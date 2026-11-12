Honduras

“Nos están cazando”: crece la tensión en Honduras por detenciones de expandilleros vinculados a iglesias

Un registro con información de al menos 200 personas que habrían abandonado las maras y pandillas estaría en manos de las autoridades, según denunció el pastor Carlos Gerardo Cerrato.

Las investigaciones preliminares señalaron que el detenido utilizaba la fachada de pastor evangélico en su comunidad.
Los datos fueron recopilados con el propósito de gestionar respaldo institucional para personas en rehabilitación. (Foto: PMOP)
Guardar

El pastor Carlos Gerardo Cerrato, fundador del ministerio evangélico Pasión por las Almas, denunció que las autoridades estarían utilizando de manera indebida una lista de personas que dejaron las estructuras criminales y comenzaron procesos de rehabilitación.

“Nos están cazando”, expresó el religioso al referirse a la situación de quienes aparecen en ese registro. Según explicó, estas personas entregaron sus datos bajo el compromiso de recibir respaldo institucional y evitar que fueran detenidas únicamente por sus antecedentes, después de abandonar las organizaciones delictivas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Cerrato aseguró que la información habría terminado siendo utilizada para identificarlas y facilitar su localización, en lugar de servir para gestionar el acompañamiento que originalmente se había planteado.

Registro incluiría a 200 personas

De acuerdo con el pastor, la iniciativa surgió a partir de una recomendación de Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, quien propuso elaborar un registro nacional de personas que habían abandonado las maras y pandillas.

El propósito era identificar a quienes habían iniciado procesos de rehabilitación y gestionar apoyo institucional para facilitar su reinserción en la sociedad.

Carlos Gerardo Cerrato, fundador del ministerio Pasión por las Almas, denunció el presunto uso indebido de información de expandilleros. (Foto: Redes sociales)
Carlos Gerardo Cerrato, fundador del ministerio Pasión por las Almas, denunció el presunto uso indebido de información de expandilleros. (Foto: Redes sociales)

Cerrato afirmó que se elaboró una lista con al menos 200 personas y cuestionó que la información recopilada para ese objetivo presuntamente esté siendo utilizada con otros fines.

PUBLICIDAD

La denuncia genera preocupación sobre el manejo de los datos personales de quienes buscan apartarse de las estructuras criminales y reconstruir sus vidas.

En las declaraciones proporcionadas no se detallan las instituciones que tendrían bajo su poder el registro ni se incluye una respuesta oficial sobre el señalamiento.

La denuncia ocurre en medio de la aplicación de las reformas aprobadas por el Congreso Nacional para combatir las maras y pandillas, declaradas asociaciones terroristas.

Las disposiciones contemplan el aumento de las penas, prisión perpetua para cabecillas, prisión preventiva obligatoria, ampliación de los plazos de detención y un régimen penitenciario de máxima seguridad.

Estas medidas buscan endurecer la respuesta estatal contra las estructuras criminales, pero también han colocado en discusión la situación de quienes aseguran haber abandonado esos grupos y participan en programas de rehabilitación.

En las últimas semanas se han registrado detenciones de personas que se presentaban como predicadores o que fueron capturadas en entornos relacionados con actividades religiosas.

Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, habría propuesto elaborar el registro nacional. (Foto: Redes sociales)
Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, habría propuesto elaborar el registro nacional. (Foto: Redes sociales)

Estos casos han generado cuestionamientos sobre la posibilidad de que algunos integrantes de estructuras criminales utilicen espacios de fe como fachada para evadir a las autoridades.

Iglesias piden respetar procesos de rehabilitación

Representantes de la Iglesia Evangélica han reiterado que respaldan la aplicación de la justicia y las acciones contra las organizaciones criminales, pero también han pedido que se respeten los derechos de quienes ya cumplieron condenas y han demostrado avances en sus procesos de rehabilitación.

El debate se centra en la necesidad de diferenciar a quienes continúan vinculados con actividades delictivas de aquellos que buscan abandonar definitivamente las estructuras criminales.

La denuncia de Cerrato pone sobre la mesa la preocupación por la confianza de las personas que entregan información a organizaciones religiosas con la expectativa de recibir apoyo para su reinserción social.

