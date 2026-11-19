Un bombardeo previo en la zona fronteriza de Janta impactó un cargamento de armas procedente de Siria.

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Israel bombardeó este jueves una zona montañosa del valle de la Bekaa, en el este del Líbano, contra unas instalaciones subterráneas que, según su Ejército, Hezbollah usó para fabricar misiles y almacenar armas. Es el segundo ataque israelí en cuatro días en una región que había quedado casi al margen de la actividad militar desde el alto el fuego de abril.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN), el servicio oficial libanés, informó de al menos cinco bombardeos de “aviones de guerra israelíes” sobre Al Shaara, en la cordillera del Antilíbano, en las afueras de la aldea de Janta (distrito de Baalbek). Las explosiones se oyeron en la ciudad de Baalbek. No hubo informes inmediatos de víctimas.

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La portavoz del Ejército israelí, la teniente Ella Waweya, escribió en X que el complejo había sido atacado varias veces durante la guerra y que las fuerzas israelíes detectaron hace poco la llegada de miembros de Hezbollah. Según su versión, la aviación golpeó las entradas del lugar para impedir que la organización volviera a ponerlo en funcionamiento.

El ataque anterior ocurrió en la madrugada del lunes 16 de noviembre, en la misma zona de Janta, junto a la frontera con Siria. El Ejército israelí dijo entonces que había alcanzado un cargamento de armas que cruzaba desde territorio sirio con destino a Hezbollah, por una ruta que, de acuerdo con su comunicado, se ha usado muchas veces para el contrabando. La ANN no informó de víctimas. La televisión libanesa Al Jadeed, canal de televisión libanés, lo describió como el primer bombardeo israelí en la Bekaa en tres meses.

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La guerra que dejó esas instalaciones bajo el fuego israelí empezó el 2 de marzo. Ese día Hezbollah disparó contra el norte de Israel, dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, su principal valedor, en una ofensiva en la que murió el líder supremo iraní, Alí Khamenei.

FOTO DE ARCHIVO. Una bandera de Hezbolá ondea entre los escombros de edificios destruidos en Deir Qanoun al-Nahr, distrito de Tiro, en el sur del Líbano, el 15 de junio de 2026. REUTERS/Aziz Taher

Israel respondió con bombardeos en todo el país y, desde el 16 de marzo, con una invasión terrestre del sur. Entre el 2 de marzo y el 16 de abril, cuando entró en vigor el alto el fuego mediado por Washington, el Ministerio de Salud libanés contabilizó 2.294 muertos y 7.544 heridos.

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La tregua no detuvo los ataques. El 12 de mayo, el ministro de Salud, Rakan Nassereddine, cifró en 380 los muertos por fuego israelí desde su entrada en vigor. En los meses siguientes la actividad militar israelí se concentró en el sur, con disparos de artillería, demoliciones de viviendas y bombardeos más esporádicos. Las tropas israelíes ocupan allí cerca de 60 localidades en una franja fronteriza que debían entregar de forma gradual al Ejército libanés.

Esa entrega participa en las conversaciones del acuerdo marco que Líbano, Israel y Estados Unidos firmaron en Washington el 26 de junio. El texto prevé que las fuerzas armadas libanesas asuman el control de las zonas ocupadas a medida que Hezbollah se desarme, pero no fija plazos para ninguna de las dos cosas. La milicia no participa en las conversaciones y el Gobierno de Beirut no la controla.

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Israel sostiene ahora que no se retirará mientras Hezbollah conserve sus armas. La organización chií responde que solo discutirá el desarme cuando termine la ocupación y rechaza cualquier negociación directa con Israel. El último informe del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la aplicación de la resolución 1701, que el Consejo de Seguridad examina este mes, atribuye la falta de avances a que cada parte exige a la otra que dé el primer paso.

El mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), desplegada en la frontera desde 1978, vence el 31 de diciembre. La resolución 2790 del Consejo de Seguridad, aprobada en agosto de 2025, da a sus cascos azules un año a partir de ese día para abandonar el país, y el Gobierno libanés ha pedido por carta una prórroga temporal.

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