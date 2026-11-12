Guatemala

Motocicleta impacta contra una avioneta tras cruzarse la zona restringida de una pista de aterrizaje en Guatemala

El impacto ocurrió el martes entre las 17:30 y 18:00 en la pista de Fray Bartolomé de las Casas, durante una maniobra de salida de la aeronave, según la DGAC

Los Bomberos Municipales Departamentales trasladaron a una mujer y a una niña hacia un centro asistencial tras la colisión.
Una motocicleta chocó contra una avioneta en fase de despegue en la pista de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. (Imagen ilustrativa / DCA)
Guardar

Una mujer y una niña resultaron heridas después de que la motocicleta en la que viajaban chocara contra una avioneta en fase de despegue en la pista de aviación de Fray Bartolomé de las Casas, en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala.

Ambas fueron trasladadas a un centro asistencial por el cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Según testigos, el hecho ocurrió cuando la mujer, quien piloteaba la motocicleta, ingresó al perímetro de operaciones de la pista justo en el momento cuando la avioneta realizaba maniobras de despegue, pese a que está prohibido.

No obstante, la autoridad aeronáutica indicó que las causas y la secuencia del percance deberán ser determinadas por las instituciones competentes.

El accidente ocurrió el martes 10 de noviembre, entre las 17:30 y las 18:00 horas, según el comunicado de la DGAC. La entidad no precisó la identidad ni el estado de salud de la mujer y la menor, aunque confirmó que ambas recibieron atención médica luego de la colisión.

PUBLICIDAD

Una motocicleta chocó contra una avioneta en fase de despegue en la pista de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.
Los Bomberos Municipales Departamentales brindaron atención prehospitalaria a la mujer y a la niña. (Bomberos Municipales Departamentales)

La DGAC investiga cómo la motocicleta ingresó a la pista

La Dirección General de Aeronáutica Civil señaló que colabora con las autoridades responsables de esclarecer el incidente. El organismo recordó que las pistas son zonas de acceso restringido por los riesgos que representan tanto para las personas como para las operaciones de las aeronaves.

Además, las autoridades aeroportuarias expresaron su solidaridad con las afectadas y sus familias, además de pedir a los habitantes de las áreas cercanas que no ingresen, permanezcan ni circulen dentro de los límites de las pistas.

La infraestructura aérea de Fray Bartolomé de las Casas se encuentra en una zona con tránsito de vecinos y vehículos en sus alrededores. La presencia de motocicletas o peatones en el área operativa puede interferir con los procedimientos de despegue y aterrizaje, en especial durante momentos en los que los pilotos deben concentrarse en la maniobra.

El alcalde pidió no cruzar por la zona de operaciones

Tras conocerse el accidente, el alcalde de Fray Bartolomé de las Casas, Walther Ayala, pidió a los residentes próximos a la pista que eviten atravesar el lugar. El jefe comunal sostuvo que los pilotos pueden tener una visibilidad limitada durante el aterrizaje o el despegue.

Una motocicleta chocó contra una avioneta en fase de despegue en la pista de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.
Los Bomberos Municipales Departamentales trasladaron a una mujer y a una niña hacia un centro asistencial tras la colisión. (Bomberos Municipales Departamentales)

“Lo que quiero es llamar a la reflexión de todas las personas que viven aquí alrededor de la pista, que no se estén atravesando”, afirmó Ayala en declaraciones difundidas por medios locales. El alcalde agregó que no se registraron muertes a causa del incidente.

Ayala señaló que las instalaciones están destinadas a las aeronaves que llegan y salen del municipio. También manifestó su expectativa de que el piloto involucrado en el hecho pudiera completar su aterrizaje posterior sin inconvenientes.

La DGAC reiteró que el uso no autorizado de las pistas expone a riesgos a quienes ingresan en ellas y a las tripulaciones. La investigación deberá establecer si existían medidas de control adicionales en el acceso al aeródromo y cómo se produjo el ingreso de la motocicleta al área de despegue.

Los accidentes aéreos recientes registrados en Guatemala

El incidente en Alta Verapaz ocurrió pocos días después de que una avioneta Cessna 182, matrícula TG-RAU, se accidentara el 5 de noviembre en una zona de cultivos de San Juan Sacatepéquez. Sus dos ocupantes resultaron heridos cuando la aeronave regresaba de Huehuetenango hacia la ciudad de Guatemala.

