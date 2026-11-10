Nicaragua

Nuevo feriado sandinista generó caos laboral en Nicaragua al no compensarse en lunes

Empresas, bancos, colegios y entidades estatales modificaron sus anuncios para el lunes ante la ausencia de una comunicación del Ministerio del Trabajo sobre la compensación del asueto nacional que coincidió con domingo

Empresas, entidades financieras, colegios y dependencias estatales modificaron sus avisos el domingo, ante la duda de si el asueto dominical se compensaría el lunes 9, según informó La Prensa de Nicaragua (Foto cortesía Canal Parlamentario de Nicaragua)
Empresas, entidades financieras, colegios y dependencias estatales modificaron sus avisos el domingo, ante la duda de si el asueto dominical se compensaría el lunes 9, según informó La Prensa de Nicaragua (Foto cortesía Canal Parlamentario de Nicaragua)
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La decisión de no trasladar el descanso por el feriado nacional del domingo 8 de noviembre provocó incertidumbre laboral entre trabajadores, empresas, bancos, colegios y organismos estatales de Nicaragua, que durante el fin de semana modificaron sus anuncios ante la falta de una comunicación oficial del Ministerio del Trabajo.

El 8 de noviembre fue incorporado este año al calendario como día de asueto obligatorio con salario, en conmemoración de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Al coincidir con un domingo, varias compañías esperaban que el descanso se compensara el lunes 9 de noviembre, según una práctica habitual en el país.

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Sin embargo, el Ministerio del Trabajo no emitió un comunicado que confirmara esa posibilidad. La ausencia de una definición oficial generó dudas hasta el domingo por la tarde y llevó a entidades privadas y públicas a revisar sus planes para el inicio de la semana, según informó La Prensa de Nicaragua.

Empresas y bancos cambiaron sus avisos durante el domingo

La falta de instrucciones alcanzó a instituciones financieras, comercios, colegios y dependencias del Estado. Algunas empresas habían anunciado desde el viernes que no abrirían el lunes 9 de noviembre y que retomarían sus actividades el martes 10, bajo el supuesto de que el feriado sería compensado.

La norma dispone además el pago extraordinario para quienes presten servicios en esas jornadas, una previsión que no fue aclarada por la autoridad laboral antes del inicio de actividades del lunes (Foto cortesía Canal Parlamentario de Nicaragua)
La norma dispone además el pago extraordinario para quienes presten servicios en esas jornadas, una previsión que no fue aclarada por la autoridad laboral antes del inicio de actividades del lunes (Foto cortesía Canal Parlamentario de Nicaragua)

Entre ellas figuró inicialmente el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), que difundió un comunicado en el que indicaba que sus oficinas y sucursales permanecerían cerradas el lunes. El aviso señalaba que la atención se reanudaría al día siguiente.

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Horas después, la entidad publicó otro mensaje con una decisión diferente: atendería con normalidad el lunes 9 de noviembre. La modificación expuso el alcance de la confusión entre organismos vinculados al propio Estado y empresas que habían programado una jornada no laborable.

La Financiera Fondo de Desarrollo Local (FDL) también difundió primero que cerraría sus sucursales y su casa matriz el lunes, para luego informar que trabajaría en el horario habitual. Bancos y otras compañías privadas siguieron una dinámica similar, con cambios de último momento en sus comunicaciones al público.

Colegios privados revisaron las clases del lunes

El impacto también se trasladó a la educación. Varios colegios privados habían informado que suspenderían las clases del lunes 9 de noviembre para compensar el feriado caído en domingo. Esa previsión cambió tras conocerse que el Ministerio de Educación mantendría las actividades con normalidad en la red pública.

Un comunicado de la Escuela Anexa Juan Bosco señaló que docentes y personal administrativo debían presentarse a sus labores en los horarios habituales y pidió a las familias asegurar la asistencia de los estudiantes. Otras instituciones intentaron revertir los anuncios iniciales en pocas horas.

La incertidumbre se produjo pese a que el artículo 68 del Código del Trabajo establece que, si un feriado nacional coincide con el séptimo día de la semana, el descanso debe compensarse. La norma también contempla el pago como día extraordinario para quien trabaje durante el feriado.

Instituciones tuvieron que aparecer en redes anunciando sus operaciones para este lunes 9 de noviembre.
Instituciones tuvieron que aparecer en redes anunciando sus operaciones para este lunes 9 de noviembre.

Criterio distinto al aplicado en julio

La falta de compensación contrastó con lo ocurrido el 19 de julio, cuando el aniversario de la Revolución Sandinista cayó en domingo. En esa ocasión, el Ministerio del Trabajo dispuso que el descanso se trasladara al lunes 20 de julio.

El comunicado oficial de entonces precisó que los trabajadores que prestaran servicios durante el feriado recibirían remuneración como día extraordinario y que las actividades se retomarían el martes 21.

De acuerdo con La Prensa, el calendario de 2026 incluye 14 feriados nacionales, cuatro de ellos incorporados este año por la Asamblea Nacional. Tres de esas fechas cayeron en domingo: el 18 de enero, el 19 de julio y el 8 de noviembre.

La decisión sobre el feriado dedicado a Fonseca llegó en un contexto de actos oficiales por los 50 años de su muerte. Mientras los empleados públicos fueron convocados a retornar a sus puestos el lunes, empresas, centros educativos y usuarios debieron adaptarse a anuncios que cambiaron durante las últimas horas previas a la jornada laboral.

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