truco de edición o una manera de encabezar una crítica.