El 16 de octubre, una Cessna 210 sufrió un percance durante el despegue en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Los cuatro ocupantes fueron evacuados y la DGAC informó que estaban estables.

El 8 de octubre, un helicóptero cayó en el lago de Atitlán, en Panajachel, con siete personas a bordo. El hecho dejó dos muertos y cuatro heridos, según los reportes citados por medios guatemaltecos.

Temas Relacionados

GuatemalaSeguridad aéreaAccidente aéreoFray Bartolomé de las CasasAlta VerapazDirección General de Aeronáutica CivilMotocicleta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo las pandillas guatemaltecas pasaron del narcomenudeo a tumbar cargamentos de cocaína y marihuana, según análisis global

Fusiles de asalto, lanzagranadas y cámaras ilegales instaladas para vigilar a las fuerzas de seguridad: el Barrio 18 y la MS-13 construyeron una estructura que ya preocupa al FBI

Cómo las pandillas guatemaltecas pasaron del narcomenudeo a tumbar cargamentos de cocaína y marihuana, según análisis global

El Gobierno de Guatemala amplía a 175 mil toneladas el cupo de maíz blanco sin aranceles en 2026

La medida, firmada por la ministra Adriana García Pacheco, estará vigente hasta el 31 de diciembre y exime del pago de derechos de importación a quienes ingresen el grano al país

El Gobierno de Guatemala amplía a 175 mil toneladas el cupo de maíz blanco sin aranceles en 2026

Operativos de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público contra estructuras criminales en Guatemala deja más de 25 capturados

Las autoridades notificaron nuevos procesos a 11 reclusos tras las diligencias del 10 de noviembre en Alta Verapaz, Zacapa y Chiquimula, vinculadas con narcoactividad, asesinatos y secuestros, según los balances institucionales difundidos

Operativos de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público contra estructuras criminales en Guatemala deja más de 25 capturados

Presidente Bernardo Arévalo promulga la ley que habilita el Metroriel en el área metropolitana

El texto fue divulgado en el Diario de Centro América y comenzará a regir ocho días después, tras recibir el respaldo de 134 legisladores en el Congreso de la República

Presidente Bernardo Arévalo promulga la ley que habilita el Metroriel en el área metropolitana

La Procuraduría de Guatemala atiende 661 casos de desnutrición infantil hasta el 15 de octubre

La cifra supera los 439 expedientes registrados en todo 2025 y activa medidas de protección, asistencia médica y seguimiento para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo detectada antes de concluir el año

La Procuraduría de Guatemala atiende 661 casos de desnutrición infantil hasta el 15 de octubre

TECNO

“El éxito no es sinónimo de maldad”: Jeff Bezos responde por qué la sociedad ve a los más ricos como los malos de la película

“El éxito no es sinónimo de maldad”: Jeff Bezos responde por qué la sociedad ve a los más ricos como los malos de la película

El botón HD no basta: así se envían fotos en calidad real por WhatsApp

Microsoft podría pagar a los usuarios por alquilar su tarjeta gráfica en reposo para entrenar ia

Los modelos de IA ahora tienen una vida media de solo 6 semanas: esta es la causa

Microsoft prometió que otros clientes no pagarán la electricidad que consumen sus centros de datos

ENTRETENIMIENTO

Descartan apuñalamiento durante fiesta en la casa de Jamie Foxx; investigan tres agresiones

Descartan apuñalamiento durante fiesta en la casa de Jamie Foxx; investigan tres agresiones

Frankie Muniz fue hospitalizado tras sufrir un accidente durante prácticas de NASCAR

Cambio climático, autoficción y la herencia de Jean Genet: las bases de The Melting, el próximo libro de Patti Smith

‘Avengers: Endgame’ vuelve a Disney+ con contenido especial para preparar el camino a ‘Doomsday’

Dua Lipa resuelve el conflicto legal por “Levitating” tras años de disputas

MUNDO

La presunta espía china Alice Huang regresó a Beijing en medio de la polémica por el caso Nvidia y su CEO

La presunta espía china Alice Huang regresó a Beijing en medio de la polémica por el caso Nvidia y su CEO

Hungría dictó prisión preventiva al hermano de Viktor Orbán por una presunta trama de tráfico ilegal de migrantes

El petróleo volvió a subir tras varios días de caídas por el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos celebró los avances del diálogo entre Rusia y Ucrania, pero alertó que “no hay confianza” para alcanzar la paz

El régimen de Irán amenazó con atacar bases de Estados Unidos en Europa si son utilizadas para bombardear su territorio