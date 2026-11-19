Los servicios de emergencia evacuaron el Centro Financiero Rey Abdalá tras registrar impactos en varios edificios del distrito (REDES SOCIALES/vía REUTERS)

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Un ataque de los hutíes alcanzó la sede del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita en Riad y causó daños materiales en la torre de 80 plantas, sin dejar víctimas, informaron este jueves las autoridades saudíes.

El misil impactó en varios pisos de la Torre, ubicada en el Centro Financiero Rey Abdalá de la capital. La Defensa Civil saudí señaló que “uno de los rascacielos del centro financiero de la ciudad de Riad fue objeto de un ataque terrorista por parte de la milicia hutí”. El organismo añadió que el ataque dañó varias plantas de la torre y dos edificios cercanos, sin registrar heridos.

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Un testigo relató que partes de la fachada se desprendieron después de la explosión. Algunos de los inmuebles alcanzados en los alrededores son residenciales. Las autoridades cerraron los accesos al distrito financiero, evacuaron a las personas que se encontraban en la zona y desplegaron ambulancias y camiones de bomberos para las tareas de emergencia.

La coalición militar encabezada por Arabia Saudita afirmó que interceptó un misil lanzado hacia Riad. En una primera evaluación, indicó que restos del proyectil cayeron en la ciudad y ocasionaron daños materiales, aunque mantuvo abierta la revisión para determinar su alcance.

A su vez, el portavoz militar del grupo chii, Yahya Sarea aseguró además que los hutíes dirigieron ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, y contra la base aérea de Jamis Mushait, cerca de la frontera yemení. En cambio, las autoridades saudíes no divulgaron información sobre posibles daños en el aeropuerto ni se pronunciaron sobre el resultado de esa operación.

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El portavoz militar hutí incluyó entre sus objetivos el Aeropuerto Internacional Rey Khalid y una planta petroquímica en Jubail (REUTERS/Colaborador/Foto de archivo)

El portavoz incluyó entre los objetivos instalaciones de la empresa petroquímica SADAF, en Jubail, en la Provincia Oriental saudí. Según su declaración, la acción provocó “daños significativos”, una afirmación que no contó con una valoración inmediata de Riad.

Durante el mismo mensaje, Sarea pidió a “todas las empresas de inversión, inversores y propietarios de capital” que “abandonen Arabia Saudita de inmediato y se trasladen a países seguros”. El Ministerio de Exteriores saudí respondió con una condena a “los continuos ataques terroristas” contra infraestructuras civiles, económicas y energéticas, y defendió el derecho del reino a proteger su soberanía.

El incidente fue el segundo ataque de noviembre contra una torre del Centro Financiero Rey Abdalá. El 8 de noviembre, un lanzamiento hutí dañó un edificio utilizado por la petrolera estatal Aramco dentro del mismo complejo. Desde finales de septiembre, empleados de la torre afectada y de otros edificios del distrito realizan teletrabajo debido a los bombardeos y a la amenaza de nuevos proyectiles.

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La ofensiva se produjo en un momento de intensificación de los combates en Yemen entre los hutíes y el Gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudita. La reanudación de las hostilidades, después de varios años de tregua, provocó nuevos ataques transfronterizos y un aumento de los desplazamientos entre la población yemení.

(Con información de AFP, EFE, Europa Press y Reuters)