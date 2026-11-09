Guatemala lanza jornada gratuita de vacunación antirrábica para mascotas en todo el país

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ejecuta la campaña de vacunación antirrábica gratuita del 20 de octubre al 21 de noviembre en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) desarrolla una jornada nacional de vacunación contra la rabia para inmunizar de forma gratuita a perros y gatos en todo el territorio de Guatemala.

La campaña preventiva, convocada bajo el lema “Eliminemos juntos la rabia”, comenzó el 20 de octubre y permanecerá activa hasta el 21 de noviembre. La iniciativa persigue cortar la transmisión del virus hacia la población humana y resguardar a las comunidades frente a esta enfermedad mortal.

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Las brigadas sanitarias operan en centros asistenciales, parques y áreas públicas de los 22 departamentos del país.

El personal técnico combina puestos fijos con recorridos casa por casa para facilitar el acceso a las dosis. En la Ciudad de Guatemala, los equipos concentraron esfuerzos en sectores como las zonas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 18 y 21 durante jornadas específicas, con el propósito de acercar el biológico a los vecindarios con alta densidad de animales domésticos.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ejecuta la campaña de vacunación antirrábica gratuita del 20 de octubre al 21 de noviembre en Guatemala. (Ministerio de Salud)

Brigadas sanitarias aplican dosis gratuitas en áreas urbanas y comunitarias

La labor comunitaria quedó reflejada en sectores como la colonia Landívar, en la capital, donde personal del Centro de Salud Centroamérica habilitó un puesto de atención en las instalaciones de la Iglesia San José Obrero.

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Esta actividad, coordinada por la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud del Área Central, atendió a familias que acudieron con sus mascotas para actualizar los esquemas de protección.

Las autoridades recordaron que la vacuna antirrábica es completamente gratuita y que los dueños deben mantener la tenencia responsable de sus animales.

Además del suministro del biológico, el personal orienta a los vecinos sobre la necesidad de acudir de inmediato a un centro asistencial frente a cualquier mordedura o arañazo infligido por un mamífero sospechoso.

Las brigadas sanitarias distribuyen dosis para perros y gatos en puestos fijos y mediante visitas casa por casa en los 22 departamentos del país. (Ministerio de Salud)

El virus ataca el sistema nervioso central y presenta una letalidad cercana al 100 por ciento

La rabia es una zoonosis causada por un virus de la familia Rhabdoviridae, del género Lyssavirus, que afecta a mamíferos de sangre caliente.

La transmisión ocurre principalmente por la saliva de animales infectados a través de mordeduras, rasguños o lameduras sobre piel lesionada. El período de incubación dura comúnmente entre tres y ocho semanas, aunque puede oscilar entre unos pocos días y más de un año en función de la localización de la herida y la carga vírica.

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Los primeros síntomas en humanos consisten en fiebre, malestar general y sensación de hormigueo o dolor en el lugar de la lesión. A medida que el patógeno avanza hacia el cerebro, surgen signos neurológicos que incluyen agitación, espasmos musculares, confusión mental, hidrofobia y parálisis progresiva.

El virus de la rabia se transmite por la saliva de animales infectados a través de heridas en la piel o lameduras en tejidos expuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que aparecen los síntomas clínicos, la letalidad de la enfermedad alcanza prácticamente el 100%, lo que convierte a la vacunación preventiva y a la atención médica oportuna en las únicas herramientas eficaces para evitar el deceso.

El país no reporta casos de rabia humana transmitida por canes desde el año 2017

Los registros epidemiológicos del MSPAS indican que Guatemala acumuló 91 casos de rabia humana entre 1990 y 2017. El último contagio en personas provocado por la mordedura de un perro se documentó en enero de 2017.

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A partir de esa fecha, las campañas masivas de inmunización consiguieron frenar la aparición de muertes en la población derivadas del contacto con canes domésticos.

En el ámbito animal, el país experimentó un descenso sostenido de focos positivos en la última década. Guatemala pasó de confirmar 49 casos de rabia animal en 2017 a registrar cero casos positivos en periodos recientes, tras campañas anuales dirigidas a más de 3 millones de perros y gatos.

De acuerdo con las directrices sanitarias internacionales, mantener una cobertura vacunal superior al 80% de la población canina resulta indispensable para impedir que el virus circule de manera endémica en los departamentos del territorio guatemalteco.

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