"Es improbable que los guerrilleros hayan leído una novela reciente cuyo escenario era, precisamente, la Argentina. Graham Greene decidió imaginarse un secuestro inútil", aludió The Buenos Aires Herald al best seller El cónsul honorario, en la cual un grupo insurgente "torpemente secuestra a una persona que no tenía la suficiente importancia como para servir para pieza de negociación". Los montoneros debían entender el error de imitar al arte: "Un cónsul honorario no es un diplomático".