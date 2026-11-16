Guatemala

El insólito escondite de 545 kilos de marihuana en un camión comercial en Guatemala

Un camión interceptado en un puesto de control nocturno escondía 120 paquetes de sustancia ilícita bajo los racimos. El conductor tenía además una orden de aprehensión vigente por encubrimiento propio

La Policía Nacional Civil capturó al conductor del camión porque tenía una orden judicial por encubrimiento propio emitida en Coatepeque.
Las fuerzas de seguridad incautaron 545 kilogramos de marihuana ocultos bajo un cargamento de plátanos en Retalhuleu. (PNC de Guatemala)
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Un control policial en Nuevo San Carlos, Retalhuleu, permitió descubrir 545 kilogramos de marihuana ocultos bajo un cargamento de plátanos que era trasladado en un camión.

Las autoridades detuvieron al conductor, identificado como Wilder L., quien tenía una orden de captura vigente por encubrimiento propio.

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El procedimiento comenzó durante la noche del sábado 14 de noviembre y concluyó el domingo 15. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público (MP) coordinó las diligencias junto con agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

El vehículo fue interceptado en el Puesto de Control Interinstitucional ubicado en ese municipio de Retalhuleu. Los agentes detectaron indicios que motivaron una revisión más amplia, por lo que el camión fue llevado a la Comisaría 34 de la PNC.

La revisión del camión permitió localizar 120 paquetes de droga

Durante la inspección, los investigadores hallaron 120 paquetes de marihuana escondidos debajo de los racimos de plátano. Según el MP, cada uno contenía alrededor de 10 libras de la sustancia, equivalente a unos 4,5 kilogramos.

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Las fuerzas de seguridad incautaron 545 kilogramos de marihuana ocultos bajo un cargamento de plátanos en Retalhuleu.
Los investigadores localizaron 120 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 10 libras cada uno. (PNC de Guatemala)

La prueba de campo practicada al contenido dio resultado presuntivo positivo para marihuana. El peso total del cargamento fue estimado en 545 kilogramos, equivalentes a unas 1.200 libras.

Las autoridades no informaron el origen ni el destino final de la droga. Tampoco divulgaron un avalúo del cargamento incautado. El camión quedó bajo resguardo de las fuerzas de seguridad como parte de la investigación.

Wilder L. fue puesto a disposición del juzgado correspondiente. De acuerdo con la información oficial, el conductor tenía una orden de aprehensión solicitada por un juzgado de Coatepeque, Quetzaltenango, desde el 2 de diciembre de 2025, por el delito de encubrimiento propio.

Las fuerzas de seguridad incautaron 545 kilogramos de marihuana ocultos bajo un cargamento de plátanos en Retalhuleu.
La Policía Nacional Civil capturó al conductor del camión porque tenía una orden judicial por encubrimiento propio emitida en Coatepeque. (PNC de Guatemala)

En 2025 las fuerzas de seguridad incautaron más de 1.400 kilos de marihuana

La incautación en Retalhuleu se suma a los decomisos realizados por las unidades antinarcóticas durante el último año. La PNC informó que entre el 1 de enero y el 22 de diciembre de 2025 decomisó 1.410,92 kilogramos de marihuana en distintas operaciones en el país.

En el transcurso de 2026, las cifras oficiales han mostrado variaciones según la fecha de corte. El Ministerio de Gobernación señaló que, hasta el 1 de octubre, se habían incautado 828,97 kilogramos de marihuana. En agosto, la misma cartera había informado 683 kilogramos decomisados y la erradicación de 3,3 millones de plantas.

Los datos incluyen operaciones en carreteras, zonas fronterizas, bodegas de encomiendas y áreas rurales donde las autoridades localizan cultivos. La marihuana figura entre las sustancias que las fuerzas de seguridad decomisan con mayor frecuencia, junto con cocaína, crack y drogas sintéticas.

Las fuerzas de seguridad incautaron 545 kilogramos de marihuana ocultos bajo un cargamento de plátanos en Retalhuleu.
El análisis científico del contenido de los paquetes dio positivo para marihuana. (PNC de Guatemala)

Los traficantes han recurrido a encomiendas, alimentos y vehículos de apariencia rutinaria

El caso de los plátanos no constituye la única modalidad detectada en Guatemala. Las autoridades han reportado el transporte de marihuana en vehículos de encomiendas, paquetes enviados desde Estados Unidos y automóviles particulares.

En agosto, agentes localizaron bolsas con marihuana en un transporte de encomiendas inspeccionado en Patzicía, Chimaltenango.

En otro operativo, una unidad canina detectó 3,6 kilogramos de la droga dentro de una encomienda almacenada en una bodega de la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

En noviembre de 2025, la PNC también reportó el hallazgo de 32 paquetes de marihuana dentro de una caja de plátanos colocada en el baúl de un vehículo en Escuintla.

Las investigaciones buscan establecer si el cargamento decomisado en Retalhuleu estaba vinculado con una red de transporte o distribución de drogas.

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