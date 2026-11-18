Gremios periodísticos de Guatemala exigieron a las autoridades de Costa Rica una investigación exhaustiva para frenar la impunidad.

Guardar

El colectivo No Nos Callarán y la Asociación de Periodistas de Guatemala condenaron el asesinato del periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido el 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, al norte de San José. Las organizaciones exigieron a las autoridades de Costa Rica una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen, identificar a los responsables y evitar la impunidad.

El homicidio fue el primero contra un comunicador en Costa Rica en 25 años, después de décadas en las que el país fue considerado un referente regional de estabilidad y libertad de prensa frente a la violencia, la persecución política y la censura en otros países de Centroamérica.

PUBLICIDAD

No Nos Callarán sostuvo que el asesinato “no es un hecho aislado”, sino que forma parte de una escalada de ataques contra periodistas en la región. El colectivo afirmó que “la violencia contra la prensa es un ataque directo a la sociedad y a su derecho a la información”.

La Asociación de Periodistas de Guatemala, conocida como APG, expresó su “profunda consternación” por el crimen y recordó que Rodríguez Chaverri utilizaba sus redes sociales para denunciar el avance del crimen organizado y la inseguridad en Costa Rica.

La entidad mantuvo contactos con el Colegio de Periodistas de Costa Rica y con comunicadores locales para corroborar la información y expresar solidaridad con el gremio del país.

PUBLICIDAD

Un comunicado de la Asociación de Periodistas de Guatemala exige justicia por el asesinato del comunicador costarricense Camilo Rodríguez Chaverri ocurrido en la provincia de Heredia. (Asociación de Periodistas de Guatemala)

El reclamo por una investigación transparente

La Comisión de Libertad de Prensa de la APG pidió a las autoridades costarricenses una pesquisa transparente y medidas que garanticen la seguridad de quienes ejercen la profesión. En su comunicado número 22/2026, la asociación sostuvo: “Ninguna amenaza, estructura criminal o poder fáctico debe tener la capacidad de intimidar, silenciar o poner en riesgo la vida de quienes ejercen el periodismo”.

La organización guatemalteca también afirmó que “la defensa de la libertad de prensa no reconoce fronteras” y declaró su respaldo a los periodistas costarricenses. El reclamo se produjo mientras las circunstancias y los responsables del asesinato permanecen sin esclarecer.

PUBLICIDAD

Rodríguez Chaverri tenía 50 años y conducía su vehículo por la ruta 32, en el sector de La Bromelia, cuando dos hombres que viajaban en motocicleta lo interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones. Recibió múltiples impactos de bala y murió en el lugar.

El periodista había denunciado amenazas de muerte de forma reiterada y figuraba en un programa de atención a víctimas y testigos. Sin embargo, había rechazado medidas de protección más estrictas, según indicaron los comunicados de ambas organizaciones gremiales.

Durante sus últimos años de actividad, concentró su presencia en redes sociales, especialmente en TikTok. Allí señalaba con nombres y apellidos presuntos vínculos entre el narcotráfico y figuras políticas, empresariales y judiciales.

PUBLICIDAD

Además de su trayectoria de más de tres décadas en el periodismo costarricense, Rodríguez Chaverri fue candidato a diputado. Sus denuncias públicas sobre seguridad y estructuras criminales fueron mencionadas por la APG al reclamar que se determinen las causas y los responsables del ataque.

El colectivo guatemalteco No Nos Callarán denuncia el asesinato del periodista Camilo Rodríguez en Costa Rica y señala agresiones recientes contra la prensa en Centroamérica. (No Nos Callaran)

Otros ataques contra periodistas en Centroamérica

El comunicado de No Nos Callarán incluyó otros episodios recientes de violencia contra la prensa en la región. El 14 de noviembre, la vivienda del periodista de investigación Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, fue atacada con un artefacto explosivo en Ciudad de Panamá.

La explosión provocó un incendio y daños materiales en la casa. La esposa de Rodríguez resultó ilesa, mientras que el periodista calificó el hecho como un acto terrorista.

PUBLICIDAD

El segundo caso ocurrió el 2 de octubre en San Pedro Necta, Huehuetenango, Guatemala. Allí fue asesinado el periodista maya mam Evelio Lisandro López Sánchez, fundador del medio digital Huehue es Noticias y miembro de la Asociación de Prensa del departamento.

López Sánchez tenía 34 años y se dirigía a su casa cuando fue atacado. Días antes había denunciado públicamente amenazas relacionadas con su trabajo periodístico.

“Estos episodios ilustran el clima de represión e intimidación que enfrenta el periodismo en Centroamérica, incluyendo a Costa Rica”, manifestó No Nos Callarán. El colectivo recordó que el país costarricense había sido durante décadas un refugio para quienes escapaban de la violencia, la persecución política y la censura en otras naciones de la región.

PUBLICIDAD