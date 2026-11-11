Operativos de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público contra estructuras criminales en Guatemala deja más de 25 capturados

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala custodian a cuatro personas capturadas durante varios operativos de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional Civil ( PNC ) y el Ministerio Público ( MP ) capturaron a más de 25 personas y notificaron nuevos procesos penales a 11 reclusos durante operativos realizados el 10 de noviembre en Alta Verapaz, Zacapa y Chiquimula. Las diligencias apuntaron a estructuras investigadas por narcoactividad, asesinatos, secuestros y otras actividades ilícitas, mientras las autoridades incorporarán las armas, drogas, dinero y dispositivos secuestrados a las pesquisas judiciales.

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC ejecutó 37 allanamientos con apoyo de fiscales. Quince personas tenían órdenes de aprehensión y otras cuatro fueron detenidas en flagrancia.

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Los privados de libertad recibieron notificaciones por nuevos requerimientos judiciales, aunque la Policía no detalló en qué centros penitenciarios se realizaron esas diligencias ni la situación procesal individual de los señalados.

Las investigaciones incluyen hechos relacionados con comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, asociación ilícita, encubrimiento propio y delitos contra la vida. Entre los cargos atribuidos figuran conspiración para cometer asesinato y secuestro, además de asesinato.

Agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil coordinan un operativo de seguridad nocturno en el departamento de Zacapa. (MP de Guatemala y PNCdeGuatemala)

Dos estructuras bajo investigación en Zacapa y Cobán

Las pesquisas también se dirigieron contra los grupos identificados como “Los Mamás” y “Los Coyotes”, investigados por posibles vínculos con narcoactividad y ataques contra la vida. El Ministerio Público realizó 39 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de pruebas en inmuebles de Zacapa y Cobán, en Alta Verapaz.

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La fiscalía coordinó 30 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de ambas estructuras. Entre las capturas y las notificaciones en centros carcelarios, las actuaciones alcanzaron a 34 personas.

Los sospechosos enfrentarían investigaciones por asesinato, conspiración para cometer asesinato, amenazas, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, asociación ilícita, encubrimiento propio y asociaciones delictivas. La fiscalía indicó que las diligencias se desarrollaron con apoyo de la PNC.

Los balances institucionales difieren por el alcance de las acciones contabilizadas. La Policía informó 37 allanamientos en tres departamentos, mientras que el Ministerio Público registró 39 diligencias centradas en Zacapa y Cobán dentro de la pesquisa contra “Los Mamás” y “Los Coyotes”.

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Agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil coordinan un operativo de seguridad nocturno en el departamento de Zacapa. (MP de Guatemala y PNCdeGuatemala)

Armas, drogas y dinero bajo resguardo

Durante los operativos, la PNC decomisó 14 armas de fuego, 23 cargadores y 944 cartuchos útiles. También incautó 300 bolsas y un paquete con marihuana, tres bolsas y un recipiente conocido como “colmillo” con cocaína, además de 57 piedras de crack.

El inventario policial incluyó 19 teléfonos celulares, un vehículo tipo pickup, dos motocicletas y dos drones. El dinero localizado ascendió a Q 132.239 y quedó bajo resguardo para su incorporación a las investigaciones.

El Ministerio Público presentó un conteo preliminar distinto: siete pistolas, tres carabinas, dos rifles, un subfusil Uzi y una escopeta, con un total de 15 armas de fuego. La institución también registró 13 cargadores, 928 municiones de diversos calibres y un arma blanca.

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En cuanto a las sustancias ilícitas, la fiscalía contabilizó 290 bolsitas con presunta marihuana, un paquete adicional de la misma sustancia, 56 bolsitas con presunto crack, dos bolsas de cocaína y un “colmillo” con cocaína. Entre los elementos localizados había seis pesas digitales, 18 cajas con productos para posible consumo de drogas y otras ocho cajas incompletas con artículos similares.

La lista de objetos decomisados por el Ministerio Público incorporó un automóvil, dos motocicletas, 19 celulares, dos drones, tres radios intercomunicadores y una trituradora. El efectivo registrado por esa institución fue de Q 129.751,30 en billetes y monedas de varias denominaciones.

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Los dispositivos electrónicos, las armas, los vehículos, el dinero y las sustancias serán analizados para establecer posibles comunicaciones, rutas de movilización, vínculos entre los sospechosos y conexiones con otros hechos investigados. Las personas detenidas deberán quedar a disposición de los órganos jurisdiccionales correspondientes.

Un juez determinará si existen elementos suficientes para ligar a proceso a los capturados. Hasta el momento, las instituciones no informaron las fechas de las audiencias de primera declaración ni precisaron si permanecen pendientes más órdenes de captura contra las dos estructuras investigadas.