Mientras no se esclarezca el uso que presuntamente se dio al registro, permanece el cuestionamiento sobre las garantías que tienen quienes deciden dejar las pandillas y participar en procesos de rehabilitación en Honduras.

Temas Relacionados

Hondurasexpandillerosdenuncian caceríaConfraternidad EvangélicaPastor Carlos Gerardo Cerrato

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras prohibirá la venta y uso de pólvora multas alcanzan desde $2,228

La prohibición de vender, comprar, distribuir, almacenar y utilizar productos elaborados con pólvora volverá a aplicarse en Tegucigalpa, Comayagüela y las aldeas del Distrito Central ante la proximidad de las celebraciones navideñas y de fin de año

Honduras prohibirá la venta y uso de pólvora multas alcanzan desde $2,228

Gobierno y Colegio Médico en Honduras mantienen diferencias por salarios atrasados

Las cifras sobre los profesionales de la salud que todavía esperan el pago de sus salarios mantienen la discrepancia entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH)

Gobierno y Colegio Médico en Honduras mantienen diferencias por salarios atrasados

Honduras declara emergencia ambiental en la Biosfera del Río Plátano

El Gobierno aprobó una intervención de tres años para atender el deterioro de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano, con fondos destinados a combatir la deforestación, la expansión ganadera y las actividades ilícitas

Honduras declara emergencia ambiental en la Biosfera del Río Plátano

Honduras proyecta capacitar a 60 mil docentes en inteligencia artificial mediante alianza con Google

El Gobierno hondureño anunció una nueva fase de cooperación con la empresa tecnológica Google que contempla la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el sistema educativo

Honduras proyecta capacitar a 60 mil docentes en inteligencia artificial mediante alianza con Google

Honduras: empresarios exigen inversión en infraestructura durante discusión del Presupuesto 2027

El sector empresarial pidió priorizar la represa El Tablón, obras de protección contra inundaciones, salud y educación, al recordar que la zona norte aporta el 60 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras.

Honduras: empresarios exigen inversión en infraestructura durante discusión del Presupuesto 2027

TECNO

“El éxito no es sinónimo de maldad”: Jeff Bezos responde por qué la sociedad ve a los más ricos como los malos de la película

“El éxito no es sinónimo de maldad”: Jeff Bezos responde por qué la sociedad ve a los más ricos como los malos de la película

El botón HD no basta: así se envían fotos en calidad real por WhatsApp

Microsoft podría pagar a los usuarios por alquilar su tarjeta gráfica en reposo para entrenar ia

Los modelos de IA ahora tienen una vida media de solo 6 semanas: esta es la causa

Microsoft prometió que otros clientes no pagarán la electricidad que consumen sus centros de datos

ENTRETENIMIENTO

Descartan apuñalamiento durante fiesta en la casa de Jamie Foxx; investigan tres agresiones

Descartan apuñalamiento durante fiesta en la casa de Jamie Foxx; investigan tres agresiones

Frankie Muniz fue hospitalizado tras sufrir un accidente durante prácticas de NASCAR

Cambio climático, autoficción y la herencia de Jean Genet: las bases de The Melting, el próximo libro de Patti Smith

‘Avengers: Endgame’ vuelve a Disney+ con contenido especial para preparar el camino a ‘Doomsday’

Dua Lipa resuelve el conflicto legal por “Levitating” tras años de disputas

MUNDO

La presunta espía china Alice Huang regresó a Beijing en medio de la polémica por el caso Nvidia y su CEO

La presunta espía china Alice Huang regresó a Beijing en medio de la polémica por el caso Nvidia y su CEO

Hungría dictó prisión preventiva al hermano de Viktor Orbán por una presunta trama de tráfico ilegal de migrantes

El petróleo volvió a subir tras varios días de caídas por el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos celebró los avances del diálogo entre Rusia y Ucrania, pero alertó que “no hay confianza” para alcanzar la paz

El régimen de Irán amenazó con atacar bases de Estados Unidos en Europa si son utilizadas para bombardear su territorio