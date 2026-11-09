Piscinas, lavanda y libertad para moverse: así es el hogar africano que aguarda a los siete tigres retirados de un circo en Guatemala

Animal Defenders International mostró en una transmisión en vivo el santuario de Sudáfrica donde vivirán siete tigres de Bengala retirados de un circo en Guatemala. (Imagen Mejorada con IA)

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Un recorrido virtual por los pastizales de Sudáfrica reveló el lugar donde pasarán el resto de su vida los siete tigres de Bengala retirados esta semana de un circo en Guatemala.

Animal Defenders International (ADI), la organización que gestiona el traslado, transmitió en vivo desde su santuario para mostrar las instalaciones con piscinas, refugios y grandes extensiones de terreno donde los felinos podrán moverse con libertad.

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Los tigres Kimba, África, Chiquita, Kenya, Nala, Simba y Jix fueron entregados de forma voluntaria por el circo instalado en San José Pinula y permanecen bajo resguardo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala mientras se completan las gestiones para su viaje definitivo a África.

Según precisó el ministerio, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) continúa el seguimiento veterinario de cada ejemplar durante esta etapa temporal.

El MAGA asumió la custodia de siete tigres de Bengala retirados del Circo Rey Gitano en San José Pinula. (Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Hábitats amplios donde los animales deciden cuándo acercarse

Durante la transmisión, una representante de ADI explicó que los recintos están diseñados para que los felinos desarrollen conductas propias de su especie sin interacción directa con cuidadores o visitantes. “Todo está en sus propios términos. No los llamamos hacia nosotros”, señaló.

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Los hábitats cuentan con áreas abiertas donde los tigres pueden “caminar, correr, esconderse y explorar” sin permanecer siempre a la vista del personal.

Animal Defenders International (ADI), la organización que gestiona el traslado, transmitió en vivo desde su santuario para mostrar las instalaciones con piscinas, refugios y grandes extensiones de terreno donde los felinos podrán moverse con libertad. (Captura de video/ADI)

Cada espacio está conectado con instalaciones nocturnas equipadas con calefacción bajo el suelo y, durante el invierno, heno para los animales. También existen recintos de manejo para la alimentación con refugios adicionales.

Piscinas y objetos con olores forman parte del enriquecimiento diario

Uno de los elementos que más destacó ADI durante el recorrido fueron las piscinas integradas en todos los hábitats de tigres, tanto en los principales como en los recintos de alimentación.

“A los tigres les encanta jugar en el agua, sobre todo durante los meses calurosos del verano”, explicó la guía durante la transmisión.

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Los cuidadores entregan de forma regular sacos de café, cajas con estiércol y virutas de madera, pelotas resistentes y elementos impregnados con lavanda, hierba gatera y especias.

Animal Defenders International mostró en una transmisión en vivo el santuario de Sudáfrica donde vivirán siete tigres de Bengala retirados de un circo en Guatemala. Los felinos entregados en San José Pinula permanecen bajo resguardo temporal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación guatemalteco. (Captura de video/ADI)

Según los encargados, los animales reaccionan de distinta manera ante estos estímulos: algunos los transportan, otros los esconden dentro de su espacio.

También reciben revisiones veterinarias periódicas, que incluyen análisis de sangre, orina y controles dentales.

Sobrevivientes de la Operación Libertad de 2018 muestran el resultado del proceso

El recorrido incluyó la presentación de varios animales rescatados en 2018 como parte de la Operación Libertad, un rescate previo de circos en Guatemala.

Entre ellos, las tigresas Sun, Moon y Luna, que comparten un mismo hábitat, y los machos Max y Stripes, que llegaron como cachorros y hoy son, según ADI, “machos grandes e imponentes”.

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También se mostró a los leones Thomas y Kimba, integrados tras ser rescatados por separado, y a la leona Sasha.

El albergue Animal Defenders International (ADI) ya alberga a varios felinos rescatados en Guatemala en 2018 y ahora resguardará a siete más que fueron entregados por el circo Rey Gitano. (Captura de Video/ADI)

Los representantes de la organización indicaron que varios de estos ejemplares arrastran secuelas de su vida en los circos, entre ellas desnutrición, estrés y problemas de reproducción vinculados a la endogamia.

“No se trata solamente de ayudarlos físicamente, sino también emocionalmente, para que tengan una sensación de libertad”, afirmó una de las encargadas.

Los siete tigres guatemaltecos pasarán primero por cuarentena

ADI explicó que los siete tigres provenientes de Guatemala atravesarán un proceso de preparación y cuarentena antes de incorporarse a los espacios definitivos, que tendrán dimensiones similares a las mostradas durante el recorrido.

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El MAGA asumió la custodia de siete tigres de Bengala retirados del Circo Rey Gitano en San José Pinula. (Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación)

La organización respondió además a las críticas recibidas por el traslado y aclaró que los animales no pueden ser liberados en la naturaleza debido a su historial en cautiverio. El objetivo del santuario, remarcaron, es ofrecerles condiciones de bienestar bajo cuidado especializado de forma permanente.

El MAGA, por su parte, reafirmó su compromiso con la aplicación de la Ley de Protección y Bienestar Animal durante todo el proceso de traslado hacia el continente africano.

Siete tigres de Bengala del Circo Rey Gitano ingresaron a un albergue temporal en la Ciudad de Guatemala bajo supervisión veterinaria. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)