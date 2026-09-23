La Sala de Apelaciones concede nuevo arresto domiciliario a Roxana Baldetti ahora por el caso Agua Mágica

La Sala Segunda de Apelaciones otorgó el arresto domiciliario a Roxana Baldetti en el caso Agua Mágica. (Archivo/DCA)

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La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo de Guatemala otorgó la medida sustitutiva de arresto domiciliario a la ex vicepresidenta Roxana Baldettien el caso Agua Mágica, luego de que la defensa argumentara un exceso en el tiempo de prisión preventiva y complicaciones de salud de la exfuncionaria.

En 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo C impuso a la exvicepresidenta Roxana Baldetti una pena de 15 años y seis meses de prisión por el delito de fraude, vinculada a la compra irregular de un producto que prometía sanear el lago de Amatitlán.

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Dado que la sentencia condenatoria no ha quedado firme debido a impugnaciones pendientes de resolver, la Sala revocó el fallo inicial del tribunal de origen que había denegado el beneficio por considerar la existencia de peligro de fuga.

Las restricciones fijadas por la Sala Segunda disponen que Baldetti deberá permanecer exclusivamente en su domicilio ubicado en el departamento de Guatemala, tiene prohibida la salida del país, no podrá comunicarse con otros coimputados en el proceso y quedará sujeta al uso de un dispositivo de control telemático.

La salida de prisión de Roxana Baldetti fue autorizada para una operación con reemplazo de dos discos cervicales y uno lumbar. (Guatevisión)

La exfuncionaria suma dos beneficios de arresto domiciliario mientras mantiene un proceso pendiente

Este fallo representa la segunda medida sustitutiva dictada en favor de la exvicemandataria. En octubre de 2024, la misma judicatura concedió el arresto domiciliario dentro de la causa denominada La Línea, donde pesa en su contra una condena no firme de 16 años de cárcel por delitos de defraudación aduanera y contrabando.

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En esa oportunidad, los magistrados justificaron la decisión por motivos humanitarios derivados de padecimientos neurológicos y una intervención quirúrgica de columna.

Pese a ambas resoluciones, la exfuncionaria del extinto Partido Patriota no podrá abandonar de forma definitiva el centro penitenciario, debido a que el proceso Cooptación del Estado mantiene vigente una orden de prisión preventiva en su contra.

Sin embargo, desde 2023 cuenta con permisos especiales para recibir tratamientos médicos en su residencia, por lo que su estancia en prisión se limitaba a ciertos días de la semana y actualmente permanece en su vivienda por orden médica.

Roxana Baldetti permanece fuera de prisión desde octubre de 2025 por permisos médicos ligados a una cirugía de columna. (Nómada)

El Juzgado de Mayor Riesgo B evaluará en noviembre una nueva solicitud de medida sustitutiva dentro del expediente Cooptación del Estado, lo que podría definir si obtiene la libertad condicional completa.

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Adicionalmente, Estados Unidos mantiene una petición de extradición contra la exvicepresidenta por cargos de narcotráfico internacional, trámite que únicamente podrá ejecutarse cuando concluyan todos los expedientes judiciales en territorio guatemalteco.

Nuevas pruebas para extinguir bienes

Por otro lado, este mismo martes 22 de septiembre, el Ministerio Público (MP) presentó nuevas pruebas en el caso de extinción de dominio en contra de Baldetti.

Según se informó, estas suman ya 290 medios de prueba ante el Juzgado de Extinción de Dominio con el propósito de que 11 bienes vinculados a Roxana Baldetti pasen a titularidad del Estado.

Las pruebas incluyen dos inmuebles localizados en el Puerto de San José, Escuintla, y la zona 5 de la capital, así como dos vehículos —una camioneta y una lancha— y productos bancarios por Q 6.100.531 (USD 792 mil) y USD 80.824.

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La vivienda de Roxana Baldetti se ubica en el condominio Juan Gaviota, Marina del Sur, en Escuintla. (Senabed)

Durante la audiencia dirigida por el juez Delmar González, la fiscalía expuso que sociedades mercantiles de cartón constituidas en San Miguel Petapa y en la zona 12 de la capital recibieron fondos públicos mediante adjudicaciones contractuales irregulares.

La exvicepresidenta siguió la diligencia mediante videoconferencia. Tras la exposición de la representación fiscal, el abogado defensor Melkin Escobar solicitó un aplazamiento para estructurar sus argumentos de oposición, por lo que el juzgador suspendió la sesión y fijó la continuación de la audiencia para el 25 de septiembre.