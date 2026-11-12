Motocicleta impacta contra una avioneta tras cruzarse la zona restringida de una pista de aterrizaje en Guatemala

Una motocicleta chocó contra una avioneta en fase de despegue en la pista de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. (Imagen ilustrativa / DCA)

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Una mujer y una niña resultaron heridas después de que la motocicleta en la que viajaban chocara contra una avioneta en fase de despegue en la pista de aviación de Fray Bartolomé de las Casas, en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala.

Ambas fueron trasladadas a un centro asistencial por el cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

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Según testigos, el hecho ocurrió cuando la mujer, quien piloteaba la motocicleta, ingresó al perímetro de operaciones de la pista justo en el momento cuando la avioneta realizaba maniobras de despegue, pese a que está prohibido.

No obstante, la autoridad aeronáutica indicó que las causas y la secuencia del percance deberán ser determinadas por las instituciones competentes.

El accidente ocurrió el martes 10 de noviembre, entre las 17:30 y las 18:00 horas, según el comunicado de la DGAC. La entidad no precisó la identidad ni el estado de salud de la mujer y la menor, aunque confirmó que ambas recibieron atención médica luego de la colisión.

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Los Bomberos Municipales Departamentales brindaron atención prehospitalaria a la mujer y a la niña. (Bomberos Municipales Departamentales)

La DGAC investiga cómo la motocicleta ingresó a la pista

La Dirección General de Aeronáutica Civil señaló que colabora con las autoridades responsables de esclarecer el incidente. El organismo recordó que las pistas son zonas de acceso restringido por los riesgos que representan tanto para las personas como para las operaciones de las aeronaves.

Además, las autoridades aeroportuarias expresaron su solidaridad con las afectadas y sus familias, además de pedir a los habitantes de las áreas cercanas que no ingresen, permanezcan ni circulen dentro de los límites de las pistas.

La infraestructura aérea de Fray Bartolomé de las Casas se encuentra en una zona con tránsito de vecinos y vehículos en sus alrededores. La presencia de motocicletas o peatones en el área operativa puede interferir con los procedimientos de despegue y aterrizaje, en especial durante momentos en los que los pilotos deben concentrarse en la maniobra.

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El alcalde pidió no cruzar por la zona de operaciones

Tras conocerse el accidente, el alcalde de Fray Bartolomé de las Casas, Walther Ayala, pidió a los residentes próximos a la pista que eviten atravesar el lugar. El jefe comunal sostuvo que los pilotos pueden tener una visibilidad limitada durante el aterrizaje o el despegue.

Los Bomberos Municipales Departamentales trasladaron a una mujer y a una niña hacia un centro asistencial tras la colisión. (Bomberos Municipales Departamentales)

“Lo que quiero es llamar a la reflexión de todas las personas que viven aquí alrededor de la pista, que no se estén atravesando”, afirmó Ayala en declaraciones difundidas por medios locales. El alcalde agregó que no se registraron muertes a causa del incidente.

Ayala señaló que las instalaciones están destinadas a las aeronaves que llegan y salen del municipio. También manifestó su expectativa de que el piloto involucrado en el hecho pudiera completar su aterrizaje posterior sin inconvenientes.

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La DGAC reiteró que el uso no autorizado de las pistas expone a riesgos a quienes ingresan en ellas y a las tripulaciones. La investigación deberá establecer si existían medidas de control adicionales en el acceso al aeródromo y cómo se produjo el ingreso de la motocicleta al área de despegue.

Los accidentes aéreos recientes registrados en Guatemala

El incidente en Alta Verapaz ocurrió pocos días después de que una avioneta Cessna 182, matrícula TG-RAU, se accidentara el 5 de noviembre en una zona de cultivos de San Juan Sacatepéquez. Sus dos ocupantes resultaron heridos cuando la aeronave regresaba de Huehuetenango hacia la ciudad de Guatemala.

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El 16 de octubre, una Cessna 210 sufrió un percance durante el despegue en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Los cuatro ocupantes fueron evacuados y la DGAC informó que estaban estables.

El 8 de octubre, un helicóptero cayó en el lago de Atitlán, en Panajachel, con siete personas a bordo. El hecho dejó dos muertos y cuatro heridos, según los reportes citados por medios guatemaltecos.