Cómo hablan los líderes sobre la IA predice cómo se va a adoptar

BC-HBRNI-AI-ADOPTION-ART-NYTSF — How leaders talk about AI predicts adoption. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-AI-ADOPTION-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED.

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De HBR.org

Cuando trabajamos con los clientes, a menudo nos preguntan qué historias acerca de la IA inspiran los resultados más positivos para las personas y las empresas. Los casos de estudio son una forma de responder a esta pregunta. Sin embargo, después de dos años de basarnos en evidencia anecdótica, esperábamos una respuesta más empírica. Con ese propósito, estudiamos a más de 1000 empleados en EE. UU. de diversas empresas y sectores para comprender cómo se relacionaban las historias específicas sobre la IA con los resultados de las empresas.

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Lo que descubrimos fue que la forma en que una empresa habla sobre la IA está fuertemente correlacionada tanto con el uso diario de herramientas de IA como con los informes de los propios empleados sobre los resultados financieros. Las empresas en las que las historias de los líderes aportan claridad, esperanza y crecimiento están obteniendo un desempeño sobresaliente en estos indicadores. Las narrativas más comunes de miedo y amenaza competitiva --las más dominantes por mucho en el mercado actual según los datos que recopilamos-- no mostraron una relación significativa con la adopción ni con el desempeño financiero. ¿La peor estrategia de todas? La ambigüedad.

Al parecer, una vez que las organizaciones comprenden estos patrones, las historias que cuentan pueden comenzar a predecir su propio futuro en materia de IA.

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Diferentes sectores, diferentes guiones

Los trabajadores de diferentes industrias escuchan historias diferentes.

Los empleados de los sectores de tecnología y finanzas son los que tienen más probabilidades de ser posicionados como los héroes potenciales de la adopción de la IA, para quienes el uso de la tecnología abrirá las puertas al crecimiento, dará significado, calidad y más. Estos sectores históricamente han sido más rápidos en incorporar nuevas tecnologías a su identidad profesional y los datos sugieren que esa ventaja se está acentuando.

Por el contrario, los trabajadores del sector público, la industria manufacturera y la educación son los que tienen más probabilidades de perder el rumbo. Más de la mitad de los empleados de estas industrias informaron que sus organizaciones ofrecían mensajes poco claros sobre cómo o por qué usar la IA, o no daban ninguno en lo absoluto. ¿Qué es lo que podría estar empañando el mensaje en estas industrias? En el caso del sector público y la educación, la complejidad de las prioridades contrapuestas de las partes interesadas sin duda podría contribuir al desafío de presentar un mensaje unificado sobre una tecnología novedosa con el potencial de generar trastornos sociales. En la industria manufacturera, las restricciones regulatorias y las preocupaciones de seguridad crean razones legítimas para actuar con cautela en las comunicaciones sobre IA en algunos puestos; sin embargo, la cautela y la claridad no son lo mismo. Las organizaciones de este sector podrían beneficiarse más que la mayoría de un diseño narrativo deliberado que reconozca la complejidad y al mismo tiempo brinde a los empleados un marco constructivo.

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La claridad impulsa el éxito medible

En un estudio independiente realizado esta primavera, buscamos comprender el grado general de claridad que tienen los empleados sobre el enfoque que adopta su organización con respecto a la IA. Medimos esa claridad de tres maneras: claridad de la estrategia general de IA, claridad en la priorización de las actividades de IA y claridad sobre cómo utilizar la IA en el trabajo.

Entre los hallazgos más sorprendentes del estudio más amplio se encontró que contar con una sólida claridad estratégica por parte de la organización --definida como la claridad en los tres parámetros mencionados anteriormente-- predecía con fuerza un impacto medible de la IA. La claridad es el motor común para la adopción, el desempeño de la empresa y el impacto de la IA.

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Lecciones para los líderes

Sé muy claro en cuanto a las expectativas.

El indicador más fuerte del uso diario de la IA en nuestro estudio fue el mensaje de que la IA es un requisito laboral básico. Si el uso de la IA es de hecho un nuevo requisito básico, no debe posicionarse como una sugerencia, sino como parte de lo que se espera en cuanto al desempeño dentro de una organización determinada.

Enfócate en el crecimiento, no en el miedo.

Los argumentos sobre la amenaza competitiva o la productividad se han convertido en los más intuitivos para los líderes, tal vez debido a la prevalencia en las salas de juntas, pero se encuentran entre los menos eficaces para impulsar el comportamiento. Los empleados son más propensos a adoptar la IA cuando creen que es fundamental para su desempeño y cuando creen que hará que su propio trabajo sea más significativo, requiera más habilidades y les pertenezca más.

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Trata la ambigüedad como un riesgo empresarial, no como una virtud.

Los empleados que trabajan sin un marco organizacional claro para la IA no tienen la libertad de crear el suyo propio. Simplemente se sienten más ansiosos, son menos activos y trabajan para empresas que tienen menos probabilidades de alcanzar sus objetivos.

Analiza el mensaje completo, no solo el discurso ante todo el personal.

La claridad no es un solo discurso; es todo el ecosistema de señales que reciben los empleados. Un equipo de liderazgo que nunca menciona la IA transmite un mensaje. Una empresa que invierte en herramientas de IA, pero no ofrece orientación sobre cómo usarlas transmite un mensaje. Cada una de estas señales refuerza o erosiona la claridad de la narrativa organizacional.

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